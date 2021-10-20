Хирурги провели первую пересадку свиной почки человеку

Первую успешную трансплантацию свиной почки человеку провели американские хирурги. Чтобы снизить риск отторжения, они использовали генетически модифицированное животное, а также пересадили реципиенту свиную вилочковую железу. Врачи надеются, что эта операция откроет новые перспективы для пациентов, годами ожидающих пересадки почки и других органов.

Сотни тысяч людей по всему миру страдают от почечной недостаточности. Не имея возможности получить донорскую почку, они проводят часы на малоприятной процедуре гемодиализа, и многим придется делать это до конца жизни — больных людей намного больше, чем здоровых донорских органов.

Сократить нехватку почек и других донорских органов можно с помощью ксенотрансплантатов — органов и тканей, полученных от других биологических видов. Наиболее перспективными животными в этой области считаются свиньи — их легко и быстро выращивать, а многие их органы похожи по размеру на человеческие. Сердечные клапаны свиней регулярно пересаживают людям, некоторые пациенты с диабетом получали клетки свиной поджелудочной, а свиная кожа использовалась в качестве временного трансплантата кожи для пациентов с ожогами.

Теперь же хирурги из американской больницы N.Y.U. Langone Health смогли успешно пересадить человеку свиную почку, сообщает The New York Times. Описание эксперимента готовится к публикации в научном журнале.

Сначала ученые из компании Revivicor создали генетически модифицированную свинью, чтобы минимизировать риски отторжения. Для этого они отключили в организме животного молекулу, кодирующую сахар, который вызывает агрессивную реакцию человеческого организма на чужеродный орган.

Реципиентом стал пациент, мозг которого погиб, а организм функционировал благодаря системе жизнеобеспечения. Он ранее зарегистрировался как донор органов, но его органы оказались непригодны для пересадки. Семья реципиента позволила провести экспериментальную операцию.

Сначала хирурги пересадили ему свиную вилочковую железу. Она участвует в работе иммунной системы и должна была предотвратить реакцию иммунитета реципиента на новый орган. Затем врачи прикрепили почку к кровеносным сосудам в верхней части ноги реципиента.

Почка сразу же заработала и скоро начала вырабатывать мочу и креатинин, сообщил директор Института трансплантации больницы доктор Роберт Монтгомери.

Проблемы при пересадке органов от животных обычно возникают, когда восстанавливается кровоснабжение и человеческая кровь течет по сосудам свиньи, пояснил он. В этот раз никаких осложнений не наблюдалось.

Тот факт, что почка функционировала вне тела, свидетельствует, что и в организме она будет справляться со своими задачами, считает Монтгомери.

Врачи наблюдали за работой почки на протяжении 54 часов. Все это время она исправно выполняла свои функции и никаких признаков отторжения не наблюдалось.

«Операция прошла даже лучше, чем мы ожидали, — говорит он. — Это было похоже на любую трансплантацию, которую я когда-либо проводил от живого донора. Многие почки от умерших людей работают не сразу, им требуется несколько дней или недель, чтобы начать функционировать. Эта заработала сразу».

Врачи рассчитывают, что генетически модифицированные свиньи потенциально могут стать устойчивым, возобновляемым источником органов.

«Это действительно передовая операция, мы находимся в шаге от того, чтобы пересаживать органы животных живым людям, — считает трансплантолог Эми Фридман. Она полагает, что в будущем удастся использовать сердце, печень и другие органы, выращенные в свиньях. — Просто умопомрачительно представить, сколько трансплантаций мы сможем предложить. Конечно, для этого придется разводить свиней».

Некоторые специалисты, впрочем, отнеслись к эксперименту более сдержанно.

По словам доктора Дэвида Классена, главного врача американской Объединенной сети по совместному использованию органов, еще предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем органы генетически модифицированных свиней можно будет использовать в живых людях.

Хотя Классен назвал операцию «переломным моментом», он предупредил, что отторжение органов в долгосрочной перспективе происходит даже тогда, когда донорская почка хорошо подходит и взята от другого человека, а не представителя иного биологического вида.

Кроме того, свиньи могут оказаться носителями вирусов, опасных для человека. И, если вовремя их не заметить и не избавиться от них, такая пересадка может закончиться плачевно.

«Это сложная область, и представлять, что мы знаем все, что произойдет, и все проблемы, которые возникнут, наивно», — считает Классен.

Монтгомери признает, что долгосрочные перспективы пока неизвестны. Тем не менее операция доказала сам факт возможности такой пересадки, и дальнейшая работа в этой области наверняка откроет для трансплантологии новые горизонты.