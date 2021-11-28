ВОЗ объяснила выбор греческой буквы «омикрон» для особо опасного штамма COVID-19

Найденный в Ботсване штамм коронавируса был назван «омикрон» — 15-й буквой греческого алфавита, при этом предыдущие две буквы «ню» и «кси» в ВОЗ пропустили. По словам представителей организации, в первом случае название штамма напоминало бы слово «новый» и путало бы людей, а во втором могло вызвать волну антикитайской розни и пропаганды. Штамм «омикрон» считается гораздо более опасным из-за потенциального умения обходить вакцины.

Выявленный в Ботсване и ЮАР новый штамм коронавируса называется «омикрон», поскольку предыдущие две буквы греческого алфавита могли вызвать негативные социально-политические последствия. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает Associated Press.

Перед буквой «омикрон» идут буквы «ню» и «кси». В первом случае, если бы штамм назвали ню-штаммом, его могли бы неправильно понять англоговорящие люди. Причиной тому — схожее звучание названия буквы со словом new, «новый».

Букву «кси» решили пропустить из-за схожести ее с китайской фамилией Xi, «Си». Кроме того, такой фамилией обладает председатель КНР Си Цзиньпин.

С учетом многочисленных обвинений в адрес Китая в связи с происхождением коронавируса, название нового штамма «си» вызвало бы «непреднамеренную антикитайскую реакцию и волну синофобии».

The naming of the new virus strain skipped 'XI' and any association with world leaders.



Omicron, merde. pic.twitter.com/mo3Mzs5YSM — Bobs M - (GetFluVaxed2) (@BobsMarley5) November 27, 2021

ВОЗ подчеркнула, что при обозначении болезней и вирусов всегда избегает «оскорбительных для любой этнической, культурной, национальной, социальной, региональной или профессиональной группы».

При чем тут Китай

В США ранее нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19 в лаборатории Уханя — это следует из отчета республиканцев из нижней палаты американского конгресса. По мнению авторов исследования, китайские ученые проводили «невидимое» изучение «мутаций с приобретением функций», итогом чего стало появление SARS-CoV-2.

Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения SARS-CoV-2. Пекин обвинил ВОЗ в «политическом позерстве» и заявил, что вирус возник естественным путем, человек заразился им от животного.

При этом экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием происхождения COVID-19 при экс-президенте Дональде Трампе, заявил — «смешно полагать», что коронавирус мог естественным образом перейти от животных к людям.

«Уханьский институт вирусологии был эпицентром синтетической биологии КНР. Они затеяли некоторые очень непростые вещи, связанные с так называемыми методами повышения функциональности», — говорил он. В это же время главный вирусолог США Энтони Фаучи заявлял, что коронавирус появился на продуктовом рынке в Ухане. Белый дом считает, что принимать во внимание стоит все версии.

24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. Там также отмечалось, что в документе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что публикация WSJ не соответствует действительности. Он отметил, что, согласно заявлению Уханьского института вирусологии, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

Поразительный «омикрон»

Новый штамм выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Эксперты отмечают, что он может оказаться более патогенным, чем другие известные варианты коронавируса. Он содержит множество мутаций (32) и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. В основном от него страдает молодежь, сообщают СМИ.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 («омикрон») способен передаваться между вакцинированными людьми. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что новый штамм коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев.

Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила британской газете Financial Times, что штамм COVID-19 «омикрон» мог произойти от заразившегося человека, который не долечился до конца.

По ее словам, это мог быть пациент с ослабленным иммунитетом, в организме которого вирус размножался в течение долгого времени. Она также призвала «не клеймить» страны, которые сообщают о новых штаммах – и не называть новый штамм «ботсванским».

В это же время мнения по поводу опасности «омикрона» разнятся.

Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл усомнились в повышенной опасности нового штамма коронавируса «омикрон», пишет издание The Daily Telegraph.

«Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые штаммы <…> но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит», — приводит издание слова Уитти. Белл в свою очередь отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может вызывать в конечном итоге лишь насморк и головные боли у носителей, но при этом не станет причиной для госпитализаций.

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР, практикующий врач Анжелик Кутзе рассказала о первых и основных признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса.

По ее словам, пациенты жалуются на предельную усталость, угнетенность и сильную головную боль. При этом повышенная температура и боль в горле встречалась только у одного или двух человек среди нескольких десятков зараженных

«Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород. Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома», — рассказала специалист.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал в разговоре с URA.ru, как мог появиться штамм «омикрон».

Он предположил, что новый вариант коронавируса развился в теле человека, инфицированного ВИЧ.

«Штамм «дельта» вышел из Индии, а там очень низкая санитария, очень много ослабленных людей, страдающих всякими болезнями <...> «Омикрон» мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека с ослабленным иммунитетом. У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», — сказал специалист.

Итальянский вирусолог, управляющая департаментом здравоохранения в университете Флориды (США) Илария Капуа заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» — это не последний и не обязательно самый опасный вариант COVID-19, пишет итальянская газета La Stampa.

«Не понимаю, в чем новость. Мы знаем, что вирус продолжает распространяться среди тех, кто не привит. И появление вариантов естественно, в будущем появятся другие, и необязательно, что этот [«омикрон»-штамм] худший», — сказала Капуа.