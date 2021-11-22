На аукцион выставлены письмо Эйнштейна и записи о разработке теории вероятности

Записи Эйнштейна снова выставлены на аукционы в Израиле и Франции. Миллионы евро организаторы рассчитывают выручить за 54-страничную рукопись, содержащую ранние сведения о теории относительности. Также на продажу выставят письмо Эйнштейна своему другу, пианисту Бруно Эйснеру, в котором физик предупреждал его об антисемитизме в США, в том числе в сферах науки и искусства.

В 1936 году знаменитый физик Альберт Эйнштейн отправил в Нью-Йорк своему другу, австрийскому пианисту еврейского происхождения Бруно Эйснеру письмо, в котором рассказывал об антисемитизме в США. 23 ноября 2021 года это письмо выставит на продажу аукционный дом Kedem, специализирующийся на предметах, связанных с Израилем и еврейской культурой.

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Эйснер в то время покинул Европу, где господствовал нацизм, перебрался в США и искал способы построить здесь карьеру. Он спрашивал Эйнштейна о перспективах развития.

Эйнштейн уже уехал из Германии и жил в США, в Принстоне, штат Нью-Джерси. Нацисты пришли ко власти в Германии в 1933 году, их идеи распространялись и в других европейских странах. Хотя в США к евреям относились мягче, чем в Германии, здесь они тоже сталкивались с дискриминацией и маргинализацией и не знали, чего ждать дальше.

Придя к власти, нацисты приняли законы, запрещавшие евреям занимать государственные должности, в том числе и в университетах. Евреи оказались маргинализированы, несмотря на их заслуги и достижения.

Нацисты отвергли теорию относительности Эйнштейна как «еврейскую физику».

Эйнштейн, проводивший исследования в США с 1933 года, позже отказался от гражданства, пообещав никогда не возвращаться в родную Германию. Он получил гражданство США в 1940 году.

«Здесь существует колоссальный антисемитизм, особенно в академических кругах (а также в промышленности и банковском деле), — писал Эйснеру физик. — Имейте в виду, этот антисемитизм никогда не принимает форму грубых высказываний или действий, он другого плана. Это, так сказать, вездесущий враг, которого невозможно увидеть, но присутствие которого вы постоянно чувствуете.

Мне не сообщают о вакансии, даже если она относится к моей специальности».

В качестве иллюстрации Эйнштейн привел историю одного из своих ассистентов.

«Мне нужно только сказать вам, что мой молодой помощник, с которым я успешно проработал два года, поселился в России два месяца назад, потому что здесь не было никаких возможностей», — писал он.

Также Эйнштейн отмечал, что возможность получить работу в академических кругах во многом зависит от знакомств.

«Распределение должностей полностью дезорганизовано, поэтому вы узнаете о вакансиях в любом конкретном месте только через личные связи», — говорится в письме.

Кроме того, Эйнштейн передавал Эйснеру привет от своей жены Эльзы, которая в то время была серьезно больна.

«Она очень страдает, прикована к постели, тяжело дышит, диабет», — описывал физик ее состояние.

Через три месяца Эльза Эйнштейн скончалась.

Эйснеру в итоге удалось добиться успеха как исполнителю классической музыки. Он сделал карьеру концертного пианиста, получил степень профессора музыки. Эйснер умер в Нью-Йорке в возрасте 94 лет.

«Это письмо проливает свет на менее известный аспект жизни Эйнштейна в США, — отмечает Мерон Эрен, генеральный директор и соучредитель аукционного дома Kedem. — В то время антисемитизму в США не уделялось большого внимания на фоне Холокоста и гибели миллионов людей в Европе. Это письмо служит еще одним важным напоминанием, что либеральные общества не застрахованы от этой болезни и что мы всегда должны проявлять бдительность в отношении любых форм расизма».

А другой аукционный дом, Aguttes в Париже, выставит на продажу 54-страничную рукопись Эйнштейна, в которой изложены данные, собранные в ходе разработки теории вероятности.

«Это, без сомнения, самая ценная рукопись Эйнштейна, когда-либо представленная на аукционе», — заявили представители аукционного дома Christie's, который проведет торги от имени Aguttes.

Эйнштейн вел записи в 1913-1914 годах в Цюрихе совместно со своим коллегой и доверенным лицом, швейцарским инженером Микеле Бессо. Благодаря последнему рукопись удалось сохранить до наших дней. Это практически чудо, учитывая, что сам Эйнштейн вряд ли бы стал хранить обычные рабочие записи, отметили в Christie's.

За рукопись планируется выручить не менее 2-3 млн евро.