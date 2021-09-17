Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине пригрозили потерей шести областей при отказе от минских соглашений 14:06
Темнокожий депутат Рады рассказал, как его называли «обезьяной» 14:00
Глава Uniper назвал идеальным срок завершения «Северного потока» 13:57
FT: Telegram стал «новым дарквебом» для киберпреступников 13:54
Тихонов обвинил англичан в проблемах российского футбола 13:54
Астроном объяснил нехватку аммиака на Уране и Нептуне выпадением града 13:52
В ЕК назвали сроки сертификации «Северного потока — 2» 13:51
Полицейские задержали напавшего на отделение МВД в Воронежской области 13:49
Путин заявил о нерепрезентативности нового состава правительства Афганистана 13:48
Журова: у Гаприндашвили большие планы на иск к Netflix, раз есть сексизм и... 13:46
Наука

Тайна следов: как неандертальцы охотились на слонят

В Испании найдены ясли доисторических слонов

close
100%
Scientific Reports
Испанские, португальские и британские ученые изучили окаменелые следы слонов вымершего вида Palaeoloxodon antiquus времен позднего плейстоцена, найденные на пляже на юге Испании, и сделали вывод о том, что это место служило слоновьими яслями. При этом слонята могли становиться легкой добычей неандертальцев.

Изучение окаменелых следов, найденных на пляже на юге Испании, позволило найти ясли доисторических слонов вымершего вида Palaeoloxodon antiquus, живших там 129-117 тыс. лет назад, во время позднего плейстоцена. Они становились легкой добычей неандертальцев. Статья об этом опубликована на сайте Scientific Reports.

Очень хорошо сохранившиеся следы слонят позволили узнать нечто новое о жизни одного из крупнейших видов животных, обитавших на суше со времен динозавров. 34 пары следов были обнаружены на пляже курортного городка Маталасканьяс в провинции Уэльва, рядом с национальным парком Доньяна на юго-западе Испании. Несколько ранее там же было обнаружено 90 окаменелых следов неандертальцев возрастом 106±19 тыс. лет, так что слоны и неандертальцы вполне могли пересекаться во времени.

close
100%
Neto de Carvalho et al./Scientific Reports

Слоны вида Palaeoloxodon antiquus отличались прямыми клыками, эти огромные наземные животные давно вымерли, однако в позднем плейстоцене, более 30 тыс. лет назад, они бродили по всей Западной Европе. По росту они превосходили самых рослых современных африканских слонов — достигали 4,5 м в холке, тогда как африканские слоны — 2,5-3,5 м. Возможно, они были столь же велики, как и гигантские доисторические носороги, которые жили на территории нынешней Евразии миллионы лет назад и считаются самыми крупными наземными млекопитающими (4,8 м).

Вывод о том, что следы принадлежат именно Palaeoloxodon antiquus, был сделан группой ученых, возглавляемой португальским геологом и палеонтологом Карлосом Нето де Карвальо из Лиссабонского университета, основываясь на их эллиптической форме и некоторых других критериях. Вид Palaeoloxodon antiquus считается родственным современным африканским лесным слонам Loxodonta cyclotis.

Древние следы доисторических слонов обнаруживались в Европе и раньше, но они редко включали молодых животных.

close
100%
Neto de Carvalho et al./Scientific Reports

Используя длину каждого следа для оценки роста и веса животного, группа ученых предположила, что некоторым особям не было еще и двух месяцев отроду, когда они оставили свои следы. Чтобы определить возраст слонов, авторы рассчитали их высоту в холке и массу тела на основе длины следов. Таким образом удалось идентифицировать отпечатки 14 разных детенышей, возраст которых составлял от нескольких дней до двух лет. Было рассчитаны также массы их тел — от 70 до 200 кг. Еще авторы классифицировали следы восьми других детенышей возрастом от 2 до 7 лет и шести подростков в возрасте от 8 до 15 лет.

В целом стадо, по-видимому, состояло как минимум из трех слоних старше 15 лет и 14 новорожденных слонят и подростков. Только два особенно крупных следа принадлежали взрослым мужским особям высотой свыше 3,25 м и весом около 7 т, это позволяет предположить, что данное место использовалось в основном для прогулок молодняка и молодых мам. Теперь на этом месте городской пляж, однако тысячи лет назад в этих дюнах встречались озера, окруженные растительностью, которые служили важным источником пресной воды и пищи, причем не только для слонов. Множество других животных оставило здесь свои следы в глинистой почве, да и не только животных: были обнаружены следы десятков неандертальцев, как старых, так и молодых, шедших как поодиночке, так и в составе групп.

Неандертальцы часто использовали эти места не только для того, чтобы набрать воды, но и для охоты. Они вряд ли нападали на самых крупных слонов, но, по всей видимости, добивали ослабевших или отбившихся от стада молодых особей.

close
100%
Neto de Carvalho et al./Scientific Reports

Вероятно, как и у современных слонов, в доисторических слоновьих стадах царил матриархат, стада возглавляли самки, и эти группы, как правило, держались ближе к воде, поскольку их детенышам требовалось часто пить и они не могли перемещаться на большие расстояния так же легко, как их родители.

Древние люди могли это учитывать и дожидаться своего часа в таких местах, чтобы напасть из засады. Два из найденных следов и в самом деле выглядят так, будто старый слон сбавил ход, чтобы защитить молодого слоненка рядом с собой.

«Слонов относительно легко застать врасплох из-за их привязанности к воде, использования знакомых тропинок и оставляемых ими ясно читаемых следов, — пишут авторы статьи. — Появляется все больше свидетельств того, что слоны, и особенно их молодые особи, играли важную роль в диете неандертальцев».

Прямые свидетельства того, что древние люди охотились на доисторических слонов, встречаются редко, однако останки этих наземных млекопитающих часто обнаруживаются рядом с человеческими орудиями и кострами при археологических раскопках. Результаты нового исследования подтверждают гипотезу о том, что даже самые крупные наземные животные когда-то были желанной добычей для ранних людей, независимо от разницы в их размерах и силе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Полицейские задержали напавшего на отделение МВД в Воронежской области
Хороший знак для России. Виктория Нуланд собирается в Москву
Внесенная в черный список Москвы Нуланд может посетить Россию осенью 2021 года
«Мы видим, что во многих странах накопились долги»
Глава ЦБ назвала маловероятным мировой финансовый кризис в ближайшие годы
Песков прокомментировал удаление приложения «Навальный» из App Store и Google Play
В России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса
Глава Uniper назвал идеальным срок завершения «Северного потока»
В Госдуме поддержали иск советской шахматистки к Netflix за ложь в сериале «Ход королевы»
Новости и материалы
На Украине пригрозили потерей шести областей при отказе от минских соглашений
Темнокожий депутат Рады рассказал, как его называли «обезьяной»
FT: Telegram стал «новым дарквебом» для киберпреступников
Тихонов обвинил англичан в проблемах российского футбола
Астроном объяснил нехватку аммиака на Уране и Нептуне выпадением града
В ЕК назвали сроки сертификации «Северного потока — 2»
Путин заявил о нерепрезентативности нового состава правительства Афганистана
Журова: у Гаприндашвили большие планы на иск к Netflix, раз есть сексизм и угнетение
Путин заявил, что США оставили после себя ящик Пандоры в Афганистане
Первый самолет с российскими туристами прилетел в Венесуэлу
Блогершу Анну Вас выгнали из церкви в день ее свадьбы
Миллер оценил запасы газа в России
Мария Захарова объяснила свой выбор нарядов
Армения готовится к протестам против «тюркизации» страны
Черчесов — о поражении от «Легии»: «Спартак» обеспечил себе хлопоты
В Роспотребнадзоре назвали преждевременными заявления о новой волне коронавируса в РФ
Задержанные за убийство пенсионерки мигранты оказались многодетными отцами
В Кремле оценили необходимость саммита «пятерки» СБ ООН
Все новости
«Нужно спасать Землю, а не думать о Марсе»
Интервью Тимоти Шаламе, Дени Вильнева, Хавьера Бардема и других звезд «Дюны»
«Высший смысл выборов — выражение воли народа России»
В России начались первые в истории трехдневные выборы в Государственную думу
«Поддерживаю российских дизайнеров, но меня не избирают»
Почему женщины-политики в России не носят одежду отечественных брендов
«Голоса в голове говорят им поджечь дом»
Психиатры объяснили, что толкает пироманов на массовые поджоги
Плейлист недели: «Руки Вверх», «Би-2», Skillet и Lil Nas X
«Руки Вверх» и HammAli & Navai записали «самый трогательный трек осени»
Европейский фонд поддержки культуры представляет Академию классической музыки в Дубае
Ближневосточная академия классической музыки открылась в крупнейшем городе ОАЭ
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
Зеленский создал группу по борьбе с «Северным потоком — 2»
Климкин заявил, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетике
«Зеленый курс» завел Европу в ловушку
Надежды Европы на ветровую и солнечную генерацию пока себя не оправдали
«Он даже хуже Обамы»: Трамп считает, что после Байдена США ждет распад
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты исчезнут к 2024 году
США, Британия и Австралия создали альянс. Франция обиделась, Германию не взяли
Пентагон сообщил о расширении военного присутствия в Австралии
«Кого больше любим — маму или папу?»: союзники России готовятся к междоусобице
В России оценили предложение Киргизии создать новый механизм в ОДКБ
Телевизор, шахматы и шашки: что ждет экипаж с Пересильд и Шипенко на Байконуре
Космонавт рассказал, как команда «Вызова» проведет последние дни перед стартом к МКС
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях