Ученые обнаружили древнейший случай бруцеллеза у неандертальца

Неандерталец, деформированный скелет которого в начале ХХ века заставил всех думать о предках человека как о сгорбленных дикарях, страдал от бруцеллеза, выяснили швейцарские ученые. Неандерталец, очевидно, съел недожаренное или сырое мясо, зараженное бактериями, что привело к длительной болезни, вызвавшей характерные изменения костей. Пока что это самый ранний известный случай передачи инфекции от животного к человеку.

В 1908 году археологи обнаружили в пещере неподалеку от французской деревни Ла-Шапель-о-Сен окаменевшие останки неандертальца, умершего около 50 тыс. лет назад. Старик из Ла-Шапель, как прозвали его ученые, стал первым относительно полным скелетом неандертальца, который удалось найти, и сегодня наиболее изучен.

Форма скелета указывала на то, что неандерталец был сутулым и ходил, подгибая колени. Тогда, в начале прошлого века, это породило ошибочное мнение, будто так передвигались все неандертальцы, и привело к появлению неверного образа обезьяноподобного агрессивного дикаря. Позже, по мере появления новых находок, стало ясно, что неандертальцы были куда больше похожи на современных людей, чем на диких обезьян, а особенности скелета были вызваны возрастными изменениями — на момент смерти «старику» было 50-60 лет.

Современные исследования подтвердили, что у неандертальца был прогрессирующий остеоартрит, поразивший позвоночник и тазобедренный сустав. Однако артритом объяснялись не все изменения.

Новая работа специалистов из Цюрихского университета предполагает, что причиной деформаций скелета был бруцеллез.

Это самый ранний на сегодняшний день известный случай зоонозного заболевания. Ранее ученые обнаруживали признаки бруцеллеза у людей, живших около 5000 лет назад, но о его распространении среди неандертальцев известно было мало.

«Мы обнаружили, что некоторые из этих изменений вызваны воспалительными процессами, — говорит специалист по внутренним болезням доктор Мартин Хойслер. — Сравнение всей картины паталогических изменений, обнаруженных в скелете из Ла-Шапель-о-Сен, со многими различными болезнями привело нас к выводу, что старик страдал от бруцеллеза».

Подробнее о своих выводах ученые рассказали в статье в журнале Scientific Reports.

Бруцеллез — заболевание, передающееся от животных человеку. Бактерии бруцеллы обычно попадают в организм с мясом зараженного рогатого скота и свиней или с непастеризованным молоком. Бруцеллез поражает весь организм, вызывая боли в суставах, повышение температуры, слабость потливость. Болезнь может приводить к массе осложнений, от тромбофлебита и пневмонии до простатита и энцефалита. При этом, однако, бруцеллез редко вызывает несовместимые с жизнью изменения — даже до появления антибиотиков смертность от него была около 2%. Без лечения болезнь переходит в хроническую форму и может донимать больного симптомами долгие годы.

Именно это, по всей видимости, и произошло со стариком из Ла-Шапель.

Поймав на охоте животное, больное бруцеллезом, он заразился во время разделки или съев сырой кусок. Возможно, это была дикая овца, коза, бизон, серверный олень, заяц или сурок — все эти животные входили в рацион неандертальцев. Мамонты и шерстистые носороги вряд ли могли быть источниками инфекции, отмечают ученые — сегодня у родственных видов бруцеллез практически не встречается.

«Тяжелые артритические изменения в левом тазобедренном суставе ранее приписывались травме, но в остальном никаких доказательств травмы нет, — пишут исследователи. — Наличие эрозий и новообразований кости позволяет предположить, что, помимо возрастного первичного остеоартрита, который мог присутствовать изначально (и который также наблюдается в правом тазобедренном суставе и обеих плечевых костях), имело место вторичное явление, т.е. инфицирование тазобедренного сустава бруцеллезом».

Чаще всего при бруцеллезе причиной смерти становятся поражения сердца.

Учитывая, что старик из Ла-Шапель прожил около 60 лет, он имел сравнительно легкую форму заболевания. Хотя она явно заставила его помучиться от боли в суставах, причиной смерти, скорее всего, стало что-то другое.

«Симптомы бруцеллеза включают не только лихорадку, артрит, эндокардит, неврологические дефекты, деформацию позвоночника, снижение выработки молока, но и орхит, бесплодие, мертворождения и выкидыши. Это могло представлять собой важный аспект здоровья неандертальцев или, в более общем смысле, людей эпохи палеолита», — пишут исследователи.

Хойслер добавляет, что, даже учитывая изменения скелета, старик, скорее всего, ходил вертикально, а не горбился. Кроме того, у него отсутствовала основная часть зубов и, вероятно, питаться ему помогали другие члены группы. Это — одно из многих доказательств, что неандертальцы заботились о старых и больных членах своих сообществ.