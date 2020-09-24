Смерть от жира: чем опасен «пивной» живот

«Пивной» живот повышает риск смерти даже у стройных в остальном людей, предупреждают ученые из Сенманского университета медицинских наук в Иране и Торонтского университета в Канаде. Даже если масса тела находится в пределах нормы, избыток жира в области живота может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal.

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«Ожирение связано с повышенным риском преждевременной смерти, — пишут авторы работы. — Избыточные отложения жира приводят к системным воспалениям, окислительному стрессу, инсулинорезистентности, росту кровяного давления и эндотелиальной дисфункции, а также связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака, заболеваний почек и неврологических расстройств. Примерно треть населения мира страдает от лишнего веса или ожирения».

Авторы работы обратили внимание, что индекс массы тела, который используется как распространенный показатель ожирения (и риска развития сопутствующих заболеваний), на самом деле слабо отражает реальное состояние организма, так как не учитывает мышечную массу и региональные отложения жира в организме. Они предположили, что более надежным показателем может быть обхват талии. Однако связь этого параметра с ожирением и состоянием здоровья пока что изучена недостаточно.

Ученые провели мета-анализ более 70 исследований, посвященных связи показателей ожирения, в том числе объема талии, и риска развития различных заболеваний и смерти. Всего в рассмотренные исследования вошли данные более 2,5 млн человек из разных стран.

Оказалось, каждые лишние 10 см в объеме талии связаны с ростом риска преждевременной смерти на 11%.

Значимой разницы в результатах не наблюдалось даже при поправке на индекс массы тела и иные факторы. Большой живот мог присутствовать даже у относительно стройных людей, и им он нес те же опасности, что и более упитанным.

«Мы обнаружили, что связь оставалась выраженной после учета индекса массы тела, — пишут исследователи. — Это указывает, что отложения висцерального жира, независимо от общего ожирения, связаны с более высоким риском для здоровья».

«Люди должны больше беспокоиться о своей талии, а не фокусироваться только на весе или индексе массы тела, — говорит Тониф Ахмад Хан, ведущий автор исследования. — Объем талии отражает количество висцерального жира. Похудеть в той или иной части тела изолированно нельзя, но диета и физические упражнения помогут уменьшить объем талии и, следовательно, количество жира в области живота».

Висцеральный жир — это жир, который находится вокруг органов в брюшной полости.

Его излишек связан с высоким холестерином, высоким кровяным давлением, болезнями сердца, диабетом и инсультом.

Соответственно, увеличение количества висцерального жира может увеличить и риск смерти от этих болезней, поясняет Хан.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, независимо от роста и индекса массы тела, мужчинам следует задуматься о похудении, если обхват их талии больше 94 см, женщинам — 80 см.

При этом окружность таза и бедра оказалась обратно пропорциональна риску смерти от всех причин.

Увеличение окружности таза на 10 см ассоциировалось со снижением риска смерти от всех причин на 10%, увеличение окружности бедра на 5 см — со снижением риска на 18%.

Объемы в этой области чаще связаны с ростом мышц, поясняют исследователи. А отложения жира на бедрах считаются полезными.

Ранее китайские специалисты тоже сообщали о пользе больших бедер — даже при ожирении объемные бедра были связаны с более низким кровяным давлением и пониженным риском развития болезней сердца. Независимо от возраста, индекса массы тела, окружности талии, у мужчин с обхватом бедра более 55 см и у женщин более 54 см высокое давление было распространено меньше.

У лиц с окружностью бедра в пределах нормы (50 см у женщин и 51 см у мужчин) оно гораздо чаще было повышенным.

В отличие от висцерального жира, жир на ногах может быть полезен для обмена веществ, заключили авторы работы. Наиболее вероятная причина этого — то, что на бедрах и жир, и мышцы выделяют различные полезные вещества, помогающие поддерживать кровяное давление в относительно стабильном диапазоне.