Как советские войска подавили Венгерское восстание 1956 года

65 лет назад Венгрия объявила о выходе из Организации Варшавского договора, провозгласила нейтралитет и обратилась в ООН с просьбой защитить свой суверенитет. В результате советские войска были возвращены в Венгрию вопреки заверениям правительства СССР, революция подавлена, а ее лидеры — казнены.

65 лет назад Имре Надь, ставший незадолго до этого председателем Совета министров Венгрии, заявил, что страна выходит из Организации Варшавского договора и провозгласил ее нейтралитет. А также обратился в ООН с просьбой защитить суверенитет Венгрии. Для СССР такое развитие событий было неприемлемым — советские танки повторно вошли в Будапешт, правительство сменилось и Надь через некоторое время был казнен.

Началу Венгерской революции предшествовала длительная борьба между сталинистами в правительстве и в правящей Венгерской партии трудящихся со сторонниками реформ, начавшаяся после смерти Сталина. 18 июля 1956 года после отставки первого секретаря партии Матьяша Ракоши его место занял бывший министр госбезопасности Эрне Гере. Эти события, а также подавление Познанского восстания 1956 года в Польше привели к волнениям среди студентов и росту протестных настроений в обществе. Студенты требовали, в частности, судов над организаторами репрессий, возвращения в политику Имре Надя, смещенного с поста премьер-министра 18 апреля 1955 года и исключенного из партии, вывода советских войск из страны, сноса памятников Сталину и т.д.

23 октября 1956 года в Будапеште состоялась 200-тысячная демонстрация, в ходе которой часть демонстрантов попыталась штурмом проникнуть в Дом радио и передать в эфир свои требования. Это привело к столкновению с силами госбезопасности, в ходе которого появились первые убитые и раненые.

Послом СССР в Венгрии в то время был будущий советский генсек Юрий Андропов, на которого все эти события оказали сильное влияние. Согласно его телеграмме, направленной накануне в советское Министерство иностранных дел, «оппозиционеры и реакция… активно подготавливали «перенесение борьбы на улицу»». В Будапешт решено было направить советские войска «для оказания помощи в восстановлении порядка и создания условий для мирного созидательного труда», так как собственных сил для подавления восстания у венгерского правительства уже не хватало.

Повстанцы пользовались широкой народной поддержкой, противодействие им оказывалось слабое, часть военнослужащих и полицейских перешла на сторону восставших, поэтому на первом этапе венгерские власти вынуждены были идти на серьезные уступки. Ночью 23 октября 1956 года руководство Венгерской партии трудящихся приняло решение назначить премьер-министром репрессированного прежде Имре Надя, но при этом Эрне Гере и бывший премьер-министр Андраш Хегедюш обратились с официальной просьбой о введении советских войск в Венгрию, которые прибыли в Будапешт уже в ночь на 24 октября.

Во время митинга у здания парламента 25 октября была совершена провокация — открыт огонь по советским военнослужащим и танкам, охранявшим здание. Огонь вели, возможно, сотрудники спецслужб, скрывавшиеся на крышах ближайших зданий. В результате с обеих сторон появились жертвы, а информация о массовых убийствах привела к повсеместной охоте на сотрудников госбезопасности, с которыми расправлялись самыми жестокими способами.

27 октября Эрне Гере был заменен на посту первого секретаря партии Яношем Кадаром, в отставку ушли другие руководители, на местах стало возникать стихийное народное самоуправление. Имре Надь, который до этого обращался к восставшим в основном с просьбами сложить оружие, решил выбрать другой путь и поддержать революцию, приняв требования руководителей вооруженных отрядов. Запланированный на следующий день штурм советскими войсками совместно с венгерскими подразделениями центра Будапешта был отменен, войска были на время отведены.

Имре Надь в своем выступлении по радио 28 октября назвал события в Венгрии революцией, заявив, что «правительство осуждает взгляды, в соответствии с которыми нынешнее народное движение рассматривается как контрреволюция», объявил о прекращении огня, сдаче оружия полицией, роспуске армии и прекращении деятельности ВПТ, а также о начале переговоров о выводе советских войск.

Из тюрем были выпущены как находившиеся там политзаключенные, так и многие уголовники. На местах начали создаваться местные советы, не подчинявшиеся коммунистам, однако при этом десятки человек погибли в результате стихийных расправ, весь мир обошли кадры повешенных коммунистов со следами пыток.

30 октября Имре Надь объявил о восстановлении многопартийной системы и создании коалиционного правительства, а на следующий день — о выходе из Организации Варшавского договора. В свою очередь Никита Хрущев 31 октября на заседании Президиума ЦК КПСС заявил: «Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут [это] как нашу слабость и будут наступать». Решено было провести военную операцию под названием «Вихрь» под руководством министра обороны СССР Георгия Жукова с целью свержения правительства Имре Надя и создания «революционного рабоче-крестьянское правительства» во главе с Яношем Кадаром.

Повторный ввод советских войск в Венгрию начался ранним утром 4 ноября. В центре Будапешта они столкнулись с упорным сопротивлением, пришлось применять огнеметное оружие, зажигательные и дымовые снаряды. Ожесточенные уличные бои в Будапеште продолжались несколько дней. Впрочем, личный состав венгерской армии в основном придерживался нейтралитета, а сопротивление оказывали отряды «Венгерской национальной гвардии». Погибли тысячи повстанцев и сотни советских военнослужащих, многие здания в Будапеште были разрушены. В какой-то момент Имре Надь и члены его правительства покинули здание парламента и укрылись в югославском посольстве. Рабочие советы продолжали свою работу до декабря, временами проводя переговоры с советским командованием, однако в декабре их сопротивление было окончательно сломлено, и остававшиеся на свободе лидеры арестованы.

Имре Надь, укрывавшийся в посольстве Югославии, через какое-то время был переправлен в Румынию, там его арестовали и возвратили в Венгрию. 16 июня 1958 года он был казнен за государственную измену вместе с Палом Малетером и Миклошем Гимешем. Писать прошение о помиловании отказался, заявив, что история и мировое коммунистическое движение рассудят, кто был прав. После падения в Венгрии социалистического режима в июле 1989 года был торжественно перезахоронен и объявлен национальным героем.

4-10 ноября 1956 года созывалась чрезвычайная специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, обратившаяся к СССР с требованием немедленного прекращения «вооруженных нападений на народ Венгрии» и «всякой формы вмешательства, особенно вооруженного вмешательства, во внутренние дела Венгрии», однако правительство США по дипломатическим каналам ранее уже довело до сведения Кремля о готовности сохранять в этой ситуации полный нейтралитет и «не пересматривать итоги Второй мировой войны».

Параллельно этим событиям развивался Суэцкий кризис, едва не приведший к новой мировой войне, поэтому западные страны не были заинтересованы в дальнейшей эскалации конфликта в зоне интересов СССР.

Французский философ и лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года Альбер Камю сравнивал позицию западных стран в ситуации с Венгрией с тем, что происходило во время прихода к власти фашистов в Испании: «Правда состоит в том, что международное сообщество, которое с многолетним опозданием вдруг нашло в себе силы вмешаться на Ближнем Востоке, напротив, позволило расстрелять Венгрию. Еще 20 лет назад мы позволили армиям иностранной диктатуры раздавить испанскую революцию. Это чудесное усердие нашло себе вознаграждение во Второй мировой войне. Слабость ООН и ее раскол ведут нас постепенно к третьей [мировой войне], которая стучится в нашу дверь».

События, связанные с Венгерской революцией, оказали огромное влияние и на других левых интеллектуалов по всему миру. Гнев и разочарование действиями советского правительства стало одним из импульсов к зарождению диссидентского движения внутри самого Советского Союза. «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!» — так пел Александр Галич, вспоминая одновременно события в Венгрии 1961 года и ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Из британской компартии после подавления Венгерского восстания вышли тысячи человек, а ее генсек Гарри Поллит подал в отставку. Схожую ситуацию можно было наблюдать и во многих других левых партиях.