В Испании найдены ясли доисторических слонов

Изучение окаменелых следов, найденных на пляже на юге Испании, позволило найти ясли доисторических слонов вымершего вида Palaeoloxodon antiquus, живших там 129-117 тыс. лет назад, во время позднего плейстоцена. Они становились легкой добычей неандертальцев. Статья об этом опубликована на сайте Scientific Reports.
Очень хорошо сохранившиеся следы слонят позволили узнать нечто новое о жизни одного из крупнейших видов животных, обитавших на суше со времен динозавров. 34 пары следов были обнаружены на пляже курортного городка Маталасканьяс в провинции Уэльва, рядом с национальным парком Доньяна на юго-западе Испании. Несколько ранее там же было обнаружено 90 окаменелых следов неандертальцев возрастом 106±19 тыс. лет, так что слоны и неандертальцы вполне могли пересекаться во времени.
Слоны вида Palaeoloxodon antiquus отличались прямыми клыками, эти огромные наземные животные давно вымерли, однако в позднем плейстоцене, более 30 тыс. лет назад, они бродили по всей Западной Европе. По росту они превосходили самых рослых современных африканских слонов — достигали 4,5 м в холке, тогда как африканские слоны — 2,5-3,5 м. Возможно, они были столь же велики, как и гигантские доисторические носороги, которые жили на территории нынешней Евразии миллионы лет назад и считаются самыми крупными наземными млекопитающими (4,8 м).
Вывод о том, что следы принадлежат именно Palaeoloxodon antiquus, был сделан группой ученых, возглавляемой португальским геологом и палеонтологом Карлосом Нето де Карвальо из Лиссабонского университета, основываясь на их эллиптической форме и некоторых других критериях. Вид Palaeoloxodon antiquus считается родственным современным африканским лесным слонам Loxodonta cyclotis.
Древние следы доисторических слонов обнаруживались в Европе и раньше, но они редко включали молодых животных.
Используя длину каждого следа для оценки роста и веса животного, группа ученых предположила, что некоторым особям не было еще и двух месяцев отроду, когда они оставили свои следы. Чтобы определить возраст слонов, авторы рассчитали их высоту в холке и массу тела на основе длины следов. Таким образом удалось идентифицировать отпечатки 14 разных детенышей, возраст которых составлял от нескольких дней до двух лет. Было рассчитаны также массы их тел — от 70 до 200 кг. Еще авторы классифицировали следы восьми других детенышей возрастом от 2 до 7 лет и шести подростков в возрасте от 8 до 15 лет.
В целом стадо, по-видимому, состояло как минимум из трех слоних старше 15 лет и 14 новорожденных слонят и подростков. Только два особенно крупных следа принадлежали взрослым мужским особям высотой свыше 3,25 м и весом около 7 т, это позволяет предположить, что данное место использовалось в основном для прогулок молодняка и молодых мам. Теперь на этом месте городской пляж, однако тысячи лет назад в этих дюнах встречались озера, окруженные растительностью, которые служили важным источником пресной воды и пищи, причем не только для слонов. Множество других животных оставило здесь свои следы в глинистой почве, да и не только животных: были обнаружены следы десятков неандертальцев, как старых, так и молодых, шедших как поодиночке, так и в составе групп.
Неандертальцы часто использовали эти места не только для того, чтобы набрать воды, но и для охоты. Они вряд ли нападали на самых крупных слонов, но, по всей видимости, добивали ослабевших или отбившихся от стада молодых особей.
Вероятно, как и у современных слонов, в доисторических слоновьих стадах царил матриархат, стада возглавляли самки, и эти группы, как правило, держались ближе к воде, поскольку их детенышам требовалось часто пить и они не могли перемещаться на большие расстояния так же легко, как их родители.
Древние люди могли это учитывать и дожидаться своего часа в таких местах, чтобы напасть из засады. Два из найденных следов и в самом деле выглядят так, будто старый слон сбавил ход, чтобы защитить молодого слоненка рядом с собой.
«Слонов относительно легко застать врасплох из-за их привязанности к воде, использования знакомых тропинок и оставляемых ими ясно читаемых следов, — пишут авторы статьи. — Появляется все больше свидетельств того, что слоны, и особенно их молодые особи, играли важную роль в диете неандертальцев».
Прямые свидетельства того, что древние люди охотились на доисторических слонов, встречаются редко, однако останки этих наземных млекопитающих часто обнаруживаются рядом с человеческими орудиями и кострами при археологических раскопках. Результаты нового исследования подтверждают гипотезу о том, что даже самые крупные наземные животные когда-то были желанной добычей для ранних людей, независимо от разницы в их размерах и силе.