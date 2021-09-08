Вымрут из-за соцсетей: ученый объяснил, почему людей станет меньше

Соцсети и другие источники социального стресса могут привести к убыли населения, считает американский ученый. Снижение значимости общения и других видов взаимодействия, а также социальная замкнутость отрицательно скажутся на размножении. И дело не только в том, что люди будут менее охотно заводить семьи — хронический стресс влияет на репродуктивную функцию.

Причиной падения численности населения в ближайшем будущем может стать увеличение количества и снижение качества взаимодействий между людьми, в частности из-за распространения соцсетей, убежден профессор Александр Суворов из Массачусетского университета в Амхерсте. Подробнее о своей гипотезе он рассказал в статье в журнале Endocrinology.

Авторы прошлогоднего исследования, опубликованного в журнале The Lancet, подсчитали, что к 2064 году численность населения Земли вырастет до 9,7 млрд, но к концу столетия упадет до 8,8 млрд.

Суворов проанализировал различные гипотезы о факторах, способных повлиять на численность населения, и пришел к выводу, что одним из них является социальный стресс.

В психологии под социальным стрессом понимаются переживания человека при избыточных столкновениях с обществом, результат несоответствия требований, предъявляемых общественной системой, и личными психическими ресурсами. Информационная перегрузка, слишком частые (и далеко не всегда желательные) контакты с другими людьми, проблемы в общении с друзьями и родственниками — все это становится источниками социального стресса, и, чем больше вокруг нас людей, тем чаще мы с этим стрессом сталкиваемся. А социальные сети и прочие медиа заставляют нас испытывать его даже в тех случаях, когда мы не контактируем с людьми напрямую.

«Уникальная особенность предстоящего сокращения численности населения — то, что это сокращение почти исключительно вызвано снижением воспроизводства, а не факторами, повышающими уровень смертности (войны, эпидемии, голод, суровые погодные условия, хищники и катастрофические события)», — отмечает Суворов.

Проанализировав ряд работ, посвященных снижению численности населения, Суворов пришел к выводу, что склонность людей размножаться связана с плотностью населения, которая, в свою очередь, отражает частоту и качество социальных взаимодействий.

«Рост численности популяции способствует снижению значимости социальных взаимодействий, социальной замкнутости и хроническому стрессу, что впоследствии подавляет размножение», — считает ученый.

За последние 50 лет количество сперматозоидов у мужчин снизилось на 50%, напоминает он, и наиболее заметное снижение наблюдалось в развитых странах с большой плотностью населения. Известно, что стресс снижает количество сперматозоидов, подавляет овуляцию и сексуальную активность, отмечает Суворов. Хотя изменения в репродуктивной физиологии обычно связывают с воздействием загрязняющих веществ, разрушающих эндокринную систему, Суворов считает, что это не единственный фактор.

«Многочисленные наблюдения за дикими животными и лабораторные исследования показали, что за пиком роста популяции всегда следует повышенный стресс и подавление репродуктивной функции, — продолжает Суворов. — Когда достигается высокая плотность популяции, в нейроэндокринной системе происходит нечто, подавляющее размножение. Те же механизмы, что влияют на размножение у диких животных, могут действовать и у человека».

Суворов указывает на ряд изменений в репродуктивном поведении, которые способствуют снижению численности населения: люди позже вступают в брак, заводят меньше детей, а то и вовсе делают выбор в пользу бездетности. Но, подчеркивает он, скорее всего, происходят и биологические изменения. Чтобы проверить это, необходимы дополнительные исследования — например, наблюдения за уровнем кортизола в крови, важным показателем уровня стресса.

«Лучшее понимание причинно-следственной цепочки, связанной с подавлением репродукции факторами, связанными с плотностью населения, способно помочь в разработке мер по лечению бесплодия и других репродуктивных заболеваний», — пишет Суворов.

Он надеется, что его гипотеза откроет область исследований, которую будет интересно изучить ученым из разных областей.

«Цель этой статьи — привлечь внимание к совершенно упущенной из виду гипотезе — и эта гипотеза вызывает больше вопросов, чем дает ответов, — резюмирует Суворов. — Я надеюсь, что она вызовет интерес у людей из самых разных областей, и после дополнительных исследований мы получим гораздо более полную картину того, насколько плотность популяции связана с социальным стрессом, как социальный стресс связан с размножением и что мы можем с этим сделать».

Пока же он предлагает для начала отказаться от соцсетей.