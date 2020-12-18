Ловкий, как собака: марсианские пещеры изучат роботы

В марсианских миссиях будущего полноразмерные роверы могут быть вытеснены собаками. Правда, не живыми, а роботизированными, способными проникнуть в места, куда не проедет колесо ни одного марсохода.

Ученые, работающие над четырехногим роботом, снабдили его искусственным интеллектом, и целым набором чувствительных датчиков, которые позволят ему автономно ориентироваться на сложнопроходимой местности и в пещерах под поверхностью планеты.

close NASA/JPL-Caltech

О новом способе изучения Марса было доложено накануне на ежегодной встрече Американского геофизического союза, которая проходит в онлайн-режиме. Концепцию презентовали ученые Лаборатории реактивного движения и Калифорнийского технологического университета, рассказав, почему марсианские «собаки» способны маневрировать так умело, как ни один из запущенных ранее роверов — Spirit, Opportunity, Curiosity и Perseverance.

К достоинствам роботов можно отнести их подвижность и гибкость, вкупе с сенсорами, которые позволяют им огибать препятствия, выбирать наиболее удобный путь, строить виртуальные карты глубоких пещер и туннелей и передавать их операторам на стационарных базах, рассказали ученые.

Реклама

Традиционные марсоходы приспособлены для движения в основном по ровной поверхности, однако для достижения многих интересных с научной точки зрения мест необходимо преодолевать довольно сложные препятствия или даже опускаться ниже уровня поверхности. Предложенные роботы идеально подходят для таких задач – даже упав, они с легкостью поднимаются.

«Опрокидывание не означает провал миссии, — пояснили ученые. – Используя алгоритмы вставания, робот может подниматься после множества падений».

По расчетам, роботы-собаки будут примерно в 12 раз легче современных марсоходов, а перемещаться смогут куда быстрее, достигая скорости в 5 км/ч, показано на испытаниях. К примеру, работающий сейчас на поверхности Марса ровер Curiosity движется со средней скоростью 0,14 км/ч.

Особый интерес для марсианских миссий будущего представляют природные пещеры, которые в дальнейшем смогут служить естественным убежищем для человека. Они смогут укрывать колонистов от таких опасных факторов, как губительное ультрафиолетовое излучение, низкие температуры и сильные пылевые бури. Такие бури могут длиться месяцами и даже быть заметными для наблюдений с Земли.

Пещеры могут хранить следы жизни, процветавшей в далеком прошлом, или даже быть прибежищем организмов, обитающих на планете и в наше время под поверхностью планеты.

Предложенный робот, которому дали название Au-Spot, — усовершенствованная версия робота Spot, четырехногого робота известной компании Boston Dynamics. Над разработкой марсианских собак трудятся более 60 человек.

Робот Au-Spot обрабатывает данные с лазерного лидара, визуальную, инфракрасную информацию и данные с датчиков движения для создания трехмерных карт. Кроме того, он способен использовать искусственный интеллект, чтобы обучаться тому, какие места надо избегать, и как исследовать объекты, представляющие научный интерес.

При этом специальный модуль связи позволяет передавать на поверхность данные, когда робот находится под землей. Команда уже провела многочисленные испытания робота, заставив его подниматься и опускаться по лестницам, в ландшафтах, напоминающих марсианские, а также в лавовых трубках Северной Калифорнии.

close NASA/JPL-Caltech

«Поведение робота однажды сможет произвести революцию в научных миссиях на марсианской поверхности и под ней, расширив возможности NASA в исследовании традиционно недостижимых областей», — заявили ученые, передает Livescience.

Минувшим летом итальянские ученые из Университетов Падуи и Болоньи предположили наличие на Луне и Марсе гигантских пещер, в которых в будущем могли бы жить поселенцы с Земли. Это так называемые лавовые трубки, формирующиеся потоками лавы при извержениях вулканов.

«Мы можем найти лавовые трубки на Земле, но также и под поверхностью Луны и Марса, согласно снимкам высокого разрешения, сделанным межпланетными зондами. Наличие лавовых трубок подразумевалось наблюдением линейных полостей и извилистых цепочек обрушений, с обвалившимися галереями», — пояснил автор исследования Франческо Сауро.

«Мы измерили размеры и изучили морфологию лунных и марсианских обрушенных цепочек, используя цифровые модели рельефа, которые получили из стереоскопических изображений и лазерной альтиметрии с межпланетных зондов. Затем мы сравнили эти данные с топографическими исследованиями аналогичных цепочек на поверхности Земли и данными лазерного сканирования лавовых трубок Лансароте и на Галапагосских островах», — пояснил соавтор Рикардо Поззобон.

На основе сравнений ученые пришли к выводу, что марсианские и лунные трубки могут быть в 100-1000 раз более объемными и длинными, чем встречающиеся на Земле. «Трубки такой ширины могут быть в длину свыше 40 километров, делая Луну превосходной целью для подповерхностных исследований и возможных поселений», — добавил Поззобон.