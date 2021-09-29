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Наука

«Существование предела продолжительности человеческой жизни маловероятно»

Ученые не нашли предела возможной продолжительности жизни

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Depositphotos
Люди могут жить как минимум 130 лет, а как максимум — вечно, считают швейцарские ученые. Как показал новый анализ, после 110 лет риски смерти от тех или иных причин перестают увеличиваться, и вероятность прожить еще год становится постоянной. «Газета.Ru» пообщалась с автором исследования.

Споры о пределах продолжительности человеческой жизни ведутся уже давно. Одни работы показывают, что человек может прожить не более 125 лет, другие же группы ученых утверждают, что предела не существует — и при соответствующих условиях жить можно вечно. В пользу этой версии говорит и новое исследование специалистов Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, опубликованное в журнале Royal Society Open Science.

Согласно американскому исследованию 2016 года, продолжительность жизни человека не может превышать 125 лет.

«Наша работа противоречит тому исследованию, -— рассказал «Газете.Ru» профессор статистики Энтони Дэвисон, ведущий автор нового исследования. — Та ранняя работа широко критиковалась большим числом экспертов, в том числе в журнале Nature. Более системную дискуссию по проблемам, возникающим из такого рода данных и анализа можно посмотреть на сервисе препринтов arXiv.

Ответ на вопрос о возможной продолжительности человеческой жизни важен с демографической точки зрения и для пенсионных систем, отмечают ученые. Наличие такого предела может означать, что тенденция к увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которая наблюдалась в течение последнего столетия в развитых странах, не может продолжаться. Кроме того, установление наличия или отсутствия такого предела послужит основой для биологических теорий старения и будет полезно для стратегий по продлению жизни.

«Количество долгожителей (возрастом больше 100 лет) много лет растет во многих странах, благодаря улучшенному питанию, здоровью и социальным условиям, и так далее, хотя COVID-19 несколько снизил эти показатели, вероятно. Наше исследование рассматривает только тех, тех, кто прожил более 105 лет, однако выглядит обоснованным считать, что те же факторы приведут к росту и числа «старейших из старых», — пояснил Дэвисон «Газете.Ru».

«Вероятность смерти увеличивается до возраста 100 лет и далее, что приводит к путанице — означает ли это увеличение, что продолжительность жизни человека конечна? — пишут исследователи. —

Такой вывод можно сделать только в том случае, если вероятность смерти возрастает неограниченно до какого-то конечного времени».

Исследователи использовали сведения из Международной базы данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о более чем 1100 долгожителях из 13 стран. Также они учли данные из Италии о каждом итальянце, дожившем до 105 лет в 2009-2015 годах. Проанализировав смертность среди долгожителей, исследователи обнаружили, что риски возрастают лишь до определенного момента, а затем выходят на плато и составляют примерно 50/50.

«После 110 лет можно считать, что прожить еще один год — это почти как монетку бросить, — говорит Дэвисон. —

Если выпадет «орел», то вы доживете до следующего дня рождения, а если нет, то умрете в какой-то момент в течение следующего года».

Уже в XXI веке, при заботе о своем здоровье и соответствующем уровне развития медицины, человек будет способен дожить минимум до 130 лет, уверены авторы работы. И каких-то ограничений дальнейшего роста продолжительности жизни не предвидится — по крайней мере, если экстраполировать существующие данные на возможное будущее.

«Любое исследование экстремальной старости, будь то статистическое или биологическое, предполагает экстраполяцию, — говорит Дэвисон. — Мы смогли установить, что если предел ниже 130 лет существует, то мы должны были уже сейчас обнаружить его, используя имеющиеся данные».

Теоретическая возможность дожить хотя бы до 130 лет не означает, что это будет возможно в ближайшее время — сегодня мало кто доживает даже до 100 лет. У тех, кто перешагнул рубеж в 110 лет, шанс дотянуть до 130 — один на миллион, отмечает Дэвисон.

«Это не невозможно, но крайне маловероятно», — говорит он.

Тем не менее, долгожителей в последние десятилетия становится все больше. Если учитывать развитие медицины и распространение знаний о важности здорового образа жизни, то в ближайшем будущем вероятность увеличить продолжительность жизни будет постепенно расти, считают ученые.

«Но в отсутствие серьезного медицинского и социального прогресса этого сложно будет достигнуть», — предупреждает Дэвисон.

«Статистическая мощность расчетов позволяет установить, что существование верхнего предела продолжительности человеческой жизни в 130 лет (или менее) маловероятно», — отмечают ученые в статье.

Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, кажется вероятным, что человек может прожить как минимум до 130 лет, но экстраполяция полученных результатов «означает, что продолжительность жизни человека не ограничена», заключают авторы.

На данный момент самым старым человеком в истории считается француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Ее возраст становился предметов споро — по одной из версий, сама Жанна умерла намного раньше, а за нее себя выдавала ее дочь. Тем не менее, сегодня исследователи склоняются к тому, что имеющиеся свидетельства в достаточной степени подтверждают подлинность возраста Кальман.

Следующая претендентка на этот статус — японка Канэ Танака, которой в 2021 году исполнилось 118 лет.

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