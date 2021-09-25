Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек 16:25
«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ 16:19
На обложке нового Esquire появился «Пелевин» 16:06
Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен... 15:59
В РПЦ призвали запретить продажу оружия 15:53
Губерниев — об игре с «Уфой»: если «Спартак» воспрянет, то будет... 15:50
Талибы* призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве 15:46
Карпин прокомментировал отставку Семина из «Ростова» 15:38
В Германии появились золотые монеты с портретом Меркель 15:38
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера... 15:34
Наука

«Гормон любви»: как лечить ожирение спреем для носа

Ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Назальный спрей с окситоцином способен снизить интерес к еде, выяснили британские специалисты. По-видимому, он не влияет на способность к самоконтролю, но позволяет переключить внимание на другие стимулы. Исследователи надеются, что таким образом удастся помочь людям с ожирением обрести нормальный вес.

Окситоцин имеет много функций — он стимулирует сокращения матки в родах, способствует выделению молока у недавно родивших, регулирует уровень доверия к партнеру, за что его прозвали «гормоном любви», и, возможно, влияет на сексуальное поведение. Более ранние исследования на животных и людях показали, что окситоцин не только играет большую роль в социальном поведении, но и, по-видимому, регулирует аппетит, смещая внимание с пищи на другие стимулы.

Когда мы голодны, логично, что наше внимание начинают привлекать стимулы, связанные с едой. Однако, как показывали более ранние исследования, это происходит даже тогда, когда мы сыты.

Ранее ученые допускали, что в основе мотивации к потреблению пищи лежит два основных психологических процесса. Первый — восприятие вкусовых ощущений, которое делает пищу более привлекательной. Второй — самоконтроль, который позволяет противостоять этой привлекательности. Предполагалось, что окситоцин влияет на первую категорию, а не на вторую, то есть, не усиливает тормозящие процессы, а снижает мотивацию, переключает внимание. На это указывали, в частности, исследования на людях с анорексией, однако на людях со здоровым пищевым поведением роль окситоцина на интерес к пище изучалась мало.

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кингстонского университета решили заполнить этот пробел. Подробнее об эксперименте они рассказали в статье в журнале Appetite.

Участниками эксперимента стали 40 мужчин и женщин в возрасте 19-38 лет. У одного добровольца наблюдался недостаток веса, у четверых — ожирение. Сами испытуемые не знали о сути эксперимента.

Участники получали в виде назального спрея дозу в 24 МЕ окситоцина или плацебо, съедали шоколадку и выпивали пакетик сока, чтобы немного поднять уровень сахара в крови. Это позволяло им не чувствовать голода и слабости, которые могли бы повлиять не результаты эксперимента.

После этого ученые показывали добровольцам изображения романтических пар, пейзажей и готовой еды, вроде пиццы или пирожных, и наблюдали за скоростью реакции на них. Изображение появлялось на одной стороне экрана, на другой находилась черная точка, и участники должны были как можно быстрее нажать кнопку, соответствующую тому, справа или слева находится точка.

Окситоцин в целом увеличил время реакции как на пищевые, так и на нейтральные стимулы.

При этом, по сравнению с плацебо, он уменьшил смещение внимания на фотографии еды.

Изменения не зависели от массы тела испытуемых, наличия у них партнеров и других факторов. Интересно, что окситоцин при этом не привел к статистически значимому изменению времени реакции на социальные или романтические изображения.

«Одной из причин отсутствия влияния окситоцина на социальные стимулы в данном исследовании может быть то, что в предыдущих исследованиях в качестве социальных стимулов использовались негативные и позитивные изображения лиц, тогда как в данном эксперименте использовались изображения социальных сцен, — пишут исследователи. — Если механизм действия окситоцина заключается в снижении реакции миндалевидного тела на негативные или угрожающие стимулы, то выражения лица, в частности, глаза, могут быть более значимыми стимулами».

Исследователи предполагали, что люди с ожирением будут уделять изображениям еды повышенное внимание, однако этого не произошло. Впрочем, их количество было довольно мало, и для более надежных выводов необходимы дальнейшие наблюдения.

«В целом, несмотря на относительно небольшой размер выборки, значительное смещение внимания к стимулам, связанным с едой, у здоровых взрослых людей было устранено с помощью 24 МЕ окситоцина интраназально, что указывает на механизм, который может лежать в основе влияния окситоцина на аппетит, — пишут авторы работы. — Этот специфический эффект окситоцина на восприятие изображений пищи не распространялся на другие виды стимулов, которые, как считается, чувствительны к действию окситоцина».

В дальнейших исследованиях ученые предлагают более подробно изучить, как окситоцин влияет на аппетит. Они надеются, что использование окситоцина позволит снизить интерес к пище у людей, страдающих ожирением, и таким образом помочь им вернуть нормальный вес.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США
Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по Америке
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Энергетика Украины летит в там-тарарым»
В Киеве заявили, что страна стала экспортером трудовых ресурсов и не «доживет» до зимы
Семин заявил, что не собирается завершать карьеру после отставки из «Ростова»
Полиция Москвы предупредила о незаконности акции КПРФ в Москве
Напавший с топором на покупателей в «Магните» задержан, два человека госпитализированы
Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов
Новости и материалы
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек
«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
На обложке нового Esquire появился «Пелевин»
Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен на газ в Европе
В РПЦ призвали запретить продажу оружия
Губерниев — об игре с «Уфой»: если «Спартак» воспрянет, то будет сложно всей Европе
Талибы* призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве
Карпин прокомментировал отставку Семина из «Ростова»
В Германии появились золотые монеты с портретом Меркель
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера в «Ростове»
Стала известно, в какую сумму обходится лечение устроившего стрельбу в Перми Бекмансурова
В Кабардино-Балкарии могут ужесточить требования к правилам восхождений на горные вершины
Гаджиев — об отставке Семина: катализатором стало поражение от команды из ФНЛ-2
Польша отказывается платить ЕС штраф за работающую шахту
Смерч над Джубгой попал на видео
Суд арестовал Удальцова за организацию несогласованной акции в Москве
Президент «Ростова» Арутюнянц — об отставке Семина: это футбол, так бывает
Путин заявил о важности сохранения природы России
Все новости
«Босс не нужен»: россияне готовы работать без начальника
91,9% опрошенных сотрудников считают, что смогли бы обойтись без начальства
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развивать 5G
«Великая эпоха русской музыки»: 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
«Робот» или вариатор: какую трансмиссию выбрать
Эксперты рассказали, какая коробка передач отличается надежностью
Нарушение зрения и эпилепсия: чем опасны OLED-экраны в смартфонах
Эксперт рассказал, что OLED-дисплеи могут вызывать головные боли и тошноту
Мали ищет замену легионерам
МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали
«Люди думают, что они могут купить даже силы природы»
Спасатель рассказал, что приводит к трагедиям в сфере экстремального туризма
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях