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Наука

«Все больше маленьких детей попадают в больницу»

Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters
Дети в нескольких странах пострадали от внесезонных вспышек RSV, респираторного вируса, способного привести к фиброзу легких, сообщают врачи. Специалисты связывают это с ограничительными мерами во время пандемии COVID-19 — из-за того, что дети за последние два года практически не сталкивались с RSV, у них не выработался иммунитет, что и привело сейчас к массовым заражениям. Обычно болезнь протекает легко, но широкое ее распространение увеличивает в том числе и количество тяжелых случаев.

С марта 2021 года врачи некоторых стран заметили, что в больницы стало поступать много детей, зараженных респираторно-синцитиальным вирусом человека, сообщает новостная служба «Би-би-си». Этот вирус инфицирует дыхательные пути и становится частой причиной кашля у младенцев. Обычно вирус циркулирует в холодные месяцы, поэтому всплеск заболеваемости летом встревожил специалистов.

Внесезонные вспышки RSV наблюдались на юге США, в Швейцарии, Японии и Великобритании. По словам врачей, это стало следствием пандемии COVID-19 и ограничительных мер — закрытие общественных мест и тщательная гигиена снизили распространение не только SARS-CoV-2, но и других вирусов, в том числе RSV, и дети не выработали к нему иммунитет. Дальнейшее ослабление мер позволило RSV разгуляться в полную силу.

До пандемии больницы регулярно готовились к всплеску обращений с RSV в преддверии зимы, и вспышки инфекции летом застигли врачей врасплох.

«Наше отделение интенсивной терапии снова оказалось перегружено, но на этот раз не из-за COID-19, а из-за другой болезни», — говорит Рабия Ага, директор отделения детских инфекционных заболеваний одной из детских больниц Нью-Йорка.

«Это нас удивило, — добавляет Кристоф Бергер, заведующий отделением инфекционных заболеваний в Детской университетской больнице Цюриха. — Мы знали, что на это следует обратить внимание, но не думали, что случаев будет так много. Больница была переполнена, все койки заняты».

В Токио исследователи сообщили о самом большом ежегодном росте числа случаев RSV с момента начала мониторинга в 2003 году.

Сам по себе RSV не слишком опасен, инфекция требует госпитализации лишь в 2-3% случаев. Но в ситуации, когда ни сами дети не сталкивались с вирусом, ни их матери в прошлом сезоне (следовательно, их организм не выработал антитела, которые бы передались с молоком младенцу), вирус сумел распространиться крайне широко.

RSV — распространенный вирус, с ним уже в первый год жизни сталкиваются более половины младенцев, а в первые 2-3 переболеть успевают практически все. Однако при RSV эффективность иммунной защиты снижается куда быстрее, чем при других вирусах, поэтому заразиться можно даже несколько раз за один эпидемический сезон.

Чаще всего при заражении наблюдаются кашель, насморк, боль в горле, хрипота, которые появляются через 3-5 дней после заражения. Заболевание может длиться от 5-7 дней до трех недель.

Основная опасность RSV в том, что он может вызвать пневмонию и облитерирующий бронхит (бронхиолит), тяжелое респираторное заболевание, при котором сужаются бронхиолы — конечные ветви бронхиального древа, которое распределяют воздушный поток и контролируют сопротивление ему. Бронхиолит приводит к фиброзу, в тяжелых случаях пациентам требуется пересадка легких.

Надежных средств, способных победить RSV, нет — лечение сводится к поддерживающей терапии. При бронхиолите используется кислород и средства, снимающие спазм легких.

Пока неясно, какие последствия могут быть у наблюдаемого всплеска заболеваемости. Летние вспышки отнюдь не означают, что с наступлением холодов число случаев инфицирования снизится. Кроме того, в некоторых регионах количество зараженных начинает расти только сейчас — как и положено, в преддверии зимы.

«COVID-19 для детей в целом не был тяжелым заболеванием, — говорит София Варадкар, заместитель медицинского директора в одной из детских больниц Лондона. — Он не вызывал серьезного недомогания у многих детей.

RSV — потенциально более серьезное заболевание, поражающее гораздо большее количество детей, и мы определенно знаем, что оно может приводить у малышей к тяжелым последствиям».

Врачи подчеркивают, что важно продолжать соблюдать меры безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции — сейчас, когда открылись детские сады и школы, это особенно важно. Специалисты надеются, что эти меры позволят сгладить пик заболеваемости.

«Люди всегда говорят, что дети заражают взрослых, но если задуматься, здесь дело обстояло совсем не так, а наоборот, — говорит Бергер. — Когда взрослые и дети постарше носят маски, соблюдают социальную дистанцию и моют руки, мы не видим ни гриппа, ни RSV. А когда они ослабляют свои меры, вирус снова циркулирует, и все больше маленьких детей попадают в больницу».

Пока неясно, почему возросло только число случаев заражения RSV, но не гриппом и другими респираторными вирусами, отмечают специалисты. Также предстоит выяснить, почему характер вспышек различается от страны к стране — если в США RSV поразил большое количество младенцев, отправив большую их часть в реанимацию, в Австралии пострадали дети постарше, чем обычно. А в Швейцарии летние вспышки не отличались от зимних ничем кроме сезона.

Врачи надеются, что удастся собрать больше информации о нетипичных проявлениях RSV в этом году. Они призывают страны, не столкнувшиеся со вспышками инфекции, быть начеку и делать выводы на основе чужого опыта, чтобы быть готовыми на случай всплеска заболеваемости.

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