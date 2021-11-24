«Союз» отправил к МКС последний модуль российского сегмента

«Роскосмос» запустил к МКС «Причал» — последний модуль российского сегмента станции. С его появлением МКС получит новые возможности по стыковке прибывших кораблей, в том числе — нового корабля «Орел».

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая отправила к МКС последний модуль российского сегмента станции – «Причал». Трансляцию запуска вел «Роскосмос». Запуск состоялся в запланированное время – 16.06 мск.

«Причал» отправился к МКС не один, а вместе с грузовым кораблем «Прогресс М-УМ», который доставит на станцию около 700 килограммов груза, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа. Их совместная стыковка к модулю «Наука» намечена на 26 ноября.

Модулем «Причал» Россия завершает строительство своего сегмента международной станции. Ранее к «Причалу» планировалось пристыковать еще один модуль НЭМ (Научно-энергетический модуль), но не так давно его решили сделать самостоятельным, первым модулем новой станции РОСС.

Модуль, разработанный и собранный в РКК «Энергия», нужен для расширения технических возможностей МКС.

Разработка его велась с 2011 года. Модуль представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач, и главное — имеет пять портов для приема пилотируемых и грузовых кораблей и других модулей. В будущем к нему сможет стыковаться новый российский корабль «Орел», который разрабатывают для полетов к Луне.

Масса модуля – 4650 кг, гермообъем – 19 кубометров. Помимо функций стыковочного узла модуль будет служить для транзитной передачи топлива от транспортных грузовых кораблей через магистрали дозаправки и гидроразъемы стыковочного агрегата в модуль «Наука» и другие модули (впоследствии).

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Для обеспечения передачи компонентов топлива на внешней поверхности размещены трубопроводы и блоки клапанов транзитных магистралей дозаправки топливом.

«Пятерник»

«Самой простой аналогией, с которой каждый сталкивался в быту, является обычный электрический тройник, который позволяет подключить к одной розетке сразу несколько бытовых электроприборов, написал в Facebook недавно назначенный главой пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец. — Вот и универсальный модуль «Причал» напоминает такой «тройник» (на самом деле «пятерник»). Это сфера с одним активным стыковочным узлом («вилкой»), которым он причалит к модулю «Наука» (не зря же у узлового модуля аббревиатура УМ — там где «Наука», там и УМ), и пятью пассивными узлами (розетками) для приема космических кораблей или, возможно, новых модулей».

Эксперты обратили внимание, что отправка модуля «Причал» в связке с модулем «Прогресс М-УМ» стала рекордной для ракеты «Союз-2» с точки зрения массы выводимого груза. «Если говорить о полетах [с помощью «Союза-2»] к МКС, то да, это действительно рекордная масса», - сказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, масса полезной нагрузки при запуске будет практически на пределе возможностей «Союза-2». При этом ракета уже выводила некоторые изделия аналогичной массы на этом носителе, но не к МКС.

Максимальная выводимая нагрузка «Союзом-2» составляет 8,25 тонн. Предполагается, что 24 ноября носитель выведет 8,18 тонн.

Накануне стыковки «Прогресса» с модулем «Причал», которая намечена на 26 ноября, от «Науки» будет отстыкован грузовой корабль «Прогресс МС-17» вместе со специальным кольцевым адаптером.