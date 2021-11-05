Ученые поспорили о том, защищает ли витамин C от тяжелой формы коронавируса

Витамин С якобы сокращает время пребывания в больнице пациентов, заразившихся коронавирусом. С таким утверждением выступили авторы ряда исследований, их выводы опубликовала газета The Telegraph. Однако их коллеги заявляют — ни одно из проведенных испытаний не является исчерпывающим, поэтому лучше применять способы лечения, которые действительно работают. Подробнее о научной дискуссии — в материале «Газеты.Ru».

Витамин С может помочь не только больным с COVID-19, но и медикам, лечащим таких пациентов. Исследования показали, что внутривенное введение этой добавки сокращает время пребывания в больнице людей, заразившихся коронавирусом. Результаты соответствующих клинических испытаний приводит британская газета The Telegraph.

Издание утверждает, что витамин С может «помочь предотвратить тяжелое течение COVID-19 и ускорить выздоровление». Ученые полагают необходимым его повсеместное использование в медицинских учреждениях.

По их оценкам, витамин C может повысить уровень кислорода в крови, подавить воспалительный процесс и сократить срок стационарного лечения.

Авторы одного из упомянутых в материале исследований, проведенного в Ухане, выяснили, что витамин С повышает темпы выздоровления от симптоматической инфекции на 70% по сравнению с плацебо.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 грамм внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», — отметила Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.

«Стандарт клинической практики»

В то же время в публикации указывается, что вводимой через капельницу дозы может быть недостаточно «для обеспечения долговременного благоприятного воздействия, поскольку после окончания процедур 15-25% пациентов могут вернуться к состоянию дефицита витамина С [цинга]».

«Всегда нужно следить за таким существенным моментом, как восполнение уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D. Это должно стать стандартном клинической практики», — считает доктор Марсела Вискайчипи с медицинского факультета Имперского колледжа в Лондоне.

Помогает ли витамин С

В свою очередь, ученые в Шанхае проследили за процессом выздоровления 110 пациентов со средней степенью тяжести протекания COVID-19.

55 из них получали рассчитанную по весу дозу витамина С, а остальные — стандартное лечение. Только у трети пациентов, которым ввели витамин, болезнь перешла в тяжелую форму.

Кроме того, исследования выявили способность витамина С «поддерживать положительную динамику при COVID-19 как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, что приводит к благоприятному эффекту у пациентов с умеренно выраженными симптомами», говорится в статье.

Впрочем, ни одно из проведенных испытаний не является исчерпывающим, констатирует профессор метаболической медицины в Университете Глазго Навид Саттар.

Поэтому нужно быть осторожным в интерпретации имеющихся данных, добавил он.

По его словам, чтобы доказать предположение о целесообразности применения витамина С при COVID-19, необходимо провести гораздо более масштабное плацебо-контролируемое исследование. «А пока лучше прибегать к мероприятиям, которые действительно работают и имеют влияние на соответствующие клинические рекомендации», — заключил Саттар.

Мифы о витамине D

Как утверждали авторы ряда других исследований, повышенный уровень витамина D якобы может защитить от COVID-19.

Однако в июне 2021 года биологи из пяти стран опровергли наличие какой-либо связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, госпитализацией или тяжестью течениях заболевания.

В свою очередь, эксперты предостерегают: бесконтрольное употребление препаратов при лечении COVID-19 может ухудшить состояние пациентов. По словам врача Александра Мясникова, симптомы коронавируса можно сбить обычными лекарствами и постельным режимом.