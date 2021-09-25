Ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином

Назальный спрей с окситоцином способен снизить интерес к еде, выяснили британские специалисты. По-видимому, он не влияет на способность к самоконтролю, но позволяет переключить внимание на другие стимулы. Исследователи надеются, что таким образом удастся помочь людям с ожирением обрести нормальный вес.

Окситоцин имеет много функций — он стимулирует сокращения матки в родах, способствует выделению молока у недавно родивших, регулирует уровень доверия к партнеру, за что его прозвали «гормоном любви», и, возможно, влияет на сексуальное поведение. Более ранние исследования на животных и людях показали, что окситоцин не только играет большую роль в социальном поведении, но и, по-видимому, регулирует аппетит, смещая внимание с пищи на другие стимулы.

Когда мы голодны, логично, что наше внимание начинают привлекать стимулы, связанные с едой. Однако, как показывали более ранние исследования, это происходит даже тогда, когда мы сыты.

Ранее ученые допускали, что в основе мотивации к потреблению пищи лежит два основных психологических процесса. Первый — восприятие вкусовых ощущений, которое делает пищу более привлекательной. Второй — самоконтроль, который позволяет противостоять этой привлекательности. Предполагалось, что окситоцин влияет на первую категорию, а не на вторую, то есть, не усиливает тормозящие процессы, а снижает мотивацию, переключает внимание. На это указывали, в частности, исследования на людях с анорексией, однако на людях со здоровым пищевым поведением роль окситоцина на интерес к пище изучалась мало.

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кингстонского университета решили заполнить этот пробел. Подробнее об эксперименте они рассказали в статье в журнале Appetite.

Участниками эксперимента стали 40 мужчин и женщин в возрасте 19-38 лет. У одного добровольца наблюдался недостаток веса, у четверых — ожирение. Сами испытуемые не знали о сути эксперимента.

Участники получали в виде назального спрея дозу в 24 МЕ окситоцина или плацебо, съедали шоколадку и выпивали пакетик сока, чтобы немного поднять уровень сахара в крови. Это позволяло им не чувствовать голода и слабости, которые могли бы повлиять не результаты эксперимента.

После этого ученые показывали добровольцам изображения романтических пар, пейзажей и готовой еды, вроде пиццы или пирожных, и наблюдали за скоростью реакции на них. Изображение появлялось на одной стороне экрана, на другой находилась черная точка, и участники должны были как можно быстрее нажать кнопку, соответствующую тому, справа или слева находится точка.

Окситоцин в целом увеличил время реакции как на пищевые, так и на нейтральные стимулы.

При этом, по сравнению с плацебо, он уменьшил смещение внимания на фотографии еды.

Изменения не зависели от массы тела испытуемых, наличия у них партнеров и других факторов. Интересно, что окситоцин при этом не привел к статистически значимому изменению времени реакции на социальные или романтические изображения.

«Одной из причин отсутствия влияния окситоцина на социальные стимулы в данном исследовании может быть то, что в предыдущих исследованиях в качестве социальных стимулов использовались негативные и позитивные изображения лиц, тогда как в данном эксперименте использовались изображения социальных сцен, — пишут исследователи. — Если механизм действия окситоцина заключается в снижении реакции миндалевидного тела на негативные или угрожающие стимулы, то выражения лица, в частности, глаза, могут быть более значимыми стимулами».

Исследователи предполагали, что люди с ожирением будут уделять изображениям еды повышенное внимание, однако этого не произошло. Впрочем, их количество было довольно мало, и для более надежных выводов необходимы дальнейшие наблюдения.

«В целом, несмотря на относительно небольшой размер выборки, значительное смещение внимания к стимулам, связанным с едой, у здоровых взрослых людей было устранено с помощью 24 МЕ окситоцина интраназально, что указывает на механизм, который может лежать в основе влияния окситоцина на аппетит, — пишут авторы работы. — Этот специфический эффект окситоцина на восприятие изображений пищи не распространялся на другие виды стимулов, которые, как считается, чувствительны к действию окситоцина».

В дальнейших исследованиях ученые предлагают более подробно изучить, как окситоцин влияет на аппетит. Они надеются, что использование окситоцина позволит снизить интерес к пище у людей, страдающих ожирением, и таким образом помочь им вернуть нормальный вес.