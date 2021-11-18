Ученые оценили последствия возможной пандемии гриппа

Новая пандемия гриппа, аналогичная той, что была в 1918 году, может оказаться смертельнее пандемии COVID-19, считают американские ученые. Мир не готов к ней: у нас нет современных вакцин, а страны со средним и низким доходом вообще редко производят какие-либо вакцины, оказываясь в зависимости от богатых стран. В существующих условиях пандемия, вызванная агрессивным штаммом вируса гриппа, сможет унести 33 млн жизней.

Пандемия испанского гриппа 1918-1920 годов поразила треть населения планеты и унесла жизни до 50-100 млн человек. Сегодня, спустя целый век, мы не готовы к ее повторению, считают специалисты Национальной академии медицинских наук — сейчас аналогичная пандемия, несмотря на медицинский прогресс, оказалась бы смертельнее COVID-19 и погубила бы более 30 млн человек. Об этом они сообщают в одном из своих докладов.

Необходимо уже сейчас начать разработку вакцин нового поколения и наращивать потенциал в странах с низким и средним уровнем дохода, чтобы они могли производить собственные вакцины, не полагаясь на богатые страны, рекомендуют авторы доклада.

А правительствам следует придумать, как сделать так, чтобы у компаний были стимулы работать над этими вакцинами даже в условиях, когда неизвестно, понадобятся ли они.

Пандемия COVID-19 принесла немало проблем, отмечают ученые.

«Тем не менее, с эпидемиологической точки зрения, COVID-19 не представляет собой наихудший сценарий пандемии, такой как грипп 1918-20 годов, который привел к смерти по меньшей мере 50 млн человек во всем мире», — говорится в докладе.

По данным ВОЗ, в среднем от гриппа умирает от 290 до 650 тыс. человек в год. COVID-19 за два года стал причиной смерти 5,1 млн человек по всему миру. Пандемия, вызванная агрессивным штаммом гриппа, может убить 33 млн человек, считают в академии.

Трудно предсказать, когда может разразиться новая пандемия гриппа, но она точно наступит, уверены ученые.

«Пандемии гриппа случались неоднократно, и эксперты опасаются, что риск пандемии гриппа может быть еще выше в эпоху COVID-19 из-за изменений глобальных и региональных условий, влияющих на людей, животных и то, как они взаимодействуют.

Вопрос не в том, что делать, если она произойдет — вопрос в том, когда это случится», — добавляют они в докладе.

Одна из основных рекомендаций — бросить все силы на разработку универсальной вакцины против гриппа, которая защитит людей от нынешних и будущих штаммов. Существующие вакцины против гриппа необходимо регулярно обновлять, каждый год внося в них изменения, и они не защищают от новых штаммов, которые могут вызвать пандемию.

Кроме того, для борьбы с пандемией понадобится глобальное сотрудничество.

«У нас слишком много пробелов, не хватает финансирования, слишком многое зависит от неформальных договоренностей, — говорится в другом отчете. — Учитывая масштабы угрозы, мы практически не защищены. Нам срочно необходимо укрепить нашу коллективную защиту от будущей гриппа, и мы должны сделать это таким образом, чтобы она была устойчивой».

Для этого рекомендуется, в частности, иметь на всякий случай наготове 4-8 млрд доз вакцины.

«Готовность должна быть постоянной, — подчеркивает президент Академии доктор Виктор Дзау. — Она не должна меняться от года к году или от кризиса к кризису. Пандемия COVID-19 стала толчком для новых возможностей, создания новых технологий, сотрудничества и разработки политики, и все это также можно будет использовать до и во время следующей пандемии гриппа. Очень важно инвестировать в науку, укреплять системы здравоохранения и обеспечивать доверие, чтобы защитить людей от медицинских, социальных и экономических последствий как сезонного гриппа, так и пандемий».

Один из отчетов содержит конкретные рекомендации Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний, Управлению по перспективным биомедицинским исследованиям и разработкам, министерству обороны и другим ведомствам уже сейчас инвестировать в разработку новых и более совершенных вакцин против гриппа.

«Это позволит отобрать наиболее перспективные вакцины-кандидаты и наладить достаточное их производство и распространение, чтобы оптимизировать борьбу с гриппом в различных условиях и фазах пандемий и эпидемий», — говорится в докладе.

«ВОЗ должна поддерживать и координировать усилия с заинтересованными сторонами, правительствами, финансовыми агентствами, производителями вакцин и благотворительными организациями для создания глобального потенциала для надежных и сопоставимых на международном уровне доклинических, клинических и иммунологических оценок перспективных вакцин против гриппа, включая разработанные с помощью новых технологий», — добавляют авторы.

Пандемия COVID-19 показала, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции позволили также резко снизить заболеваемость гриппом, отмечают специалисты. Они подчеркивают, что и в случае пандемии гриппа будет необходимо прибегнуть к аналогичным мерам.