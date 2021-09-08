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Наука

«Начнем с любимого чая моей бабушки»

Рогозин предложил Маску исследовать Вселенную, потом они обсудили чай

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РИА «Новости»/AP
Основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение приехать к нему в Россию погостить. Ранее Рогозин заявил, что «уже поставил разогревать чайник» в ожидании Маска. Миллиардер в ответ спросил, какой у главы российской госкорпорации любимый чай.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил основателю компании SpaceX Илону Маску начать чаепитие с любимого чая его бабушки – индийского «со слоном». Обмен любезностями состоялся в Twitter.

В интервью телеканалу CNN Рогозин заявил, что приглашает Маска в гости в Россию и «уже поставил разогревать чайник». Рогозин также предложил Маску обсудить исследования вселенной и вечный вопрос — есть ли жизнь в космосе.

«Спасибо! Какой ваш любимый чай?», — написал Маск в ответ. Глава «Роскосмоса» опубликовал в ответ фотографию пачки черного индийского чая «Три дружных слона».

«Начнем с любимого индийского чая моей бабушки», — написал Рогозин.

Этот байховый чай выпускался в СССР, он представлял купаж разных сортов, индийских и грузинских чаев, иногда к ним добавлялся цейлонский.

Пачка, на которой изображен слон с восседающим на нем погонщиком-индусом, считается одним из самых узнаваемых советских брендов.

Международная классификация чаев дает «чаю со слоном» 3-4 балла из десяти.

В конце августа Рогозин заявил, что пригласил Илона Маска, главу Amazon Джеффа Безоса и основателя компании Virgin Ричарда Брэнсона, недавно летавших в космос, посмотреть на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур, запланированный на 5 октября.

В интервью CNN Рогозин также заявил, что уважает Илона Маска как изобретателя, который не боится рисковать, и пригласил его в гости в Россию. До этого Маск провел по заводу своей корпорации экскурсию для внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева — Андрея. По его словам, посетить предприятие его пригласил лично Маск.

Шутники

В конце мая 2020 года запустивший пилотируемый космический корабль Crew Dragon к МКС Илон Маск припомнил Дмитрию Рогозину шутку про батут, которую глава «Роскосмоса» сказал за шесть лет до этого.

«Батут работает», – сказал Маск и засмеялся. Перед этим глава NASA Джеймс Бранденстайн, отвечая о реакции Российской Федерации на запуск Crew Dragon, заявил, что Рогозин поздравил американских коллег.

«Он сказал, что это радостный день не только для нас, но и для них», – сообщил Бранденстайн, и тоже рассмеялся после слов Маска. В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в своем Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) при помощи батута.

«Безобразничают, ведут себя неподобающим образом, не понимают, что санкции — это всегда бумеранг, который вернется и очень больно ударит по тому, кто его запустил», – добавил тогда глава Роскосмоса. С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась исключительно на российских кораблям «Союз». Кроме того, американцы платили около $90 млн за одно место в кабине корабля.

После ответа Маска на шутку про батут Рогозин попросил главу NASA Джима Бранденстайна передать поздравления команде SpaceX, а также ее основателю.

Он отметил, что оценил шутку Маска. По его словам, заявление про «батут» было не шуткой, а «реальной угрозой» для США. Причем угроза была услышана, уверен Рогозин. Благодаря этому, считает чиновник, российская ракетно-космическая отрасль смогла избежать санкций США.

В декабре 2020 года NASA заверило, что будет продолжать сотрудничать с Россией в международных гражданских космических проектах, в частности — на МКС, несмотря на введенные США санкции против подмосковного ЦНИИмаш и самарского РКЦ «Прогресс». Так ведомство ответило на опасения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможном ухудшении американо-российских отношений в космической сфере.

Он также выразил недоумение попаданием в «черный список» РКЦ «Прогресс», производящего ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» доставляет американских астронавтов на МКС.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» — добавил Рогозин.

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