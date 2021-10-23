Переболевшие COVID-19 на дому имеют проблемы с памятью в течение года

Четверть пациентов, переболевших COVID-19 в умеренной форме, жалуется на проблемы с памятью спустя почти год, выяснили американские врачи. Также у пациентов наблюдаются проблемы с обработкой информации и нарушения исполнительных функций. Даже тем, кто не столкнулся с тяжелыми симптомами, следует внимательно отнестись к своему состоянию, предупреждают авторы работы. Другим же ученым они рекомендуют заняться определением факторов риска подобных осложнений и поиском способов реабилитации.

Спутанность сознания, «каша в голове» — частое осложнение у тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме. Однако и у переболевших в умеренной или легкой форме жалобы на нарушения мышления спустя месяцы после выздоровления встречаются нередко, выяснили врачи из больницы Маунт-Синай в США. Об этом они сообщили в статье в журнале JAMA Network Open.

Большинству заразившихся COVID-19 становится лучше уже через несколько недель после появления первых симптомов. Долгосрочные последствия обычно связаны с неврологическими нарушениями — от потери обоняния до постоянной слабости. Хотя вирус уже не присутствует в организме, неврологические осложнения, которые сохраняются еще на несколько месяцев, становятся серьезной проблемой для повседневной жизни и работы.

Исследователи проанализировали жалобы пациентов с COVID-19, обращавшихся в больницу Маунт-Синай с апреля 2020-го по май 2021 года. Они отобрали пациентов старше 18 лет, не имевших в анамнезе деменции. Внимание, память, речь и другие функции мышления оценивались с помощью специальных тестов.

Всего ученые отобрали 740 пациентов, их средний возраст составил 49 лет. В среднем от первичной постановки диагноза до тестирования когнитивных функций проходило около 8 месяцев.

У 15% наблюдались проблемы с беглостью речи, у 16% — нарушения когнитивных функций, у 18% — замедленная обработка информации. У 20% ухудшилась способность воспринимать оперировать категориями, 23% с трудом могли что-то вспомнить, а 24% — не запоминали новую информацию.

«Хорошо известно, что определенные группы населения (например, пожилые люди) могут быть особенно восприимчивы к когнитивным нарушениям после тяжелой болезни; однако в относительно молодой когорте в настоящем исследовании значительная часть продемонстрировала когнитивную дисфункцию через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19», — пишут исследователи.

Госпитализированные пациенты, как и ожидалось, жаловались на проблемы с мышлением чаще, чем те, кто перенес болезнь дома — например, нарушения памяти у первых встречались в 37-39% случаев, а у вторых — в 12-16%. Тем не менее, даже у амбулаторных пациентов частота жалоб была достаточно высокой.

«В этом исследовании мы обнаружили относительно высокую частоту когнитивных нарушений через несколько месяцев после того, как пациенты заразились COVID-19. Среди госпитализированных пациентов преобладали нарушения исполнительных функций, скорости обработки информации, способности работы с категориями, запоминания и извлечения воспоминаний, — пишут авторы работы. — Эта картина согласуется с ранними сообщениями, описывающими дисфункциональный синдром после COVID-19, и имеет значительные последствия для психики, работоспособности и повседневной жизни пациента».

Результаты работы могут быть искажены из-за того, что в больницу обращались лишь пациенты, заметившие у себя симптомы COVID-19, отмечают исследователи. Те, кто переболел бессимптомно, даже если и столкнулся с нарушениями мышления, мог не обращаться с ними к врачу или не догадаться, что проблемы могут быть связаны с COVID-19.

«Связь COVID-19 с исполнительными функциями поднимает важные вопросы, касающиеся долгосрочного лечения пациентов, — заключают авторы работы. — Необходимы дальнейшие исследования для определения факторов риска и механизмов, лежащих в основе когнитивной дисфункции, а также для поиска вариантов реабилитации».

У некоторых пациентов симптомы затяжного COVID-19 могут сохраняться до года, обнаружили ранее китайские врачи из Больницы китайско-японской дружбы. Анализ состояния 1276 пациентов показал, что спустя полгода хотя бы от одного симптома страдали 68% пациентов, спустя год их доля снизилась до 49%.

Самыми частыми жалобами были усталость и слабость — спустя полгода от них страдала половина пациентов, спустя год — каждый пятый. Треть спустя год жаловалась на одышку, чаще это были те, кто во время болезни находился на ИВЛ.

Кроме того, почти у половины даже спустя год сохранялось поражение легких.

Большинству пациентов удалось вернуться на работу, но возобновить трудовую деятельность в прежнем объеме оказалось невозможно для четверти из них. Среди тех, кто решил уволиться или уйти на пенсию, треть сделала это из-за ухудшения физических возможностей.