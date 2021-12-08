Путин назвал санкции США против МФТИ чушью

Президент Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус». Как сообщает ТАСС, глава государства раскритиковал американские санкции против Московского физико-технического института (МФТИ).
«Что можно констатировать: вводятся эти ограничения и санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем <…> институт угрожает безопасности США? Ничем. Это полная чушь», — заявил Путин.
По его мнению, санкции со стороны Вашингтона объясняются только тем, что США подобными действиями пытаются сдержать развитие России. После трудностей 1990-х годов страна стала конкурентом для западных держав, отметил он.
«Мы были всем хороши и всем нравились, когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку. Спасибо и за это, многие делали это искренне. Когда Россия… начала развиваться, в лице России начал появляться конкурент — и на политической арене, и в сфере международной безопасности», — продолжил Путин.
Президент добавил, что страна должна укреплять свой суверенитет, а технологические достижения «материализуются в конкретные результаты развития».
По мнению Путина, политические силы в США порой принимают антироссийские санкции из внутриполитических соображений.
«И что любопытно: я не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется — в силу своеобразного развития ситуации в мире», — резюмировал глава государства.
Ученых поддержат
Владимир Путин также заявил, что в России будет создана программа поддержки научной деятельности.
Инерцию к исследованиям необходимо сохранить. Задачи развития научной сферы будут обсуждаться также на заседании Совета по науке при президенте и Госсовета.
За минувшие 20 лет число молодых ученых в стране выросло почти в два раза, подчеркнул Путин.
«Хочу напомнить, что, скажем, в начале 2000-х у нас ученых до 40 лет было менее 25%, а сегодня — это почти 50% до 40 лет», — привел цифры президент.
Таким образом, считает он, в значительной степени вырос престиж ученого.
Он напомнил, что по соцопросам до 60% родителей хотели бы, чтобы их дети занялись научно-исследовательской деятельностью.
Судьба мегагрантов
В России необходимо увеличивать объем мегагрантов, чтобы привлекать высококлассных ученых, добавил президент.
«Я думаю, что это как раз один из успешных наших проектов. Причем, обратите внимание, по-моему где-то 104 было ученых российских, на втором месте 44 из США, и потом из Европы прям десятками, 20, 15. И работали они практически на всей территории Российской Федерации, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 субъектах федерации работали», — отметил он.
Срок программы мегагрантов должен быть увеличен, добавил президент РФ.