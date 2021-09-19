В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска

«Вдохновение», ставшая первой космической миссией с непрофессиональным экипажем, успешно завершилась — корабль Crew Dragon приводнился у побережья Флориды. Почти трое суток миллиардер Джаред Айзекман и еще трое астронавтов провели на орбите. В РАН критически заметили, что каждый должен заниматься своим делом, а непрофессиональные космонавты не смогут адекватно реагировать на внештатные ситуации.

В Российской академии наук не считают достижением коммерческий полет корабля SpaceX Илона Маска с непрофессиональным экипажем. В разговоре с «Газетой.Ru» космонавт-исследователь, ведущий научный сотрудник ИМБП РАН Елена Доброквашина вспомнила цитату из басни Крылова «Щука и кот».

«Этот полет любопытный, но я сторонник той точки зрения, что всегда своим делом должны заниматься специалисты, подготовленные для той или иной формы деятельности. Пироги должен печь пирожник, сапоги должен тачать сапожник. Это народная мудрость, выверенная веками. Какое-то отступление может быть для пиара, но это не должно стать нормой. Если люди не подготовлены, в случае каких-то нештатных ситуаций, боюсь, они не смогут адекватно реагировать», — пояснила Доброквашина.

Она также отметила, что миссия не демонстрирует космонавтике ничего нового.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией «Вдохновение», которая впервые в истории космонавтики состояла только из непрофессиональных астронавтов, совершил успешную посадку на воду Атлантического океана. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.

«Приводнились! Добро пожаловать обратно на планету Земля, «Вдохновение», — говорится в сообщении. Компания показала кадры, как капсула корабля на парашютах спускается в воду. После этого SpaceX, обращаясь к астронавтам писала: «Счастливые. Здоровые. Дома. Добро пожаловать на Землю. Миссия «Вдохновение» на этом не заканчивается: помогите нам собрать $200 млн пожертвований для больницы Сент Джуд».

Our crew is in great spirits and will surely spend the next few days sharing their newest space stories with friends and family.



Welcome home! pic.twitter.com/DTyfaul0g5 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 19, 2021

С возвращением на планету астронавтов поздравил и основатель SpaceX Илон Маск.

Crew Dragon начал возвращение на Землю после трехдневного полета примерно в 1.24 мск. Сначала были запущены двигатели, чтобы осуществить 15-минутный спуск с орбиты, затем космический корабль вошел в атмосферу. Его носовые иллюминаторы закрылись, капсула с людьми опустилась на высоту 80 км над поверхностью. Около 2.07 у Crew Dragon раскрылись парашюты, на которых он опустился в Атлантический океан недалеко от побережья Флориды.

Сначала к приводнившейся капсуле прибыли команды спасателей на кораблях, затем в район приземления прибыл вертолет, который доставил экипаж на побережье. Первой из Crew Dragon вышла 29-летняя Хейли Арсено, второй корабль покинула 51-летняя Сиан Проктор, которая была пилотом миссии, затем вышел 42-летний инженер Крис Семброски. Последним из капсулы выбрался командир экипажа 38-летний миллиардер, основатель компании Shift4 Payments Айзекман. Всех их доставили в космический центр NASA им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал.

«Мы полюбили космос, но быть дома — это здорово! От имени всего экипажа «Вдохновения» спасибо всем за поддержку и спасибо SpaceX за то, что вернули нас домой в целости и сохранности», — написал Айзекман после приземления. В Twitter-аккаунте миссии указано, что астронавты пребывают в отличном настроении и ближайшие несколько дней проведут со своими семьями и друзьями.

Миссия «Вдохновение» отправилась на орбиту 16 сентября. Айзекман оплатил полет всем остальным членам экипажа, превратив его в благотворительную акцию и объявив сбор средств для американской детской больницы «Сент Джуд», которая занимается онкобольными. Летавшая с бизнесменом в космос и выполнявшая функции медика Арсено — бывшая пациентка этой клиники, которая смогла излечиться от тяжелой формы рака, у нее металлический протез бедренной кости.

Экипаж поднялся на высоту в 585 км, что выше стандартной орбиты МКС. Корабль совершал один виток вокруг планеты за 90 минут. После запуска «Вдохновения» был побит рекорд по числу одновременно находящихся на околоземной орбите людей — вместе с гражданскими астронавтами их было 14 человек. Маск после запуска Crew Dragon говорил, что связывался с кораблем, его экипаж чувствовал себя хорошо.

Астронавты провели на орбите несколько исследований, в том числе посвященных пребыванию живых организмов в космосе. Кроме того, на YouTube-канале «Вдохновения» публиковались видео, на которых Семброски играет на укулеле, а Проктор рисует в условиях невесомости. Маск рассказывал, что из еды и напитков непрофессиональным астронавтам доступны паста болоньезе, свежие овощи, мясные чипсы, различные виды и формы пиццы, жареные бобы эдамамэ, салями, бекон, оливки, мятно-шоколадные конфеты, шоколадные и фруктовые драже, сухари, имбирные жевательные пастилки, печенье с арахисовой пастой, рисовые крекеры, чай и кофе. Отмечалось, что все блюда и продукты приходилось есть охлажденными. Основатель SpaceX пообещал, что в следующий раз у Crew Dragon будет возможность подогрева еды и бесплатный Wi-Fi.

Полет, кроме количества людей на орбите, поставил еще несколько новых рекордов:

— Самый дальний полет человека в космос со времен миссий по ремонту телескопа «Хаббл»;

— Первый свободный полет (не к МКС) космического корабля Dragon в рамках пилотируемой космической миссии;

— Самый молодой американец в космосе;

— Первый человек с протезом в космосе;

— Первая темнокожая женщина-пилот космического корабля;

— Первое приводнение экипажа Crew Dragon в Атлантическом океане;

— Первый запуск людей с помощью ракеты-носителя Falcon 9, уже трижды летавшей в космос.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021

Комментируя возвращение «Вдохновения» на Землю, директор по управлению полетами Crew Dragon компании SpaceX Бенджамин Рид заявил, что они готовы поставить «на поток» космический туризм. В частности сейчас SpaceX может запускать в год до шести миссий, подобных «Вдохновению». Для этого нужно лишь подготовить ракеты-носители, а гражданским экипажам пройти соответствующую подготовку. Рид отметил, что список претендентов на полеты становится «все более обширным», что укладывается в окончательную цель компании — отправить в космос миллионы людей и сделать такие полеты доступными — на уровне авиасообщения.