Испанские археологи нашли в Египте останки мужчины и женщины с золотыми языками

Испанские археологи раскопали в Верхнем Египте, в Эль-Банаса, две гробницы с 2500-летними останками мужчины и женщины, которых похоронили с золотыми языками — пластинами из золотой фольги. Это не первая находка такого рода, ведь считалось, что золотой язык должен помогать идущим в царство мертвых убедить Осириса проявить милосердие к их душам.

Останки мужчины и женщины, похороненных с золотыми языками 2500 лет назад, были обнаружены совместной испано-египетской археологической экспедицией в двух древних гробницах примерно в 220 км к югу от Каира. Бальзамировщики иногда заменяли языки у мумий пластинами из золотой фольги, поскольку легенды гласили, что золотые языки позволяют духам умерших успешнее объясняться с Осирисом — богом возрождения, владыкой загробного мира и судьей душ усопших в древнеегипетской мифологии. Обо всем этом пишет ближневосточное издание The National News.

Каждый умерший покоился в своей отдельной гробнице, представляющей собой известняковый саркофаг. Гробница с останками женщины при этом содержала следы вскрытия и разграбления древними гробокопателями, однако саркофаг мужчины остался нетронутым. В захоронении обнаружены также сотни похоронных статуэток, ювелирные украшения и другой погребальный инвентарь. В запечатанной могиле мужчины были найдены несколько интересных артефактов, в том числе ритуальные сосуды, амулет в виде скарабея и погребальные фигурки из фаянса.

close 100% Золотые амулеты в виде языков были найдены внутри человеческих останков Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Открытие было сделано испанскими учеными из Барселонского университета, которые считают, что захоронение можно отнести к периоду двадцать шестой, так называемой Саисской династии, именуемой так по столице этих фараонов, правивших в 685-525 годах до н.э. — вплоть до персидского завоевания Египта. Руководил раскопками профессор Хасан Амер с факультета археологии Каирского университета.

Город Саис, который на какое-то время стал столицей Египта, считался центром культа богини Нейт — ее храм в этом городе был одним из самых величественных, а жрецы богини славились ученостью и превратили Саис в древний научный центр. В поисках древней мудрости здесь бывали многие греческие философы, в том числе Солон, Платон и Геродот.

Золотые пластинки, заменяющие языки, не так часто встречаются среди древнеегипетских мумий. Их вкладывали во время похорон, чтобы дух умершего мог говорить с Осирисом, оказавшись в ином мире.

Считалось, что золотой язык позволял мертвым убедить Осириса, правившего подземным миром и исполнявшего обязанности судьи, проявить милосердие к душам, попавшим на божественный суд.

Археологи пока еще не знают, кем были эти мужчина и женщина, но их гробницы размещались рядом друг с другом. Останки женщины дошли не в очень хорошем состоянии, есть признаки того, что ее могила открывалась грабителями. Но то, что гробница мужчины оставалась нетронутой с момента захоронения тысячи лет назад и сохранила все свои погребальные сокровища, — большая удача.

«Это очень важно, потому что редко можно найти полностью запечатанную гробницу», — заявила в интервью The National News Эстер Понс Меладо, второй руководитель этой археологической миссии. С 2019 года она возглавляет археологическую миссию, состоящую из 14 человек, приехавших в Египет из Испании, Италии, Франции и США. Меладо уточнила, что золотые языки находили только в Александрии и Эль-Банаса, и найденные несколько лет назад одиннадцать языков выставлены теперь в музеях.

«За последние тридцать лет в этом регионе было сделано много открытий, — говорит Хасан Амер. — Также очень важно изучить этот тип саисских гробниц и сравнить с другими саисскими гробницами в Саккаре или Танисе». В мае 2020 года та же миссия обнаружила кладбище Саисского периода, а также восемь гробниц римской эпохи. Эти места благодаря засушливому климату сохранили множество важнейших археологических памятников Египта. В конце XIX века археологи обнаружили здесь огромную коллекцию свитков папируса, датируемых царством Птолемеев и римским периодом.

Череп мужчины до сих пор выглядит совершенно целым, на фотографиях ясно виден золотой язык, выступающий из его рта. Археологи обнаружили рядом с ним 402 фигурки из фаянса — это так называемые ушебти, «ответчики» — статуэтки, которые древние египтяне помещали в могилу для того, чтобы они замещали умершего при работах на загробных полях Осириса. Их могли изготавливать из дерева, камней, терракоты или фаянса. В некоторых могилах число ушебти соответствовало числу дней в году, на них самих иногда записывали заклинания с перечислением всех предстоящих сельскохозяйственных работ. Кроме ушебти в гробнице находилась фаянсовая посуда, а также набор небольших амулетов и зеленых бус и фигурка скарабея.

Скарабей в Древнем Египте считался священным насекомым, олицетворявшим силу Солнца и надежду на возрождение в загробной жизни.

Этот жук, перекатывавший свой навозный шарик, как бы повторял путь Солнца по небесам с востока на запад, излучая при этом свет и тепло, способствуя возрождению жизни. Египетский бога Хепри — творец мира и человека — изображался с головой скарабея. В виде скарабея часто изготавливались печати, разного рода магические предметы и амулеты.

В отдельных кувшинах хранились внутренние органы мужчины, которые были извлечены перед бальзамированием. Бальзамирование далеко не всегда сохраняло останки от тления, однако каменные погребальные маски позволяют археологам увидеть, как каждый похороненный мог выглядеть при жизни.

Мумию с золотым языком находили также в начале этого года при раскопках вблизи Александрии, в древнеегипетском храме в селении Тапосирис-Магна, в гробницах, высеченных в скалах. Там работали египетские археологи и специалисты из университета Санто-Доминго Доминиканской Республики. Но среди шестнадцати изученных захоронений лишь в одном тогда нашлась мумия с золотой пластиной вместо языка. Селение Тапосирис-Магна было основано фараоном Птолемеем II Филадельфом в 280-270 годах до н.э., в переводе это означает «великая гробница Осириса». Там позже был возведен храм в честь Осириса, который, как считается, стал последним пристанищем знаменитой царицы Клеопатры.