США заявили об отставании от России в ядерных космических технологиях

США отстают от России и Китая в ядерных космических технологиях – так считают американские эксперты, выступившие перед членами Конгресса. По их мнению, из-за медленного темпа развития в этой отрасли у Вашингтона не получится исполнить планы по отправке людей на Марс в 2033 году.

Американские эксперты выразили опасение, что Россия и Китай обгоняют Соединенные Штаты в ядерных космических технологиях. По их мнению, в США прилагают недостаточно усилий по развитию ядерных космических двигателей, и это не позволит отправить людей на Марс в ближайшее время. Опасения были высказаны на заседании Комитета по науке Палаты представителей США, сообщает издание Washington Examiner.

«Если вы взглянете на общую картину, на то, какие требуются технологии и то, что нам еще предстоит сделать для отправки людей на Марс – вы поймете, что эта задача в данный момент практически невыполнима. Уж к 2033 году – уж точно нет», – заявил Роджер Майерс, сопредседатель Комитета по технологиям ядерного движения в космосе Национальной академии наук США. Цель отправить людей на Марс в 2033 году была в последний раз заявлена NASA в 2019 году руководителем агентства (на тот момент) Джимом Брайденстайном.

Выступая в Конгрессе, эксперты также выразили беспокойство в связи с отставанием США от других стран. «Наши стратегические конкуренты, включая Китай, активно инвестируют в широкий спектр космических технологий, включая ядерную энергию и ядерные двигатели. Это должно помочь им реализовать амбициозные планы по долгосрочному присутствию на Луне, на Марсе, а также по исследованию дальнего космоса, – заявила конгрессменам Бхавья Лал, старший советник руководителя NASA. – Соединенные Штаты обязаны развиваться в быстром темпе, чтобы сохранить конкурентоспособность и лидерство в космической сфере».

В данный момент китайские власти также рассчитывают отправить людей на Марс в 2033 году, в ходе первых миссий планируется строительство постоянной базы на этой планете.

Эксперт NASA отметила, что детальную информацию о китайских исследованиях «тяжело добыть», но заверила, что «их программа по развитию в космической сфере невероятно энергична». Когда речь зашла о России, Лал была более конкретна:

«У России есть масштабная программа разработки ядерных электродвигательных установок.

Не могу сказать, как далеко они продвинулись, таких данных у меня нет. Но, как мне кажется, в данный момент их программа более продвинутая, чем наша».

Далее эксперты говорили уже не о космической атомной электростанции, а о ядерном ракетном двигателе, который создает тягу, нагревая водород от тепла реактора. Касательно этой технологии Роджер Майерс сообщил, что в данный момент «нет такого топлива для ядерного реактора, которое бы обеспечивало температуры, пригодные для выработки достаточного количества энергии и которое бы позволило реактору работать в течение долгого времени». Также, по его словам, не существует технологии по хранению в космосе жидкого водорода, и что NASA требуется серьезное расширение возможностей, чтобы хотя бы испытывать ядерный двигатель.

С тем, что Россия опережает Соединенные Штаты в отдельных космических технологиях, согласен эксперт в области космонавтики, основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «В плане ядерных космических технологий Россия действительно может считаться лидером. NASA очень долго игнорировало развитие этой темы, проекты ядерных энергодвигательных установок открывались и закрывались. Сейчас у них есть проект Kilopower, небольшой космический ядерный реактор, но по мощности он уступает нашему «Нуклону» и находится на более ранней стадии разработки. В этом плане переживания американских инженеров и лиц, ответственных за космическую программу, вполне понятны. Но, надо понимать, что речь о конкретном узком направлении, о ядерных технологиях», — заявил он «Газете.Ru».

Однако Егоров призывает к сдержанной реакции на слова американских экспертов. По его мнению, подобные заявления скорее служат для привлечения финансирования в отрасль:

«Это обычное лоббирование. Они намекают государству: смотрите, русские нас обгоняют, дайте нам скорее побольше денег, чтоб мы тоже развивали у себя такое направление и не отставали от русских. Это традиционная тактика, в России говорят точно также: смотрите, американцы сейчас запустят артистов в космос, давайте мы запустим быстрее их. В этом и суть космической гонки, обогнать конкурента, а если его нет – то хотя бы выдумать».

Что касается самих электрических двигателей для космического полета, ионных или плазменных, то эксперт считает, что между странами существует паритет. Двигатель VASIMR, обладающий одновременно высокой тягой и эффективным расходом топлива, который позволил бы США вырваться вперед, не могут доделать уже много лет, хотя изначально планировали отправить для испытаний на МКС в 2013 году. Существующие же в двух странах ионные двигатели, как говорит эксперт, примерно сопоставимы по параметрам.

Кроме того, по мнению Егорова, российский проект ядерной энергодвигательной установки отличается более комплексным подходом:

«Американцы делают свой Kilopower, а где его применять так и не определились».

Несмотря на сообщения, что его можно использовать и для питания двигателей, и для выработки электричества на планетной базе, никаких четких планов по практическому применению пока нет, отметил эксперт. В свою очередь, у России, как говорит Егоров, есть программа: «В космонавтике все определяется программами. Есть программа – работаем по графику. Нет программы – делаем какие-то дела, которые могут и не привести к результату. В этом плане американский эксперт прав, что наличие прописанной программы – один из индикаторов первенства».

Ранее Россия представила макет орбитального комплекса «Зевс» – ядерного буксира, разрабатываемого на основе исследовательских и опытно-конструкторских работ «Нуклон». Согласно сайту госзакупок, его разработка должна будет завершиться в июле 2024 года. На орбиту его планируют отправить в 2030 году.

Kilopower – это экспериментальный десятикиловаттный ядерный реактор для работы в космосе и на других планетах, отличающийся малым весом и высоким КПД. В 2018 году его испытали на Земле, запустив на полную мощность. В 2018 году его прототип испытали на Земле, запустив на полную мощность.