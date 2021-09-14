30 лет назад на уфимском НПЗ была взорвана наклонившаяся труба

30 лет назад благодаря точному расчету специалистов-взрывателей и профессионализму спасателей-альпинистов удалось предотвратить катастрофу на Уфимском нефтезаводе, где едва не обрушилась огромная дымовая труба, нависшая над взрывоопасным производством ароматических углеводородов. Как взрывали трубу и в чем был риск операции, «Газете.Ru» рассказал ее непосредственный участник.

15 сентября 1991 года на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе была проведена первая масштабная операция недавно созданного Государственного комитета РФ по чрезвычайным ситуациям, позже преобразованного в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Этот случай не только укрепил статус нового подразделения, продемонстрировал его перспективы и послужил трамплином к дальнейшей карьере будущего министра-силовика Сергея Шойгу, но и вошел в книгу рекордов Гиннесса.

Накренившаяся 150-метровая дымовая труба грозила крупной экологической катастрофой техногенного характера. На высоте 120 м железобетонная конструкция надломилась, и над взрывоопасным производством ароматических углеводородов навис обломок весом 700 тонн.

close 100% МЧС

Информация о чрезвычайной ситуации среди жителей Уфы особо не распространялась, однако аварийная труба грозила в любую секунду обрушиться под напором ветра, в результате чего пострадали бы находящиеся внизу цеха, сооружения и заводские коммуникации. Все это могло обернуться не только огромным экономическим ущербом, но и экологической катастрофой в городе-миллионнике, гибелью многих людей и отравлением реки Белой. Кто-то даже обещал в этом случае своего рода второй Чернобыль.

Руководство завода доложило о ситуации руководству Башкирии и с его подачи приняло решение обратиться за помощью в Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Спецрейсом из Москвы в Уфу была доставлена группа во главе с начальником оперативного отдела полковником Сергеем Кудиновым, команда саперов под руководством полковника Александра Аверченко, а также спасатели, альпинисты и спелеологи. Общее руководство осуществлял председатель ГКЧС России Сергей Шойгу.

Единственным решением в сложившейся ситуации было отбросить отломившийся участок трубы направленным взрывом в сторону эстакады, сведя к минимуму возможные разрушения. Однако работать на трубе было чрезвычайно опасно, гигантский обломок то и дело проседал на 15–20 см, что создавало угрозу ежесекундного обрушения.

close 100% Предоставлено Камилем Мухутдиновым

Пожарные подразделения завода находились в постоянной готовности, а заводские службы готовили шестиметровую песчаную подушку, которая должна была предотвратить колебания почвы при падении. На высоте 120 м спасатели сначала оценивали толщину бетона, высоту излома, размеры осевшего участка трубы и определяли возможность закладки зарядов, затем устанавливали многониточный заряд для организации направленного взрыва, работая при сильном ветре в условиях постоянного риска. Специалисты предположили, что наклон сооружения и надрыв его внутренней арматуры произошли из-за того, что труба была вылита из цемента не совсем равномерно.

Группу, работающую на высоте, возглавлял известный спасатель-альпинист Андрей Рожков, совершавший рекордные восхождения на многие горные вершины. Он уже попадал в книгу рекордов Гиннесса за восхождение на собачьих упряжках. Позднее участвовал в операциях по доставке гуманитарной помощи во время войны в Боснии, в поисках вертолетчиков, погибших во время грузино-абхазского конфликта в районе реки Кодори, эвакуировал раненых из Грозного во время первой чеченской войны и т.д. Погиб Андрей Рожков во время испытаний спасательного водолазного оборудования в водах Северного Ледовитого океана 22 апреля 1998 года, ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Про стратегию предстоящего подрыва по просьбе «Газеты.Ru» рассказал непосредственный участник тех событий Владимир Семенович Гаваза, полковник запаса, кандидат технических наук, который спустя год организовал фирму, занимающуюся подобными взрывными работами:

«Взрывать трубу вверху — это очень сложно и проблемно. Возьмите два карандаша — один 15 см, а второй 3 см — и сбросьте один с другого. Верхушкой, которая летит, вы можете ударить по телу нижнего карандаша, остатку трубы. То есть идет кувырок, тогда разрушается и верхняя часть, и нижняя. Нужно оттолкнуть этот небольшой отрезок от тела трубы. Если не отталкивать, то мы получим разрушение основного тела трубы. Когда отрезок наклонялся — там же раскачка шла под действием ветровых потоков, — он наклонялся не в ту сторону, куда было нужно, его надо было еще довернуть в воздухе. То есть мало того, что оторвать от тела, так еще довернуть. Поэтому первое, что мы сделали, — это вруб в сторону валки (куда нужно обрушить, это как деревья валят). Он был двойной. Нужно было сделать вруб и в той части, которая осталась целая, стакан 120 м, и во второй части, 30 м, которая висела.

По словам инженера, для взрыва использовались семь военных зарядов ДКРП-4, 4 кг на погонный метр, из которого была сделана сетка. Со стороны валки эта сетка достигала 3,5-4 м, а с противоположной стороны она уходила во все стороны на 0,5 м. Чтобы обломок трубы опрокинулся в нужном направлении, нужно было, чтобы центр масс вышел за точку опоры.

«Из этого можно рассчитать, какой именно сделать вруб, чтобы ее выбить. В одном взрыве было как бы сразу десять взрывов, но с разным замедлением. Через 25 мс шел «второй» взрыв, который сдвигал трубу вбок. Она ушла от того первоначального направления, куда нависала, градусов на 35. Мы выбирали тот сектор, на который насыпали шестиметровую подушку — опилки, бревна, доски, ну и песок. Нужен был именно демпфер, песок сам по себе не демпфер, рассказал Гаваза.— Когда мы сделали этот проект, его сначала никто не утверждал, потому что был риск, процентов 25, что мы ошиблись. Никому не хочется лишаться должностей. Позвонили тогда начальнику инженерных войск, генерал-полковнику Кузнецову. Так и так, проект сделали, но никто не утверждает. Что делать? Он подумал-подумал… «Ребята, а вы сами-то верите в это?». Мы написали, что 25% сомнений. Всегда есть риск. Есть много факторов, которые сложно учесть за короткое время. Он говорит: «Я, конечно, рискую, но даю вам добро, давайте!» Мы перекрестились и бабахнули, все удачно. Мы получили хороший опыт, нас стали узнавать, всегда приятно, когда получается».

Подрыв трубы произошел в пять часов вечера, по радио предварительно объявили о том, когда это произойдет и что персоналу необходимо укрыться в операторских.

Расчеты оправдались, обломок упал на подготовленную песчаную подушку, ущерба для производства удалось избежать и никто из людей не пострадал. До этого в мировой практике не было примеров ликвидации аварийных участков дымовых и железобетонных труб методом взрыва на высоте, именно поэтому этот подрыв и попал в книгу рекордов Гиннесса.

«Спасательные работы на уфимской трубе действительно были уникальные, — вспоминает участник спасательного отряда Владимир Кавуненко, — до сих пор никто в мире не «срезал» часть конструкции серией направленных взрывов. Обычно подрывают и укладывают всю трубу целиком. В этом случае военные инженеры сделали точные расчеты, а альпинисты по их указанию установили взрывчатку. Взрыв был великолепно исполнен. Кусок трубы лег с точностью до сантиметра на демпфирующую подушку из песка и опилок, лишь незначительно повредив осколками изоляцию на трубопроводе».

После взрыва спасатели по просьбе дирекции завода обследовали оставшуюся часть трубы и пришли к выводу о возможности ее дальнейшей эксплуатации, поскольку оставалось еще 120 м. Эта труба продолжает работать и дымить до сих пор, серьезного ухудшения экологической обстановки при этом не произошло. Позже специалисты лишь поменяли внутреннюю кирпичную кладку и проложили новую теплоизоляцию.

Причиной чрезвычайного происшествия было признано нарушение теплоизоляции, проложенной между бетонным корпусом и кирпичным основанием трубы. Эта теплоизоляция со временем слежалась и нарушилась, появились пустоты, конденсат и выводимые через трубу химические соединения образовывали кислоту, которая разъедала бетон. Нужно отметить, что еще одна такая же труба возвышалась и возвышается над цехом «Ароматика», но она никак не пострадала и до сих пор имеет изначальную высоту 150 м. Ее, впрочем, тоже на всякий случай укрепили после чрезвычайного происшествия 1991 года.