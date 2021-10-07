Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В России разработали метод борьбы с «загоризонтным десантом» США 11:24
Экс-игрок «Ростова» Попов рассказал о конфликте с Карпиным 11:23
В ГИТИСе ответили на сообщения о переводе Гаркалина на ИВЛ 11:21
СК завел дело о покушении на убийство после жесткого избиения в метро... 11:16
Джастин Бибер может стать отцом в 2022 году 11:13
Дела о насилии над осужденными в Саратовской области переданы... 11:11
Названы сильнее всего подорожавшие автомобили 11:07
Володин назвал Путина «преимуществом России» 11:05
Никита Пресняков получил травму на «Ледниковом периоде» 11:01
Эксперт допустил рост цен на газ 11:01
Наука

Предотвращение Армагеддона. Как спастись от опасного астероида

Ученые рассчитали последствия подрыва астероида ядерным зарядом

Американские ученые провели моделирование уничтожения угрожающего Земле астероида ядерной боеголовкой, проследили судьбу получившихся фрагментов и решили, что эта стратегия действительно может сработать. Но исследователи считают, что лучше отклонить астероид заранее, обнаружив его как можно раньше.

В новом исследовании, проведенном учеными Университета Джонса Хопкинса и Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, не только осуществлено моделирование уничтожения угрожающего Земле астероида ядерной боеголовкой, но и подробно рассматривается, как разные орбиты астероидов и разные распределения скоростей получившихся фрагментов сказываются на их дальнейшем разлете. Ранее уже высказывались опасения, что разрушение астероида приведет к рою не менее опасных обломков. Теперь выясняется, что все это не так уж критично. Статья об этом опубликована в журнале Acta Astronautica.

Если установлено, что опасный астероид находится на траектории столкновения с Землей, то логичнее всего начинать его отклонять от этой траектории заранее, постепенно подталкивая небольшими импульсами, добиваясь при этом относительно небольших изменений скорости.

Такая тактика позволит сохранить небесное тело в относительной целости, чтобы не заниматься отдельно каждым отлетевшим от него куском. Постепенного отклонения можно добиваться присоединенными к астероиду ракетными двигателями, кинетическими ударниками либо серией небольших взрывов.

Однако если опасный астероид был обнаружен слишком поздно для того, чтобы его можно было заранее отклонить, остается другой вариант — передать астероиду одноразово достаточно большое количество энергии для того, чтобы разбить его на множество хорошо рассредоточенных в пространстве фрагментов. Такой подход называется подрывом, и люди часто думают именно о таком варианте, когда представляют себе планетарную оборону от опасных объектов. И хотя ученые предпочли бы иметь больше времени для предупреждения последствий падения астероида, они должны быть готовы к любому сценарию, поскольку до сих пор многие околоземные астероиды остаются неоткрытыми.

close
100%
Lawrence Livermore National Laboratory

В качестве примера предполагалось, что ядерная бомба мощностью в одну мегатонну взорвется в нескольких метрах от поверхности астероида диаметром 100 м. Это примерно пятая часть от реально существующего околоземного астероида Бенну, открытого в 1999 году.

Результаты, представленные в статье, обнадеживают: для всех пяти рассмотренных орбит подрыв опасного объекта всего за два месяца до его столкновения с Землей позволит снизить массу сталкивающихся с планетой обломков по меньшей мере в тысячу раз — то есть 99,9% массы обломков просто не попадает в атмосферу Земли.

Для более крупного астероида результаты уже не будут столь надежными, но даже в этом случае масса обломков может быть уменьшена на 99%, если разрушение астероида произойдет по крайней мере за шесть месяцев до момента его столкновения с Землей.

«Одна из проблем при оценке разрушения астероида заключается в том, что нам необходимо смоделировать орбиты всех его фрагментов, что обычно намного сложнее, чем моделирование простого отклонения объекта, — поясняет ведущий автор статьи Патрик Кинг из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде. — Тем не менее нам нужно попытаться решить эти проблемы, если мы хотим оценить метод подрыва как возможную стратегию на будущее».

Главный вывод исследования, по мнению Кинга, заключался в том, что применение ядерного заряда можно считать весьма эффективным методом защиты на самый крайний случай:

«Мы сосредоточились на изучении именно поздних случаев разрушения астероида, когда он распадется незадолго до столкновения с Землей. Если же у вас достаточно времени, скажем, десятилетие, то предпочтительнее использовать кинетические ударные элементы, чтобы постепенно отклонить опасный астероид».

У кинетических ударников есть много преимуществ: во-первых, эта техника хорошо известна и теперь тестируется в ходе реальных космических миссий, таких как DART. Она позволяет справиться с широким спектром возможных угроз, если у вас есть достаточно времени. Однако у этого метода есть и некоторые ограничения, поэтому важно, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации было доступно как можно больше вариантов борьбы с угрозой, в том числе и способы справиться с астероидом, обнаруженным на самых поздних этапах.

Программу под названием Spheral, которая использовалась для моделирования разрушения астероидов ядерными зарядами написал один из соавторов статьи, Майкл Оуэн. Она позволяет изучить процесс разрушения каменного астероида и отследить судьбу получившихся фрагментов. Группа использовала Spheral, чтобы проследить за эволюцией облака обломков, учитывая как их влияние друг на друга, так и гравитационное влияние со стороны Солнца и других планет.

«Если мы заметим опасный объект слишком поздно для того, чтобы безопасно его отклонить, то нашим лучшим оставшимся вариантом станет его полное разрушение, причем как можно более тщательно, чтобы полученные фрагменты почти не попали бы на Землю, — говорит Оуэн. — Этого добиться не так просто: если вы разобьете астероид на части, то образовавшееся в результате этого взрыва облако обломков будет следовать своим собственным путем вокруг Солнца, взаимодействуя гравитационно друг с другом и с другими планетами. Это облако будет стремиться растянуться в изогнутый поток фрагментов вокруг первоначального пути, по которому двигался астероид. От того, насколько быстро эти куски разлетятся (в совокупности с тем, сколько времени пройдет до того момента, как облако пересечет путь Земли), будет зависеть, как много обломков упадет на Землю».

Тем временем NASA и другие космические агентства продолжают развивать свои системы планетарной защиты, особенно когда дело доходит до обнаружения потенциально опасных астероидов на более ранних сроках. Ведь обнаружение астероида-убийцы заранее может иметь поистине решающее значение для максимизации наших шансов сбить этот астероид с его курса.

О том, что опасность падения подобных объектов вполне реальна и что такие события даже в эпоху тотального мониторинга окружающего космического пространства могут случаться внезапно, говорят фотографии и видео ярких крупных болидов, попадающих в объективы видеорегистраторов. 15 февраля 2013 года в районе Челябинска 20-метровый обломок массой 13 тысяч тонн привел к реальным разрушениям и ранениям среди населения на весьма обширной территории. Тогда пострадало свыше тысячи человек, во многих зданиях были выбиты окна, а взрывная волна дважды обогнула всю Землю. Спустя какое-то время обломки метеорита общей массой почти в тонну извлекли из озера Чебаркуль.

Но астероиды размером до 100 м несут лишь локальные разрушения и не грозят глобальными катастрофами. Гораздо бо́льшую опасность несут астероиды километрового размера, способные даже при попадании в океаны породить разрушительные цунами на побережье, а при попадании в разломы литосферных плит — спровоцировать землетрясения.

Наибольшую же опасность для всей жизни на планете представляют десятикилометровые и более крупные астероиды. Самый известный древний ударный кратер диаметром около 180 км на полуострове Юкатан образован именно таким астероидом, который, как считается, привел к гибели динозавров 65 млн лет назад. Последствием падения такого астероида становится выделение энергии, в миллионы раз превосходящей энергию взрывов мощнейших термоядерных бомб. Это вызывает цунами, пожары по всему миру, выбросы пепла и угарного газа, на долгие годы закрывающие поверхность планеты от прямых солнечных лучей. Сера, выделяющаяся в результате катастрофы, может привести к обильному образованию облаков из серной кислоты, которые затем изливаются кислотными дождями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Цены на газ рухнули. В Европе считают, что в этом есть роль Путина
Стоимость газа в Европе упала ниже 1000 долларов
«США ушли, теперь Афганистан — это головная боль России и Китая»
Что планировали сделать и что сделали американцы за 20 лет в Афганистане
Детей за границу будут вывозить по новым правилам
МВД утвердило новый порядок выезда детей за границу
СК завел дело о покушении на убийство после жесткого избиения в метро Москвы
В Белоруссии против сотрудников портала tut.by завели дело о разжигании вражды
Baza: Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ
Избившие пассажира в метро Москвы угрожали полиции ножом и перцовым баллончиком
Новости и материалы
В России разработали метод борьбы с «загоризонтным десантом» США
Экс-игрок «Ростова» Попов рассказал о конфликте с Карпиным
В ГИТИСе ответили на сообщения о переводе Гаркалина на ИВЛ
Джастин Бибер может стать отцом в 2022 году
Дела о насилии над осужденными в Саратовской области переданы в центральный аппарат СК
Названы сильнее всего подорожавшие автомобили
Володин назвал Путина «преимуществом России»
Никита Пресняков получил травму на «Ледниковом периоде»
Эксперт допустил рост цен на газ
Правозащитники выяснили, сколько тратит Россия на компенсацию за пытки в колониях
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
В Москве пассажир метро не оплатил проезд и разбил турникет
Цена на газ в Европе снизилась до $1000 за тысячу кубов
Экс-замминистра Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
Худрук МХАТа Бояков не нашел разницы между Бузовой и Валерией
Каждый пятый россиянин завел питомца из-за одиночества во время карантина
В Таджикистане решили сажать за частные религиозные уроки
Состоялся релиз Far Cry 6
Все новости
Как бороться с осенней хандрой
Медики рассказали, чем нужно поддерживать силы осенью
«Вода течет, грязи навалом»: почему Кавказские Минеральные Воды не лечат
Счетная палата указала на низкую эффективность использования природных богатств Кавказа
«Фильм в космосе нужен для учебников истории»
Андреасян, Деревянко и Киселев — о полете «киноэкипажа» к МКС
«Как обойтись без жупела российской угрозы? Никак»
В МИД России назвали истинную цену заявлениям НАТО
«Вагон был битком, но все мужики убежали». Подробности драки в московском метро
Избившие москвича в метро уроженцы Дагестана арестованы на два месяца
«Мне очень повезло сниматься в «Джеймсе Бонде»
Дэниэл Крэйг — о шпионах, прощании с «бондианой» и своем новом звании
15 лет со дня убийства Анны Политковской
«Плевок в лицо Макрону»: срыв «сделки века» привел к новой экономической войне Лондона и Парижа
Эксперты раскрыли причины обострения конфронтации Великобритании и Франции
Пекин пугает Москву американскими бомбардировщиками
Зачем китайцы придумали «воздушную дуэль» России и США над Тихим океаном
«Ни один кастинг так не проходит»: почему не надо раздеваться по Skype
Как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги
«Это встреча ради встречи, чтобы отчитаться перед избирателями»
Почему Путин и Зеленский не могут провести переговоры
Военные ответили за салют князю Георгию Михайловичу
Шойгу наказал военных, отправивших роту караула на церемонию венчания Романовых
«Пузырь рано или поздно лопается»: чем плох дорогой газ
Эксперты предупредили о риске кризиса и деградации спроса в газовой отрасли
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях