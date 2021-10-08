Врачи обеспокоены высоким риском инфарктов и инсультов у перенесших COVID-19

Даже умеренная форма COVID-19 значительно повышает риск сердечной недостаточности, инсульта, эмболии легких и миокардита в течение года после болезни, выяснили американские врачи. У тех же, кто перенес госпитализацию, риски повышены и вовсе в десятки раз. Исследователи призывают коллег внимательнее относиться к переболевшим COVID-19 пациентам и учитывать возможные последствия.

Инсульты и инфаркты — ведущая причина смертности в мире, и после пандемии COVID-19 их может стать гораздо больше, считают врачи из Медицинской школы Вашингтонского университета и Службы здравоохранения ветеранов в Сент-Луисе. Согласно их работе, которая готовится к публикации в одном из журналов издательства Nature Portfolio, даже при легкой форме COVID-19 в течение следующего года возрастает риск инфарктов и инсультов, а после госпитализации, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме, требовавшей интенсивной терапии, вероятность сердечно-сосудистых осложнений увеличивается в несколько десятков раз.

«Последствия COVID-19 очень тяжелые, — говорит доктор Зияд Аль-Али, ведущий автор исследования. — Правительства и системы здравоохранения должны обратить на них внимание. Я обеспокоен тем, что мы не воспринимаем это достаточно серьезно».

Затяжным COVID-19 называют длительные осложнения, которые возникают уже после выздоровления — например, неспособность чувствовать вкусы и запахи или периодическая спутанность сознания. Наиболее серьезные из них могут приковать переболевшего к постели на долгие месяцы.

Причины таких последствий не изучены до конца. Известно, что многие осложнения вызваны поражением нервной системы, но болезнь поражает также и сердечно-сосудистую, повышая риски тромбообразования. Наибольшую тревогу вызывает то, что осложнения наблюдаются даже у пациентов, переболевших дома, в умеренной форме.

Чтобы оценить риски, связанные с последствиями COVID-19 в течение года после болезни, исследователи наблюдали за 151 тыс. переболевших COVID-19 людей и 3,7 млн не переболевших, а также использовали более ранние данные о частоте возникновения тех или иных заболеваний.

Оказалось, даже у тех, кто перенес болезнь в умеренной форме, не требовавшей госпитализации, в течение года был на 39% повышен риск развития сердечной недостаточности, на 24% — вероятность инсульта, на 119% — риск развития легочной эмболии (тромбоза легочных артерий) и на 277% — риск миокардита, воспаления сердечной мышцы.

У тех, кому понадобилось лечение в стационаре, дела обстояли еще хуже.

Риск сердечного приступа в течение года повышался на 482%, при том, что у переболевших в легкой форме он практически не увеличивался. Те, кто попал в отделение интенсивной терапии, столкнулись с ростом риска на 2774%.

Риск инсульта у госпитализированных повышался вдвое, у попавших в отделение интенсивной терапии — вчетверо.

Вероятность тромбоэмболии возрастала на 855% при госпитализации и на 2426% — при попадании в отделение интенсивной терапии.

Риск миокардита повышался на 1264% и 3940%, соответственно.

По сравнению с остальными осложнениями, миокардит сравнительно безопасен и, в целом, часто встречается после вирусных инфекций. Однако вкупе с другими последствиями COVID-19 даже он может оказаться смертельным, опасаются исследователи.

«В целом, наши результаты свидетельствуют о том, что годичный риск и бремя сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто пережил острое течение COVID-19, значительны, у пациентов повышается риск нескольких сердечно-сосудистых заболеваний, — пишут авторы работы.

— Стратегии ухода за людьми, пережившими острое течение COVID-19, должны учитывать состояние сердечно-сосудистой системы».



COVID-19 переболели уже более 219 млн человек, и их число до сих пор растет, напоминают ученые. А, значит, в ближайшем будущем миллионы переболевших столкнутся с осложнениями, и службам здравоохранения необходимо быть готовыми к этому.

Кроме влияния непосредственно на физическом здоровье пациентов, болезнь могла сказаться также на состоянии психики, на экономическом положении, на образе жизни — и все это могло повысить риск сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому для полной оценки долговременных последствий COVID-19 для здоровья важно рассмотреть как можно большее количество возможных факторов и оценить вклад каждого из них в состояние пациента.

Участниками исследования были преимущественно белые мужчины, поэтому в будущем также важно выяснить, как будут меняться риски в зависимости от расы и пола, добавляют исследователи.