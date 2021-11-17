В Институте молекулярной биологии РАН разработали высокоэффективный препарат против COVID-19

Российские ученые разработали препарат, который обезвреживает дельта и гамма-штаммы коронавируса. Отмечается, что лекарство создано на основе моноклональных тел, которые вырабатывают имунные клетки, происходящие от плазматической клетки-предшественницы.

В России разработали препарат против коронавирусной инфекции, который обезвреживает вирус. Разработчиками лекарства на основе моноклональных антител являются специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН, рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий.

По его словам, это лекарство было разработано на основе первых тест-систем для анализа антител к коронавирусу, которая использовалась в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным пациентам.

Антикоронавирусное средство нейтрализует как дельта, так и гамма-варианты вируса. Макаров заметил, что оно создавалось учеными ИМБ вместе с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН.

Глава института добавил, что специалисты зафиксировали высокую эффективность препарата во время лабораторных испытаний, в том числе и на животных.

«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», — отметил Макаров.

Как пишет РИА «Новости», моноклональные антитела, на которых основан препарат, вырабатывают иммунные клетки, которые происходят от одной плазматической клетки-предшественницы. Их можно получить практически для любого природного антигена и использовать в дальнейшем для его обнаружения или очистки, отмечает агентство.

В России есть еще один препарат от коронавируса — «Арепливир». 12 ноября российские специалисты зарегистрировали инъекционную форму лекарства. Как отметили в пресс-службе компании-производителя «Промомед» во время разговора с РИА «Новости», новый формат лучше проникает в клетки, чем аналогичный препарат в таблетках. Инъекционную форму также характеризует «более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности».

Препарат поступит в продажу уже в декабре этого года. Разработчики пообещали сначала им обеспечить россиян, а потом запустить производство на экспорт.

По словам председателя совета директоров «Промомеда» Петра Белого, этот препарат будет «более доступный чем импортные аналоги», которых не так много. Отмечается, что несколько фармкомпаний работают над инъекционной формулой препарата. «Это трудно, потому что молекула, в принципе, нерастворима. Она относится к классу нерастворимых порошков», — сказал Белый агентству.

«Благодаря тому, что мы сразу поставили такую задачу перед учеными, мы смогли очень быстро получить такой научно-практический результат», — добавил он о новинке российской фармацевтики.

Планируется также создать ингаляционную форму «Арепливира», так как особенность коронавирусной инфекции в том, что вирус поселяется «именно в легких».

«И в этом смысле местная доставка лекарственных объектов, не только противовирусных, но и коктейля препаратов, видится очень перспективным направлением для лечения коронавируса и для профилактики тяжелых легочных последствий», — отметили в компании-производителе.