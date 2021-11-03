В NASA создали шкалу достоверности сообщений об инопланетной жизни

Ученые NASA призвали научное сообщество к внедрению нового способа информирования научной общественности и широких масс об открытиях, связанных с поисками жизни в других мирах. В статье, опубликованной в журнале Nature, они предлагают создать специальную шкалу для оценки весомости доказательств наличия жизни, что в конечном итоге должно привести науку к ответу на важнейший вопрос: «Одиноки ли мы во Вселенной?».

Ученые NASA предложили ввести единую общепризнанную семиступенчатую шкалу, отражающую степень достоверности при поиске доказательств существования инопланетной жизни, не ограничиваясь простой констатацией ее наличия или отсутствия. Они обратились с этим предложением к научному сообществу через журнал Nature. Эта шкала будет аналогична технологической шкале, используемой, в частности, для оценки готовности к запуску компонентов космического корабля.

Шкала создавалась с учетом десятилетий опыта работы астробиологов, занимавшихся вопросами происхождения жизни на Земле и в других местах Вселенной. Она может быть использована любыми специалистами и коммуникаторами как отправная точка в поисках жизни на планетах Солнечной системы или у других звезд. Конечно, надежных доказательств существования внеземной жизни пока еще не найдено, однако заявления об обнаружении подобных признаков в самое ближайшее время будут неизбежно множиться, поэтому к этому нужно подойти во всеоружии и заранее договориться о терминологии.

«Наличие подобной шкалы поможет нам осознать, где именно мы сейчас находимся с точки зрения поисков жизни в конкретных местах, а также с точки зрения оценки возможностей тех миссий и технологий, которые призваны помочь нам в этих поисках», — заявил ведущий автор статьи Джим Грин, до недавнего времени возглавлявший в NASA отдел планетарных наук.

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что до сих пор не удалось отыскать никаких следов жизни на других небесных телах, их шкала может считаться частью общего замысла, заложенного во многие миссии NASA. «До сих пор мы предлагали общественности лишь два варианта ответа: обнаружена жизнь или нет, — поясняет один из соавторов статьи Мэри Войтек, руководитель астробиологических программ NASA. — Однако мы нуждаемся в более адекватном способе оценки достоверности наших открытий для демонстрации того, на чем именно основывается та или иная работа, чтобы мы могли указать общественности и другим ученым правильное направление исследований».

Шкала, озаглавленная Confidence of life detection' (CoLD) — «Уверенность в обнаружении жизни», — содержит следующие варианты:



обнаружение сигнала, заведомо являющегося результатом биологической активности;



загрязнение исключено;



демонстрация или предсказание биологической природы сигнала в среде обнаружения;



ссылки на все известные небиологические источники сигнала выглядят неправдоподобными;



обнаружен дополнительный независимый сигнал биологической природы;



предстоят еще дополнительные наблюдения, которые должны исключить альтернативные гипотезы, предложенные после первоначального заявления;



необходимы дополнительные независимые наблюдения за сигналом предположительно биологической природы.



«С каждым новым шагом мы все больше узнаем о биологических и небиологических планетарных процессах, — говорит Войтек. — Поиск жизни за пределами Земли требует вовлечения в эту работу всего научного сообщества, проведения множества наблюдений и экспериментов. Совместными усилиями мы сможем предпринять новые значимые шаги в этом направлении».

Для примера можно вспомнить марсианские исследования. Для достижения результата уровня 7 «потребуются исследования в других местах на Марсе, где вышеуказанные результаты смогут предсказывать наличие определенных признаков жизни», — пишут авторы статьи. Это масштабирование, вероятно, будет играть решающую роль в марсианских миссиях NASA, особенно в свете того факта, что неоднократно уже появлялись весьма спорные заявления о том, что на Марсе «обнаружена жизнь».

Так, в 1996 году исследователи, изучавшие марсианский метеорит ALH84001, предположили, что они нашли в нем жизнь возрастом 4,5 млрд лет. Эти результаты 25-летней давности все еще более чем противоречивы, однако авторы новой статьи считают, что то давнее исследование могло бы быть заново беспристрастно рассмотрено с оглядкой на новую классификацию по семибалльной шкале. «Заявление о наличии доказательства существования жизни в марсианском метеорите ALH8400111 возрастом 4,5 млрд лет иллюстрирует проблемы, связанные с передачей результатов в форме простого «да» или «нет», а также преимущества прогрессивной шкалы», — пишут они в своем исследовании. Они также отметили, что в метеорите имелись «возможные остатки биомолекул», такие как карбонатные глобулы и частицы магнетита, которые могут обладать свойствами, соответствующими микробно-индуцированному образованию.

Метеорит мог образоваться в жидкой воде при температурах от 0 до 80°C, когда поверхность Марса, вероятно, еще была пригодной для жизни, но в исследованиях 1996 года однозначно указывалось, что полученные данные свидетельствуют о существовании жизни на раннем Марсе. Публичное объявление этих результатов привело к тому, что научному сообществу пришлось приложить немалые дополнительные усилия для тщательной проверки аргументов в пользу абиотического происхождения указанного образца, в результате чего консенсус в настоящее время состоит в том, что свидетельства, связанные с ALH84001 и якобы указывающие на существование жизни на Марсе, пока еще совершенно неубедительны.

Тем не менее, многие ученые считают, что человечеству уже давно пора заняться этой темой всерьез и найти наконец доказательства существования жизни за пределами Земли, поэтому семиступенчатая шкала в этом смысле также может послужить важным императивом, предписывающим конкретные действия в этом направлении.

«Поскольку цели, связанные с поиском жизни на других планетах, в космической науке становятся все более значимыми, важно вести диалог о том, как правильно передавать информацию по этому предмету, который характеризуется немалым разнообразием, обладает своими сложностями и имеет высокий потенциал для создания дутых сенсации, — говорится в статье. — Применение передовых практик для информирования об обнаружении жизни может способствовать установлению разумных ожиданий на ранних этапах решения чрезвычайно сложной задачи: установить, какое значение придавать постепенным шагам на пути получения достоверной информации, как укрепить доверие к этим результатам со стороны общества, избежав по возможности фальстартов и тупиков, потенциально превращая эти исследования в продуктивную часть общего научного процесса».

Сразу вспоминается необъятный кумачовый лозунг, размещенный братьями Стругацкими в сказочном институте из повести «Сказка о тройке»: «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации».

Шкала применима также к открытиям, сделанным на других планетах Солнечной системы: на ледяном спутнике Юпитера Европе или спутнике Сатурна Титане, которые считаются перспективными кандидатами на обнаружение жизни. Речь также идет и о множестве экзопланет, потенциально пригодных для эволюции на них биологических форм. Так, обнаружение кислорода в атмосферах некоторых экзопланет (считается, что всего в известной Вселенной их более 300 миллиардов) заставляет говорить о них как о месте, где может отыскаться и жизнь.