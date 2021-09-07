В душу смотрит: почему людей смущает взгляд робота

Людей отвлекает, когда на них смотрят роботы, выяснили итальянские ученые. Хотя человек понимает, что робот не живой, на пристальный взгляд мозг реагирует так же, как и на живого наблюдателя — время реакции увеличивается, принимать решения становится сложнее. Эти данные стоит учитывать при дальнейшей разработке роботов, отмечают исследователи, — где-то такие «социальные» особенности будут полезны, но на заводах, например, будут лишь мешать.

Даже в самых простых жизненных ситуациях человеческий мозг должен не только принимать решения, но и прогнозировать поведение окружающих. И, как выяснили нейробиологи из Итальянского технологического института, он учитывает реакции неодушевленных объектов, если они достаточно похожи на людей. Как взгляд робота влияет на принятие решений человеком, исследователи рассказали в статье в журнале Science Robotics.

Взгляд — один из способов невербально сообщить о намерениях и предстоящих решениях, и наблюдение за взглядом другого человека позволяет нам получить определенную информацию.

Более ранние исследования показали, что мозг достаточно бурно реагирует в случае, когда мы перехватываем чужой взгляд в нашу сторону или видим, как кто-то рассматривает определенный объект. Теперь же ученые решили выяснить, как люди будут реагировать на взгляд робота.

40 добровольцев должны были сыграть на планшете в игру, где два автомобиля неслись друг другу навстречу. Перед столкновением автомобилей игра приостанавливалась, и игрок должен был решить, отвести свой автомобиль в сторону или дать ему врезаться.

Вторым автомобилем управлял человекоподобный робот iCub, который сидел напротив добровольца. Во время паузы доброволец должен был посмотреть на него, а робот либо смотрел в ответ, либо отводил взгляд. Активность мозга участников регистрировалась с помощью электроэнцефалографии.

close 100% Representation of iCub and a participant/IIT

Взгляд робота не влиял на выбор игроков. Однако он замедлял принятие решения — когда iCub отводил глаза, игроки реагировали быстрее.

«В соответствии с нашей гипотезой, задержка ответов у испытуемых после обмена взглядами с роботом может свидетельствовать о том, что ответный взгляд приводит к большим когнитивным усилиям, например, вызывая больше рассуждений о выборе iCub, — отмечают исследователи. — Также, возможно, взгляд iCub в целом сильнее отвлекал испытуемых».

«Представьте себе игру в покер с роботом, — говорит нейробиолог Агнешка Выковска, одна из авторов исследования. —

Если робот смотрит на вас в тот момент, когда вам нужно принять решение о следующем ходе, вам будет сложнее принять решение, чем в ситуации, когда робот смотрит в сторону.

Вашему мозгу также придется приложить усилия и затратить много средств, чтобы попытаться «проигнорировать» взгляд робота».

Изменение в поведении игроков соответствовало изменениям в синхронизированной альфа-активности мозга, ранее зарегистрированным также при подавлении внимания.

Интересно, что чем чаще робот отводил взгляд, тем лучше игрокам удавалось «отключиться» от социального взаимодействия и сосредоточиться на игре.

Результаты позволяют предположить, что взгляд робота переключает на себя социально-когнитивные механизмы человеческого мозга, заставляя мозг реагировать на робота так, как если бы он был социальным агентом. В этом смысле «социальность» робота может быть не всегда полезна для человека, снижая работоспособность и скорость принятия решений, даже если взаимодействие с роботом приятно и увлекательно, объясняют исследователи.

Учитывая, что iCub — робот, чьи внешность и мимика имитируют человеческие, неудивительно, что на его взгляд добровольцы реагировали, как на взгляд другого человека, отмечают авторы работы.

Эти данные будут иметь значение при разработке более современных и интерактивных роботов, считают исследователи.

«Роботы будут все больше и больше присутствовать в нашей повседневной жизни, — говорит Выковска. — Поэтому важно понимать не только технологические аспекты проектирования роботов, но и то, как мозг человека обрабатывает поведенческие сигналы, передаваемые роботами».

Так, человекоподобные роботы с социальным поведением могут быть полезны для помощи в уходе за пожилыми людьми или детьми, как в случае с роботом iCub, созданным в рамках экспериментальной программы терапии при аутизме.

Там же, где необходимо сосредоточиться на задаче — на заводе или в авиадиспетчерской службе, — присутствие робота с социальными сигналами будет лишь отвлекать.