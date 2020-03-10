«Я не избранный»: кто стал вторым человеком, вылечившимся от ВИЧ

Второй человек, излечившийся от ВИЧ, раскрыл свою личность — это сорокалетний британец Адам Костильехо, сообщает The New York Times.

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Врачи Кастильехо осторожно называют этот случай «длительной ремиссией». Однако другие специалисты считают, что мужчина полностью избавился от вируса.

«Это покажет людям, что вылечиться от ВИЧ — не мечта, — считает вирусолог Аннемари Венсинг из Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах. — Это достижимо».

Кастильехо узнал о том, что у него ВИЧ, в 2003 году. А в 2012 году у него развилась лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. К 2016 году его состояние было настолько тяжелым, что последним шансом выжить была пересадка стволовых клеток костного мозга.

Донором стал человек с генетической мутацией CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ.

Пересадка прошла без серьезных осложнений, хотя организм пациента и пытался отторгнуть трансплантат.

Через аналогичную процедуру в 2007 году прошел американец Тимоти Рэй Браун. После этого у него в крови и тканях тоже не наблюдалось вирионов ВИЧ. Он стал первым излечившимся от ВИЧ человеком. Случай Кастильехо показал, что успех не был случайностью, и что пересадка костного мозга действительно способна избавить от вируса.

«Достигнув ремиссии у второго пациента с использованием аналогичного подхода, мы показали, что «берлинский пациент» не был аномалией и что на самом деле именно терапевтический подход позволил устранить ВИЧ у этих двух людей», — отметили врачи.

«Я никогда не думал, что на протяжении моей жизни появится лекарство», — признается Кастильехо.

Кастильехо долгое время не решался открыть свою личность, однако теперь понял, что настало время это сделать.

«Я не хочу, чтобы люди считали меня избранным, — говорит он. — Просто так получилось. Я оказался в нужное время в нужном месте».

close Andrew Testa for The New York Times

Кастильехо вырос в Каракасе, Венесуэла. Еще в молодости он перебрался сначала в Данию, а затем в Великобританию и остался в Лондоне. В 2003 году, когда ему было 23 года, он узнал, что у него есть ВИЧ. В то время это звучало как смертный приговор.

«Врач сказал мне об этом, и я запаниковал, — вспоминает он. — Это был ужасный, травмирующий опыт».

Кастильехо работал повором и вел здоровый образ жизни, хорошо питался, много тренировался. Однако диагноз не позволял ему чувствовать себя в полной мере счастливым, а новость о лимфоме едва не подкосила его окончательно.

Годы химиотерапии ослабили его тело, вера в исцеление почти пропала. Кастильехо стал подумывать об эвтаназии. Весной 2015 года он узнал, что вряд ли доживет до следующего Рождества.

Близкий друг Кастильехо помог ему найти подходящего донора костного мозга и врача, который бы взялся оперировать человека с лимфомой и ВИЧ. По удивительному стечению обстоятельств, донор был носителем мутации CCR5 delta 32, дающей устойчивость к ВИЧ.

Кастильехо уже почти смирился со своей участью и боялся поверить в то, что операция окажется успешной. И, тем не менее, она вернула его к жизни, избавив и от лимфомы, и от ВИЧ. Восстановление после операции заняло около года, затем Кастильехо постепенно отказался от антиретровирусных препаратов, которые подавляли вирус. Последний раз он принимал их в октябре 2017 года. В марте 2019 года врачи подтвердили, что вируса в его организме нет.

За последние годы Кастильехо участвовал в нескольких исследованиях по изучению ВИЧ и лимфомы, позволяя врачам получить данные о своем состоянии. Он начал путешествовать по миру и отпраздновал сорокалетие в Мачу-Пикчу.

Новым знакомым он не рассказывает об истории борьбы с ВИЧ — сообщает лишь, что вылечился от рака.

Врачи признают — они не могут гарантировать, что ремиссия Кастильехо сохранится на всю жизнь. Однако наблюдения за состоянием Брауна позволяют делать весьма благоприятные прогнозы.

Операции обоих пациентов проводились не для лечения ВИЧ, подчеркивают врачи, а для борьбы с другими заболеваниями. Трансплантация костного мозга — сложная и рискованная процедура, кроме того, подобрать подходящего донора весьма проблематично.

Также ученые не уверены, что дело именно в защищающей от ВИЧ мутации. Они предполагают, что избавлению от вируса могла поспособствовать работа иммунной системы, стремившейся избавиться от трансплантата.

Большинство специалистов считают, что такое лечение нецелесообразно для всех ВИЧ-инфицированных. Однако новые данные могут проложить путь для более щадящих подходов к изменению иммунных клеток.