Анализ ДНК помог раскрыть убийство 62-летней давности в США

Убийство 62-летней давности в США помогли раскрыть современные технологии анализа ДНК и построения генеалогического древа. Девятилетнюю девочку изнасиловали и задушили, но полученный с ее одежды образец генетического материала преступника позволил найти сначала дочь убийцы, а потом и его самого. Наказан он не будет — мужчина покончил с собой через 10 лет после убийства, когда девять лет исполнилось его собственной дочери.

6 марта 1959 года девятилетняя Кэнди Роджерс из американского городка Спокан продавала мятные леденцы неподалеку от своего дома. И внезапно исчезла.

Полиция искала девочку более двух недель. К поискам присоединились морская пехота, бойскауты, даже сотрудники почты США. Полиция задействовала вертолет с базы ВВС Фэирчайлд, но он, исследуя близлежащий участок реки, задел линию электропередачи и упал в воду. Трое пилотов погибли.

На шестнадцатый день тело Роджерс нашлось неподалеку от заброшенного каменного карьера, оно было присыпано сосновыми иглами. Девочку изнасиловали, а затем задушили куском юбки. Другим куском убийца связал ее ноги.

На одежде Роджерс следователи обнаружили следы виноградной жвачки. Такую любил серийный убийца Хью Бион Морс, жертвами которого стали минимум четыре женщины, две — из Спокана. Морс свою вину отрицал. Анализ ДНК, проведенный в 2002 году, показал, что в этом убийстве он действительно был невиновен. Морс умер в 2003 году в тюрьме, осужденный на два пожизненных срока.

У полиции было множество подозреваемых, но вину ни одного из них доказать не удалось.

Отец девочки не справился с потерей. В июне 1963 года он покончил с собой в номере отеля. Мать умерла в сентябре 2006 года.

Это преступление было самым старым нераскрытым делом Спокана, но в наши дни полиции удалось разгадать эту тайну с помощью современных генеалогических сервисов.

В 2021 году полиция Спокана отправила образцы ДНК преступника, полученные с одежды девочки, в компанию Othram, которая занимается генеалогией и сотрудничает с правоохранительными органами. Анализ позволил сузить круг подозреваемых всего до трех человек — братьев Хофф. Дети были лишь у одного из них. Полиция связалась с его дочерью, она согласилась сотрудничать со следствием и предоставить образцы собственной ДНК, чтобы выяснить, насколько убийца ей генетически близок.

Убийцей оказался Джон Рей Хофф, отец этой женщины. Эксгумировав его тело, которое лежало на том же кладбище, что и тело Роджерс, следователи взяли образец ДНК и сравнили с полученным с одежды девочки. Образцы совпали.

Об успешном раскрытии дела сообщается в местном издании Spokesman-Review.

Хофф, судя по архивным записям, был трудным подростком, в 16 лет сбежал из государственного тренировочного лагеря для мальчиков. На момент убийства ему было 20 лет, он служил в армии и находился на той самой базе ВВС, вертолет которой потерпел крушение во время поисков. В 1960 году он женился, у них с женой родилась дочь. А вскоре Хофф напал на женщину, связал ее и попытался задушить. Последние годы жизни он провел, работая коммивояжером при складе пиломатериалов.

Хофф покончил с собой в 1970 году, когда его дочери исполнилось девять лет. Подозреваемым по делу Роджерс он никогда не проходил.

Детектив Зак Стормент, работавший над делом, сравнил его с Эверестом.

«Оно было словно гора, на которую мы не могли взобраться, но всегда о ней помнили», — сказал он.

Во время пресс-конференции полиции дочь Хоффа призналась — она не сразу поверила, что ее отец был способен на убийство.

«Не то чтобы я совсем в это не верила. Но нужно время, чтобы это осознать. Я чувствую гнев и печаль. Сложно поверить, что кто-то в вашей семье может сделать что-то подобное. Я всю жизнь думала, что у отца была депрессия, поэтому он и покончил с собой, — на этих словах она заплакала. — Он был злым. Он мог довести кого-то до смерти, думая, что поступает добропорядочно, но это было не так».

После того, как дело было раскрыто, детективы поговорили с родственниками Роджерс. Ее двоюродный брат сказал: «Это была ужасная потеря. Кэнди была такой милой, но прожила так мало».

На пресс-конференции лейтенант Трой Тейген, командующий полицейским департаментом Спокана, подчеркнул, что три поколения правоохранительных органов работали над этим делом, и назвал этот день особенным для города. У него нашлась пара слов и для преступников.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы до вас доберемся, — сказал он. — Мы упорны и никогда не сдадимся. Живыми или мертвыми, мы вас найдем».

Тейген подчеркнул, что ничего подобного никогда не должно происходить с детьми. Семья и друзья Кэнди Роджерс тоже оказались жертвами, которым пришлось жить с этой потерей всю жизнь. Он надеется, что теперь, когда убийца известен, родным девочки станет немного спокойнее.