В Испании найдены ясли доисторических слонов

Испанские, португальские и британские ученые изучили окаменелые следы слонов вымершего вида Palaeoloxodon antiquus времен позднего плейстоцена, найденные на пляже на юге Испании, и сделали вывод о том, что это место служило слоновьими яслями. При этом слонята могли становиться легкой добычей неандертальцев.

Изучение окаменелых следов, найденных на пляже на юге Испании, позволило найти ясли доисторических слонов вымершего вида Palaeoloxodon antiquus, живших там 129-117 тыс. лет назад, во время позднего плейстоцена. Они становились легкой добычей неандертальцев. Статья об этом опубликована на сайте Scientific Reports.

Очень хорошо сохранившиеся следы слонят позволили узнать нечто новое о жизни одного из крупнейших видов животных, обитавших на суше со времен динозавров. 34 пары следов были обнаружены на пляже курортного городка Маталасканьяс в провинции Уэльва, рядом с национальным парком Доньяна на юго-западе Испании. Несколько ранее там же было обнаружено 90 окаменелых следов неандертальцев возрастом 106±19 тыс. лет, так что слоны и неандертальцы вполне могли пересекаться во времени.

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Слоны вида Palaeoloxodon antiquus отличались прямыми клыками, эти огромные наземные животные давно вымерли, однако в позднем плейстоцене, более 30 тыс. лет назад, они бродили по всей Западной Европе. По росту они превосходили самых рослых современных африканских слонов — достигали 4,5 м в холке, тогда как африканские слоны — 2,5-3,5 м. Возможно, они были столь же велики, как и гигантские доисторические носороги, которые жили на территории нынешней Евразии миллионы лет назад и считаются самыми крупными наземными млекопитающими (4,8 м).

Вывод о том, что следы принадлежат именно Palaeoloxodon antiquus, был сделан группой ученых, возглавляемой португальским геологом и палеонтологом Карлосом Нето де Карвальо из Лиссабонского университета, основываясь на их эллиптической форме и некоторых других критериях. Вид Palaeoloxodon antiquus считается родственным современным африканским лесным слонам Loxodonta cyclotis.

Древние следы доисторических слонов обнаруживались в Европе и раньше, но они редко включали молодых животных.

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Используя длину каждого следа для оценки роста и веса животного, группа ученых предположила, что некоторым особям не было еще и двух месяцев отроду, когда они оставили свои следы. Чтобы определить возраст слонов, авторы рассчитали их высоту в холке и массу тела на основе длины следов. Таким образом удалось идентифицировать отпечатки 14 разных детенышей, возраст которых составлял от нескольких дней до двух лет. Было рассчитаны также массы их тел — от 70 до 200 кг. Еще авторы классифицировали следы восьми других детенышей возрастом от 2 до 7 лет и шести подростков в возрасте от 8 до 15 лет.

В целом стадо, по-видимому, состояло как минимум из трех слоних старше 15 лет и 14 новорожденных слонят и подростков. Только два особенно крупных следа принадлежали взрослым мужским особям высотой свыше 3,25 м и весом около 7 т, это позволяет предположить, что данное место использовалось в основном для прогулок молодняка и молодых мам. Теперь на этом месте городской пляж, однако тысячи лет назад в этих дюнах встречались озера, окруженные растительностью, которые служили важным источником пресной воды и пищи, причем не только для слонов. Множество других животных оставило здесь свои следы в глинистой почве, да и не только животных: были обнаружены следы десятков неандертальцев, как старых, так и молодых, шедших как поодиночке, так и в составе групп.

Неандертальцы часто использовали эти места не только для того, чтобы набрать воды, но и для охоты. Они вряд ли нападали на самых крупных слонов, но, по всей видимости, добивали ослабевших или отбившихся от стада молодых особей.

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Вероятно, как и у современных слонов, в доисторических слоновьих стадах царил матриархат, стада возглавляли самки, и эти группы, как правило, держались ближе к воде, поскольку их детенышам требовалось часто пить и они не могли перемещаться на большие расстояния так же легко, как их родители.

Древние люди могли это учитывать и дожидаться своего часа в таких местах, чтобы напасть из засады. Два из найденных следов и в самом деле выглядят так, будто старый слон сбавил ход, чтобы защитить молодого слоненка рядом с собой.

«Слонов относительно легко застать врасплох из-за их привязанности к воде, использования знакомых тропинок и оставляемых ими ясно читаемых следов, — пишут авторы статьи. — Появляется все больше свидетельств того, что слоны, и особенно их молодые особи, играли важную роль в диете неандертальцев».

Прямые свидетельства того, что древние люди охотились на доисторических слонов, встречаются редко, однако останки этих наземных млекопитающих часто обнаруживаются рядом с человеческими орудиями и кострами при археологических раскопках. Результаты нового исследования подтверждают гипотезу о том, что даже самые крупные наземные животные когда-то были желанной добычей для ранних людей, независимо от разницы в их размерах и силе.