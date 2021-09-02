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Наука

Чернобыль под водой. Как Карское море стало ядерным могильником

На дне Карского моря найден реактор атомной подлодки

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Отряд Центроспас
МЧС обнаружило на дне Карского моря контейнер с реактором подлодки К-19. С 2018 года спасатели и ученые регулярно совершают экспедицию к берегам Новой Земли, где расположено огромное ядерное захоронение. Эксперты считают, что наиболее опасные из контейнеров нужно поднимать в ближайшие десятилетие. Иначе освоение шельфа и развитие Севморпути может привести к экологической катастрофе.

Сотрудники МЧС вместе с учеными из Института океанологии РАН обнаружили на дне Карского моря контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, известной многочисленными авариями. Об этом сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

«Была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта», — рассказал он.

В Карском море сейчас проходит масштабная экспедиция спасателей и ученых-ядерщиков. На судне «Академик Мстислав Келдыш» они обследуют кладбище ядерных отходов у архипелага Новая Земля. Участники операции ищут потенциально опасные объекты, а также изучают акваторию на предмет возможных утечек радиации. Для операций используется телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон».

Подобные экспедиции МЧС и РАН проводят ежегодно в рамках наблюдения за ядерным могильником. Сейчас «Академик Мстислав Келдыш» бросил якорь перед входом в залив Амбросимова на юге архипелага.

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Отряд Центроспас

Карское море стало кладбищем ядерных отходов еще во времена СССР. Место было выбрано не случайно — на Новой Земле с 1954 года действовал Центральный ядерный полигон, где проводилось большинство атомных испытаний. Здесь в 1955 году был произведен первый подводный атомный взрыв. На Советский Союз и Россию приходится примерно половина ядерных отходов, которые были когда-либо затоплены. И около 95% из них находится в Карском море.

По самым скромным оценкам на дне моря находятся пять реакторных отсеков, в том числе с отработавшим ядерным топливом, 19 судов с твердыми радиоактивными отходами, 755 конструкций и блоков ядерных энергетических установок, загрязненных радиоактивными веществами и около 17 тыс. контейнеров с такими отходами. Среди них части атомного ледокола «Ленин» (в частности, его реактор).

Одним из наиболее опасных объектов, захороненных в Карском море, является ядерный реактор подлодки К-27, которую неофициально называли «Нагасаки». В 1968 году на ее борту произошла радиационная авария, лодку удалось отбуксировать из Баренцева моря в Мурманск. 144 члена экипажа получили сильные дозы облучения, девять человек погибли. В 1980 году АПЛ затопили у берегов Новой Земли на глубине всего 33 метра, ее ядерный реактор заливали специальным консервантом. Последние 10 лет объект неоднократно исследовали и не обнаружили утечек. Однако специалисты не могут дать гарантий, что они не произойдут в будущем. Для начала неконтролируемой цепной реакции достаточно попадания в реакторный отсек всего нескольких литров воды.

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Отряд Центроспас

В Институте океанологии РАН могильник называли «россыпью контейнеров». Большинство из них находятся в Новоземельской впадине — углублении дна вдоль восточного побережья архипелага. Изначально предполагалось, что существующий перепад глубин от 50 до 400 метров является естественной преградой, отделяющей могильник от остальной акватории Карского моря. Однако исследования 2018 года, когда специалисты впервые составляли подробную карту отходов, показали, что воды котловины активно сообщаются с остальной акваторией моря.

Эксперты утверждают, что у затопленных у Новой Земли объектов есть еще запас прочности на несколько десятилетий. В 2014 году старший научный сотрудник ИБРАЭ РАН Валерий Осминов говорил, что вода может начать попадать в находящиеся на дне законсервированные реакторные отсеки судов в 2020-2030 годах. Активная утечка радионуклидов начнется в период с 2060-2080 годов. По мнению ученого, наиболее опасные объекты нужно начинать поднимать уже в ближайшие десять лет. На наиболее стабильных объектах запаса прочности хватит вплоть до 2200 года.

Очистка арктического шельфа в последние годы актуализировалась сразу по нескольким причинам. Первая из них — экологическая, поскольку Лондонская конвенция 1972 года запрещает загрязнение мирового океана. Но есть и экономические аспекты. Один из них — добыча нефти и газа. Шельфовая зона Карского моря, по предварительным оценкам, может содержать до 35% всех запасов углеводородов Арктики.

Еще одна причина изучать ядерный могильник и планировать поднятие отходов со дна — развитие Россией Северного морского пути. Часть его маршрутов уже сейчас пролегает в непосредственной близости от затопленных ядерных объектов.

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