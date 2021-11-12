Ученые рассказали, как любители беспорядочных связей губят природу Канарских островов

Испанские ученые обвинили любителей пляжного секса в разрушении заповедных дюн и уничтожении местных растений в заповеднике на Канарских островах. Это место популярно среди свингеров и представителей ЛГБТ, ради секса на одну ночь посетители «вьют гнезда», вытаптывая растительность, и раскидывают мусор, включая окурки и презервативы, которыми давятся животные, а также используют дюны как отхожие места. Ученые призывают отдыхающих более ответственно относиться к экологии и помнить об ущербе, который они способны нанести.

На испанском острове Гран-Канария, одном из Канарских островов, находится заповедник «Дюнас де Маспаломас». Он знаменит своими песчаными дюнами, простирающимися от самого берега моря. Эти дюны охраняются с 1982 года. Они — одна из последних сохранившихся в Европе перемещающихся дюнных систем, где могут отдохнуть мигрирующие между Африкой и Европой птицы.

Отдыхают здесь, впрочем, не только птицы, но и туристы. Заповедник регулярно возглавляет списки достопримечательностей острова, из-за чего посетителей становится с каждым годом все больше. И приезжают они отнюдь не чтобы повосхищаться природными красотами — дюны стали местом для пьянок и беспорядочного секса со случайными знакомыми.

«До начала пандемии COVID-19 Канарские острова привлекали до 14 млн туристов в год, — сообщают испанские исследователи из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

— Около 15% туристов — это мужчины, которых привлекают курорты, где хорошо относятся к геям, а также лесбиянки и гетеросексуалы-свингеры. Те, кто заинтересован в случайном сексе, с большой вероятностью используют дюны в поисках уединения и партнеров».

Ученые наблюдали за поведением туристов в течение мая 2018 года, когда проходил местный ЛГБТ-фестиваль. На площади около 5 км2 исследователи зарегистрировали 298 мест для секса, в основном среди кустарников и небха — дюн, формирующихся вокруг растительности. Последствия отдыха в дюнах описаны в статье в журнале Journal of Environmental Management.

Туристы формировали в кустарниках «гнезда», отгораживаясь от других отдыхающих, вытаптывали растения-эндемики, разрушали дюны. После себя они оставляли горы отходов — окурки, консервные банки, презервативы, туалетную бумагу, салфетки. Также дюны использовались в качестве туалета — ученые находили места, отведенные для мочеиспускания и дефекации.

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Чем более уединенной была «секс-точка», тем чаще туда наведывались туристы и тем больше мусора после себя оставляли. Хотя по распоряжению властей в некоторых популярных зонах были мусорные мешки, они быстро переполнялись.

Даже в зоне, закрытой для посещения, исследователи насчитали 56 мест для секса.

Изначально заповедник создавался в первую очередь с образовательными целями. Однако наплыв туристов год за годом привел к тому, что образовательная деятельность там полностью прекратилась.

От туристов страдают и местные животные — гигантские ящерицы Гран-Канарии, вырастающие до 80 см в длину, неоднократно гибли, наевшись презервативов.

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Есть и другие проблемы.

«Первыми исчезают редкие растения, — говорят ученые. — Вскоре начинаются сложности для животных. Ящерице приходится перебегать от одного участка растительности к другому, что делает ее более уязвимой для хищников. Вся экосистема начинает дробиться на изолированные островки, что в конечном итоге может дестабилизировать экосистему в целом».

Авторы отмечают, что не пытаются критиковать сообщество, и что сексом в дюнах занимаются и гетеросексуалы, но сама популярность острова крайне печально отражается на состоянии заповедника.

Прибрежные дюнные системы — важная часть морского ландшафта, и неосторожное обращение с ними может привести к разрушительным последствиям, пишут ученые. «Деградация дюн во многих случаях стала прямым следствием развития туризма», — говорится в статье.

«Мы не призываем покончить с публичным сексом, — отмечают ученые. -— Но мы хотим, чтобы люди знали, какой вред он может нанести».

Одна пара, занимающаяся сексом на пляже, не нанесет большого вреда, поясняют они. Но сотни людей, делающих это изо дня в день в одном и том же месте, приводят к такому же ущербу, как если бы по дюнам катались на внедорожнике.

За время пандемии правительство провело масштабную очистку заповедника, избавившись от основой части отходов и погибших растений. Некоторые владельцы прибрежных отелей стали обсуждать с посетителями последствия подобных пляжных секс-вечеринок. Канарским островам в целом приходится несладко — извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма уничтожило или серьезно повредило более тысячи зданий и десятки километров дорог.

Исследователи отмечают, что, отправляясь в путешествие, стоит проявить сознательность и выяснить, к каким последствиям может привести то или иное поведение. И, по возможности, выбирать для отдыха менее экологически уязвимые места.