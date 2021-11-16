Врачи сообщили о втором случае избавления от ВИЧ без лечения

Женщина из Аргентины стала вторым человеком, избавившимся от ВИЧ без вмешательства врачей. Пациентка относилась к нонпрогрессорам — небольшой группе людей, которые заражены ВИЧ, но у них в течение многих лет не проявляются признаки болезни. Ее организм смог не просто подавить вирус, а полностью от него избавиться. Специалисты рассчитывают, что изучение подобных случаев позволит найти способ лечения и других пациентов.

При заражении ВИЧ в клетках пациента оказываются копии генома вируса, создавая вирусный резервуар. В таком виде вирус успешно скрывается от лекарств и иммунного ответа организма. У большинства людей из этого резервуара образуются новые вирусные частицы. Антиретровирусная терапия может остановить этот процесс, но не способна уничтожить вирусный резервуар, поэтому для подавления ВИЧ необходим ежедневный прием препаратов.

Но у некоторых людей, нонпрогрессоров, вирус в организме практически не размножается на протяжении 15-20 лет.

К этой категории относятся 0,2-5% носителей ВИЧ. В борьбе с инфекцией им на руку играют заражение ослабленными штаммами вируса, определенные генетические варианты, связанные с иммунной системой, и агрессивные Т-лимфоциты, которые помогают обнаруживать и уничтожать чужеродные клетки. Все это позволяет нонпрогрессорам годами обходиться без лечения.

«В небольшой подгруппе людей, живущих с ВИЧ-1, вирусные частицы в плазме крови долгое время остаются необнаружимыми с помощью ПЦР-тестов в отсутствие антиретровирусной терапии, — поясняют исследователи из Гарвардского университета и Университета Буэнос-Айреса. — Однако у этих людей с помощью лабораторных анализов in vitro можно легко выделить неповрежденную геномную провирусную ДНК, что указывает на то, что безлекарственный вирусный контроль у этих людей возникает в результате зависимого от хозяина ингибирования вирусной репликации и не отражает элиминацию всех вирусных инфицированных клеток».

Исследователи изучали резервуары ВИЧ у нонпрогрессоров. Они обнаружили, что в организме одной из пациенток повреждены все вирусные последовательности ВИЧ, что могло указывать на гибель вирусного резервуара. Такая картина называется стерилизующим излечением (а ремиссия, достигнутая с помощью антиретровирусной терапии — функциональным).

До сих пор был известен только один случай стерилизующего излечения без медицинского вмешательства — 67-летняя жительница Сан-Франциско избавилась от ВИЧ, прожив с ним 30 лет.

30-летняя аргентинка из города Эсперанса узнала о своем диагнозе в 2013 году. Все это время она не принимала никаких антиретровирусных препаратов, за исключением периода беременности. Ее организм успешно справлялся с вирусом самостоятельно. Бывшему молодому человеку пациентки повезло меньше — он умер от СПИДа.

Ученые проанализировали 1,5 млрд образцов клеток крови и тканей женщины, но нигде не обнаружили жизнеспособных вирусных частиц. Признаков каких-либо заболеваний, сопутствующих ВИЧ, у пациентки тоже не было.

О пациентке исследователи рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

Исследователи не раскрывают личность женщины и называют ее «пациенткой из Эсперансы». Они отмечают, что женщина красива, спортивна, а ее новорожденный ребенок и нынешний партнер ВИЧ-отрицательны.

«Эти результаты, особенно с учетом выявления второго случая, указывают, что может существовать действенный путь к стерилизующему лечению у пациентов, чей организм не может избавиться от ВИЧ самостоятельно, — говорит доктор Суй Юй, одна из авторов исследования. —

Сейчас мы рассматриваем возможность вызвать подобный иммунитет у людей, принимающих АРВТ, с помощью вакцинации, которая обучит их иммунную систему контролировать вирус».

Результаты могут свидетельствовать о наличии специфического ответа Т-лимфоцитов, общего для обоих пациентов, поясняют ученые. Возможно, есть и другие люди с ВИЧ, чей организм избавился от инфекции самостоятельно — просто они не попали в поле зрения врачей. Если удастся понять иммунные механизмы, лежащие в основе этой реакции, ученые смогут разработать методы лечения, которые научат иммунную систему других людей имитировать эту реакцию в случае ВИЧ-инфекции.

Кроме этих женщин, известны еще два пациента, вылечившихся от ВИЧ, но при помощи врачей.

В 2016 году после пересадки костного мозга от вируса избавился британец Адами Кастильехо. А стволовые клетки, пересаженные для борьбы с лейкемией, позволили вылечиться от ВИЧ американцу Тимоти Рею Брауну. Он перенес операцию в 2007 году, а в 2010 вирус окончательно перестал обнаруживаться в организме. Лейкемия вернулась спустя 10 лет и привела к смерти мужчины, но признаков ВИЧ у него по-прежнему не было.