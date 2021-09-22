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Наука

Балканский метеорит нашли по камерам

В Словении обнаружили обломки болида, сопоставив данные с видеорегистраторов

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Падающие с неба болиды все чаще попадают на видео благодаря тому, что в мире становится больше камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов. Это обилие визуальных данных дает еще одно дополнительное преимущество, позволяя энтузиастам отслеживать места падения обломков. Именно так были найдены куски метеорита вблизи города Ново-Место в Словении.

Повсеместное использование автомобильных видеорегистраторов и камер видеонаблюдения позволяет не только регистрировать все больше болидов — огненных шаров, летящих по небу, — но и с помощью одновременных наблюдений с нескольких камер отслеживать путь метеора, проводить триангуляцию, анализировать его траекторию, а затем искать и находить обломки. Именно таким образом энтузиастами были найдены обломки метеорита, упавшего в конце февраля 2020 года вблизи города Ново-Место в Словении. Сообщение об этом опубликовал в материалах Europlanet Science Congress 2021 Денис Вида из канадского Университета Западного Онтарио.

28 февраля 2020 года в 10:30 по центральноевропейскому времени (12:30 мск) сотни людей в Словении, Хорватии, Италии, Австрии и Венгрии наблюдали яркий световой шар, пролетающий по утреннему небу. Это событие, сопровождавшееся громкими звуками и отчетливым пылевым следом в небесах, было зафиксировано автомобильными видеорегистраторами, камерами видеонаблюдения и даже шлемом велосипедиста.

«Объединив наблюдения с нескольких камер, снимавших с расстояния около 100 км друг от друга, можно определить положение огненного шара с точностью до 50 м. Обычно таким образом довольно легко вычисляется его траектория в атмосфере и изначальная орбита до вхождения в атмосферу», — объясняет автор доклада Денис Вида.

По оценкам Виды и его коллег, первоначально каменный метеорит, пронесшийся по небу, был около метра в поперечнике и весил примерно четыре тонны, но к концу полета он распался как минимум на 17 частей. Анализ показал, что некоторые фрагменты выдержали аэродинамическое давление выше 10 млн паскалей, что на два порядка превышает давление в автомобильной шине, — это один из самых высоких показателей для обломков, падающих из космоса. Три фрагмента весом 720 г были найдены и доставлены в лаборатории для анализа. Самый крупный обломок, который был зафиксирован при падении на видео, имеет массу около 10 кг, однако его еще предстоит найти. Вида считает, что он, возможно, упал в рыхлую землю где-нибудь в поле, и это поле могло быть даже случайно перепахано до того, как стало известно место его падения.

Первый фрагмент весом 203 г был найден 4 марта Грегором Косом в поселке Пречна, неподалеку от города Ново-Место — метеорит был назван по имени этого города. 7 марта эта находка была подтверждена геологом Бояном Амброжичем, который изучил состав метеорита: это оказался обыкновенный хондрит — самый распространенный тип каменных метеоритов. Затем был найден еще один фрагмент метеорита весом 469 г, однако по структуре он отличается от первой находки — это так называемая ударная брекчия, спаянные обломки, значит, метеорит в космосе сталкивался с другими телами, при этом частично расплавился. Зная, откуда он прилетел, можно будет получить информацию о месте его рождения, а также о том, что происходило при формировании Солнечной системы.

Путь огненного шара пролегал там, где находились несколько камер кругового обзора, специально предназначенных для наблюдения за метеорами. Однако болид пролетал в дневное время, когда большинство таких камер было уже выключено. Вот почему кадры, записанные видеорегистраторами и камерами видеонаблюдения, оказываются столь важны для изучения подобных метеоритов.

Чтобы помочь в создании 3D-моделей, местных жителей просили сделать несколько снимков попадавших в кадры с болидом зданий, телефонных столбов, далеких гор и других достопримечательностей.

После калибровки по оконным рамам и другим известным точкам такие изображения позволили провести триангуляцию местоположения объекта с точностью до нескольких сантиметров, как это делают геодезисты с теодолитом. Сложнее всего было определить точные координаты по записи с видеорегистраторов в движущихся транспортных средствах для каждого кадра с точностью до сантиметра.

Согласно заявлениям исследователей, помимо метеорита «Ново-Место», в течение нескольких недель было зарегистрировано еще около 40 упавших космических камней. Однако происшествия, подобные знаменитому взрыву болида над Челябинском в 2013 году, происходят, конечно, редко. Он тоже был зафиксирован многочисленными видеорегистраторами и камерами видеонаблюдения, благодаря чему дайверам потом удалось извлечь из озера Чебаркуль 1,5-метровый кусок метеорита весом в полтонны и множество более мелких осколков суммарной массой в несколько килограммов.

Российские астрономы-любители тоже охотятся за болидами, пытаются использовать для этого видеорегистраторы и камеры наблюдения, координируют сбор подобной информации с помощью соцсетей. Одну из подобных групп, проводивших анкетирование в связи с поиском информации по Челябинскому метеориту, возглавляет Станислав Короткий, руководитель научных проектов обсерватории «Ка-Дар». После опроса свидетелей и анализа данных с видеорегистраторов астрономы сумели вычислить траекторию болида над Челябинском, изучив четыре взрыва, самый мощный из которых произошел на высоте 23 км с эпицентром возле поселка Первомайский.

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