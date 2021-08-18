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Наука

Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство

Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами

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Мужчины за 50 на треть реже справляются с зачатием, чем молодые, предупреждают британские врачи. Хотя сперматозоиды вырабатываются до глубокой старости, их качество с годами неуклонно падает, и тем, кто хочет стать отцом, лучше поторопиться.

Мужчины часто верят, что могут завести ребенка в любом возрасте. И действительно, есть случаи, когда отцами становятся в 50-60 лет, но каковы реальные шансы сохранить фертильность в таком возрасте? В этом решили разобраться специалисты Центра репродуктивного и генетического здоровья в Лондоне, свои выводы они изложили в статье в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Качество спермы с годами снижается, но не до конца изучено, насколько именно ухудшается способность мужчины зачать ребенка. Исследования разных лет давали противоречивые результаты, но многие показывали, что по мере увеличения возраста отца снижаются шансы живорождения и повышаются риски выкидыша.

Чтобы прояснить ситуацию, авторы работы собрали данные о 4271 мужчине, чья сперма использовалась в 2009-2018 годах для 4833 попыток искусственного оплодотворения. Распределив мужчин по возрастным группам и сделав поправки на иные факторы, в том числе возраст матери, исследователи установили:

у мужчин старше 50 лет вероятность рождения ребенка была на 33% ниже, чем у более молодых, до 35 лет.

Медийные истории о мужчинах, которые становятся отцами после 60 лет, укрепляют стереотип о неиссякаемых мужских способностях к зачатию, но в реальности ситуация оказывается совсем иной, отмечает ведущий автор исследования Гай Моррис. Он призывает коллег разъяснять мужчинам, что их репродуктивные способности не вечны, и, если они хотят иметь потомков, им лучше поторопиться.

«Возраст отца старше 50 лет значительно влияет на вероятность живорождения, — пишут авторы. — Возраст отца не влияет на риск выкидыша. Мужчинам следует дать понять, что они не должны откладывать отцовство».

Речь в исследовании идет о зачатии с помощью вспомогательных технологий, подчеркивают исследователи. При естественном зачатии, скорее всего, шансы будут еще ниже.

У женщин с возрастом тоже снижается способность к зачатию, как естественным путем, так и искусственным, но мужчины в этом отношении изучены недостаточно. При этом и женщины, и мужчины стараются отложить родительство ради других жизненных целей. Но необходимо учитывать и возможности организма, напоминают ученые — после 40 лет можно столкнуться с серьезными проблемами.

Данные еще предстоит уточнить — в исследовании не учитывались ИМТ отца, вредные привычки, предыдущие зачатия, сопутствующие заболевания, в том числе причина бесплодия, из-за которой пара и прибегла к искусственному оплодотворению.

«Необходимо дальнейшее изучение возможных механизмов этого эффекта и усовершенствование методов отбора спермы, которые могут смягчить его», — заключают исследователи.

Более ранние исследования показали, что мужчинам не стоит затягивать с потомством — даже если зачать получится, это не гарантирует, что ребенок будет здоровым. Хотя у мужчин способность к выработке сперматозоидов и сохраняется куда дольше, чем овуляция у женщин, с возрастом в сперматозоидах, которые у мужчин образуются в течение всей жизни, появляется все больше мутаций, которые передаются потомству. В 20 лет это 25 мутаций, а в 40 лет — уже 65. Это создает для потомства больше потенциальных угроз для здоровья.

Так, дети, зачатые отцами в возрасте 45 лет и старше, имеют больший риск аутизма, шизофрении, синдрома гиперактивности и других психических заболеваний, выяснили ранее психиатры. IQ у детей от пожилых отцов в среднем намного ниже, причем настолько, что они в 2,5 раза чаще, чем дети молодых отцов, оказываются не в состоянии окончить среднюю школу.

Риск синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) возрастает у детей пожилых отцов в 13 раз, в 25 раз возрастает риск биполярного аффективного расстройства, прежде известного как маниакально-депрессивный психоз (МДП), удваивается риск шизофрении, в 3,45 раза возрастает риск аутизма.

Также дети пожилых отцов чаще становятся наркоманами и почти в три раза чаще других склонны к суицидальным попыткам.

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