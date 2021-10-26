Врачи сообщили о случаях подросткового психоза на фоне COVID-19

Врачи из США описали случаи психоза с бредом, суицидальными мыслями и вспышками агрессии у подростков с легкой формой COVID-19. Возможной причиной таких осложнений мог стать даже не сам SARS-CoV-2, поразивший мозг, а аутоантитела, атакующие собственную нервную систему пациентов. Улучшить состояние несовершеннолетних удалось с помощью иммуноглобулинов, однако, возможно, симптомы прошли бы и без вмешательства.

С самого начала пандемии было известно, что COVID-19 может вызывать неврологические осложнения, включая припадки и мигрени. Однако выраженные последствия наблюдались в основном у тех, кто переносил болезнь в тяжелой форме — легко переболевшие сталкивались скорее с потерей обоняния и приступами слабости. Однако новая работа врачей из больницы при Калифорнийском университете в Сан-Франциско показывает, что даже при легкой форме могут наблюдаться психозы, вероятно, вызванные не только самим вирусом, но и аутоантителами, атакующими нервную систему. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале JAMA Neurology.

Внимание исследователей привлекли двое подростков, которые переносили COVID-19 без выраженных респираторных симптомов.

Одному из них ранее была диагностирована депрессия и тревожность, а после заражения у него развились бред, паранойя, галлюцинации и двигательные тики. У второго в анамнезе были тревога и двигательные тики, во время болезни он столкнулся с быстрыми сменами настроения, агрессией, суицидальными мыслями, жаловался на спутанность сознания и невозможность сосредоточиться.

Третий пациент, у которого не было известных психиатрических заболеваний, был госпитализирован после того, как в течение нескольких дней у него наблюдалось повторяющееся поведение, нарушение режима питания, возбуждение и бессонница, хотя ранее таких симптомов не проявлялось.

Врачи взяли у подростков на анализ спинномозговую жидкость. У всех троих оказался повышен уровень антител, но у первых двух дополнительно наблюдались специфические антитела к SARS-CoV-2 — возможно, вирус проник в нервную систему.

Кроме того, у этих же пациентов в спинномозговой жидкости присутствовали антинейрональные антитела — аутоантитела, которые атакуют собственную нервную ткань носителя. Более ранние эксперименты на мышах показали, то антинейрональные антитела воздействуют на несколько областей мозга, включая ствол, мозжечок и обонятельную луковицу.

У третьего подростка ни антител к SARS-CoV-2, ни аутоантител не наблюдалось. Врачи пришли к выводу, что его состояние связано с неизвестным препаратом, который он принимал незадолго до появления симптомов.

Лабораторные исследования показали, что у подростков аутоантитела связывались с белком TCF4. Дефекты гена, отвечающего за его выработку, ранее связывали с шизофренией и редким синдромом Питта — Хопкинса, при котором наблюдается умственная отсталость, повышенная тревожность, эпилепсия и другие неврологические и психические симптомы.

Подростки получили внутривенные вливания иммуноглобулинов, призванных «перезапустить» иммунную систему, и стероиды, чтобы снять воспаление.

Первый уже через месяц перестал сообщать о галлюцинациях и подергиваниях. Состояние второго тоже улучшилось, однако жалобы на проблемы с памятью и концентрацией внимания сохранялись спустя полгода после начала лечения.

Выработка аутоантител ранее встречалась и при некоторых других вирусных инфекциях, например, герпесе.

Эти результаты позволяют предположить, что выработка антител, которые вместо вируса атакуют сам организм, может быть причиной проблем с психикой и нервной системой у пациентов с COVID-19, считают исследователи.

Однако пока результаты лишь указывают на возможную связь, которую еще предстоит подтвердить — возможно, кроме аутоантител есть и другие факторы, связанные с иммунитетом.

Многие из выявленных антител воздействуют на структуры, расположенные внутри клеток, а не снаружи, добавляет соавтор исследования невролог Сэмюэль Плеже.

«Поэтому мы подозреваем, что аутоантитела при COVID-19 свидетельствуют о вышедшей из-под контроля аутоиммунной реакции, которая может быть причиной симптомов, при этом антитела не обязательно вызывают симптомы напрямую, — говорит он. — Для проверки этой гипотезы, а также для того, чтобы выяснить, нацелены ли другие, еще не обнаруженные аутоантитела на структуры на поверхности клеток и таким образом вызывают непосредственное повреждение, потребуются дальнейшие исследования».

«Эти аутоантитела могут быть наиболее клинически значимы как маркеры иммунной дисрегуляции, но мы не нашли прямых доказательств того, что они действительно вызывают симптомы у пациентов. Безусловно, в этой области предстоит еще много работы», — говорит психиатр Кристофер Бартли, один из авторов исследования.

В перспективе следует изучить также спинномозговую жидкость подростков с COVID-19, у которых нет неврологических симптомов, отмечают исследователи. Это, впрочем, может оказаться проблематично — пункция довольно болезненна и не проводится, если у пациента нет к ней показаний. Исследователи рассчитывают, что образцы удастся получить у взрослых пациентов. Также изучить аутоиммунные механизмы планируется на животных.