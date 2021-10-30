Ученые создали карту полярных сияний за последние 3000 лет

Японские ученые сопоставили данные о древнем магнитном поле Земли с историческими хрониками и построили карту перемещения полярных сияний над планетой с течением времени. Выяснилось, что легенды о необычайно красивых аврорах над Японией в XII веке — не выдумка хронистов, а факт, подтверждаемый физикой.

Недавняя вспышка на Солнце привела к выбросу большого количества заряженных частиц. Она относится к классу X, первому по силе, и из-за нее полярные сияния в ближайшие дни могут появиться даже над Европой, в средних широтах.

Но в этом нет ничего необычного. Дело в том, что полярные сияния — или авроры — с течением времени изменяются, и это связано не только с особо яркими солнечными вспышками. Магнитные полюса многократно смещались в ходе земной истории, а вслед за ними двигались и авроры, появляясь над разными широтами.

Чтобы лучше понять перемещение полярных сияний и предсказать их движение в будущем, ученые восстановили их историю за последние три тысячи лет.

Двое исследователей из Национального института полярных исследований (Япония) использовали древние письменные источники и современные научные данные, чтобы построить карту смещений авроральных овалов по земному шару. Они проанализировали записи многих культур по всему миру, и сделали на основе этого анимированную карту. Исследовательскую статью на эту тему они опубликовали в Journal of Space Weather and Space Climate.

«Точное знание об авроральных овалах за последние три тысячи лет, полученное на основе старых свидетельств по всему миру, включая Японию, поможет нам лучше изучить экстремальные магнитные штормы», — говорит Рюхо Катаока, один из исследователей.

Но одни исторические записи сами по себе были бы не очень надежным источником, поэтому ученые перепроверили исторические данные с помощью физики.

Информацию о магнитном поле Земли в прошлые эпохи можно получить из некоторых минералов, которые при некоторых условиях «вмораживают» его в себя. Это также помогло восстановить общую картину.

Большая часть полярных сияний наблюдается в пределах широты 60-70 градусов и выше, но эта зона может растягиваться при мощных солнечных вспышках вроде нынешней, и достигать, в том числе, Японии и Британии.

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Одним из исторических источников, на который опирались ученые, стал древнескандинавский текст «Зеркало короля». Он состоит из 70 глав, и написан как диалог между отцом и сыном. Отец — это Хакон IV Старый, а сын — Магнус VI Законодатель, они жили в XIII веке. Подразумевалось, что этот текст послужит учебником для Магнуса, и подготовит его к королевской власти — в первую очередь, речь в нем идет о придворных делах, морали, благородстве, торговле, стратегии и тактике. Но помимо этого, там содержатся описания полярных сияний над Гренландией в 1200-1300 годах.

Другой исторический текст, использованный учеными — «Ниппон кишо-ширё» (Nippon Kisho-Shiryo), древнеяпонская астрономическая и метеорологическая хроника. В ней также содержатся описания аврор в период около 1200 года, о которых упоминает «Королевское зеркало».

По мнению ученых, это совпадает с палеомагнитными данными, согласно которым именно в это время зона полярных сияний должна была сместиться от Японии к Гренландии.

Данные о намагниченности также свидетельствуют об аврорах над Британией в XVIII веке, чему также находится подтверждение в письменных источниках.

Собственно говоря, перепроверка исторических свидетельств о полярных сияниях с помощью физики и была одной из целей ученых. Особенно их интересовала собственная страна, Япония, поскольку считалось, что именно XII век был отмечен особо красивыми аврорами над Японией. «Мы пришли к выводу, что XII и XVIII века были «золотыми веками» аврор для Японии и Великобритании соответственно», — пишут авторы.

Перепроверка исторических данных с помощью точной науки зачастую может дать очень интересный результат. На регулярной основе это делают археоастрономы, которые анализируют древние наблюдения за небом египтян, греков, вавилонян, китайцев, и даже мифы разных племен — чтобы подтвердить их или опровергнуть с помощью астрономических моделей и научных наблюдений. Например, недавно астрономы раскрыли тайну китайской сверхновой 1181 года.