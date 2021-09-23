Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ВФЛА заявили, что пойманный с наркотиками бегун Хютте должен понести наказание 12:26
Соседка экс-министра Тувы рассказала подробности убийства его жены 12:25
США открывают лагерь для задержанных мигрантов возле тюрьмы Гуантанамо 12:23
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам 12:14
В Москве резко увеличилось число случаев заражения COVID-19 12:13
Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован за допинг 12:11
Польское воеводство ради денег отказалось быть «зоной, свободной от ЛГБТ» 12:04
Лукашенко рассказал о западных шпионах на промышленных предприятиях Белоруссии 11:57
Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Карпин не простит Дзюбу 11:56
Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26 погиб 11:56
Наука

Люди впервые спустились в Адский колодец. Джиннов пока не нашли

Спелеологи впервые проникли на дно Адского колодца в Йемене

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Спелеологи впервые в истории спустились в загадочную карстовую дыру в Йемене — так называемый Адский колодец, источающий дурной запах. Они не нашли там джиннов или демонов, зато обнаружили водопады, сталагмиты, известковый «жемчуг», множество змей и дохлых животных.

Группа спелеологов из Омана в сотрудничестве с Советом по геологической разведке и минеральным ресурсам Йемена совершила первый спуск на дно Адского колодца — загадочного карстового провала в пустыне восточного Йемена, в провинции Аль-Махра. Это чудо природы, которому миллионы лет, носит официальное наименование Колодец Бархаута, и его старательно избегают местные жители. На протяжении веков ходили рассказы о том, что здесь поселились джинны или демоны. Ширина колодца составляет около 30 м, глубина — 112 м, он порой источает странный запах. Группа исследователей пещер, которая до этого успела побывать в сотне пещер в Омане, обнаружила в йеменском провале лишь пещерный известковый серый и зеленый «жемчуг» и сталагмиты, что образуются из-за капающей воды. Также они встретили там множество змей и останки мертвых животных, сообщает издание Daily Mail.

«Там были змеи, но они не побеспокоят вас, если вы их не потревожите, — пояснил Мохаммед аль-Кинди, член группы Oman Cave Exploration Team, а также профессор геологии из Немецкого технологического университета в Омане. — Мы собрали образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных, но еще не проанализировали их». Кинди был в числе восьми опытных спелеологов, спустившихся в Адский колодец на прошлой неделе, в то время как двое коллег страховали их на поверхности. «Я был последним, кто забрался внутрь, и последним, кто ушел. Я провел там около шести часов», — говорит Кинди.

close
100%
Известковый «жемчуг» на дне Адского колодца

Известковый «жемчуг» на дне Адского колодца

Oman Cave Exploration Team

Колодец Бархаута расположен ближе к границе Омана, чем к столице Йемена Сане, и представляет собой гигантскую дыру в пустыне Аль-Махра. Местный фольклор говорит, что этот колодец служит тюрьмой для демонов. На протяжении веков ходили также истории о злобных созданиях, именуемых джиннами, или «гениями», живущих в этом колодце. Он воспринимался как врата ада, а посещение этих мест грозило неудачами. Дурная репутация колодца поддерживалась также отвратительными и ядовитыми запахами, иногда исходящими из его глубин, однако спелеологам во время их спуска сильные запахи не досаждали. Существуют также предположения, что где-то в глубине под этом местом располагается супервулкан, который рано или поздно извергнется, однако научных доказательств этому не получено.

В колодце много мелких впадин и острых скалистых гребней. На глубине примерно 65 м из отверстий в стенах выходит вода, образуя красивые водопады.

«Восточный водопад наиболее активен, а потоки воды из южного водопада прерывается. Яма содержит множество пещерных отложений и организмов, включая змей, лягушек и жуков. Некоторые сталагмиты и сталактиты имеют длину более 9 м. С этим глубоким провалом связано множество легенд, говорящих в том числе и о том, что где-то в ямах обитают огромные крокодилы и что это жилище джиннов, — рассказывает Кинди. — Наша группа старается уточнить возраст пещерных отложений и оценить уровень воды. Это научные задачи, в ходе решения которых мы пытаемся отследить различные изменения, через которые проходила пещера, изучив отложения внутри нее».

Используя геодезическое оборудование и газоанализаторы, Мохаммад и его группа обнаружили, что уровень кислорода в провале находится в пределах нормы и не содержал ядовитых испарений. Оманская группа использует новейшие 3D-инструменты и более традиционные методы для того, чтобы построить карты пещер, а также задокументировать все их особенности: влияние тектонических сдвигов, поддерживаемый микроклимат, какие организмы населяют пещеры и какое воздействие на эти организмы оказывает подземная жизнь.

Некоторые журналисты задаются вопросом, можно ли считать провал в Йемене аналогом геологического образования, возникшего в 2013-2014 годы в центральной части полуострова Ямал в России.

Ямальский кратер — это округлое углубление в земной поверхности диаметром 20 м и глубиной более 50 м, окруженное выброшенными горными породами. Новообразованная воронка к осени 2016 года заполнилась водой и превратилась в озеро. Профессор гляциологии и палеоклиматологии Крис Фогвилл из германского Кильского университета имени Христиана Альбрехта считает, что дыра на полуострове Ямал возникла при обрушении древнего ледяного образования, а дыра в Йемене — это карстовый провал, вызванный эрозией известняка, подвергавшегося постепенному растворению из-за воздействия грунтовых и поверхностных вод, содержащих кислоты и соли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»
Друзья россиянина Александра Франчетти рассказали о причинах его задержания в Праге
Дорогая курица. В подмосковных магазинах обнаружили завышенные цены
ФАС потребовала от «Магнита» и «Пятерочки» снизить цены на некоторые продукты
«Уже начали производство вакцины». «КовиВак» станет более доступным для россиян
Центр Чумакова модернизировал производство для масштабного выпуска «КовиВака»
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России во второй раз за пандемию фиксируют 820 смертей из-за COVID-19 за сутки
Добравшиеся до места крушения Ан-26 спасатели обнаружили останки членов экипажа
В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в ЕС
Новости и материалы
В ВФЛА заявили, что пойманный с наркотиками бегун Хютте должен понести наказание
Соседка экс-министра Тувы рассказала подробности убийства его жены
США открывают лагерь для задержанных мигрантов возле тюрьмы Гуантанамо
В Москве резко увеличилось число случаев заражения COVID-19
Олимпийский чемпион Махов дисквалифицирован за допинг
Польское воеводство ради денег отказалось быть «зоной, свободной от ЛГБТ»
Лукашенко рассказал о западных шпионах на промышленных предприятиях Белоруссии
Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Карпин не простит Дзюбу
Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26 погиб
Кремль анонсировал встречи Путина с Шойгу и Лавровым после выборов в Думу
Тарпищев назвал российский футбол «народной болью»
Британский министр энергетики заявил о поддержке «Северного потока — 2»
Основатель Baring Vostok Майкл Калви продолжит инвестировать в российскую экономику
Моргенштерн ответил на нападки Мизулиной из-за стрельбы в Перми
Министр спорта рассказал о жесткой антидопинговой системе в России
Жена летчика разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 пожаловалась на собственника самолета
В США школьники предложили вернуть рабство
Российским делегатам на ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу
Все новости
«В Медисон-сквер-гарден обстрелы слышно не так громко»
Зеленский призвал ООН проводить заседания в горячих точках
Обломки нашли, выживших не обнаружили. Что известно о крушении Ан-26
ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Куда можно улететь из России
С 5 октября будут возобновлены полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях