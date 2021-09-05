Польза курения и нефритовые амулеты: почему отзывают статьи о COVID-19

154 статьи, посвященные COVID-19, оказались отозваны за время пандемии, среди них оказались работы о пользе курения и опасности 5G-технологий. О наиболее примечательных отозванных исследованиях рассказывает «Газета.Ru».

На сегодняшний день опубликовано более 150 тыс. работ, посвященных COVID-19. Однако не все из них оказались достаточно качественными — за это время по требованию авторов или редакции журнала были отозваны 154 статьи. В большинстве случаев причиной отзыва становился конфликт интересов, плагиат, неактуальные к моменту публикации данные. Однако некоторые работы отличились в первую очередь своей тематикой.

5G-убийца

Статья, утверждающая, что технология 5G повышает риски заражения коронавирусом, появилась в журнале Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, редакция которого настаивала, что все поступающие работы рецензируются. Позже редакторы попытались оправдаться тем, что им приходится иметь дело с большим количеством работ о COVID-19, и, хотя они каждый раз привлекают как минимум трех рецензентов, какое-нибудь некачественное исследование может в итоге просочиться в журнал. Также редакторы посетовали, что пользователи соцсетей (которые и обратили внимание на проблемы в статье) своей активностью создают им проблемы.

«В этом исследовании мы показываем, что миллиметровые волны 5G могут поглощаться клетками кожи, действующими как антенны, передаваться другим клеткам и играть главную роль в размножении коронавирусов в биологических клетках», — заключал коллектив авторов из Италии, США и России.

Но этом они не остановились и, ссылаясь на другое исследование, обвинили 5G в провоцировании 720! (факториал) болезней. Факториал 720 — это число, запись которого превышает 1500 символов. При этом в МКБ-10, например, описано всего около 20 тыс. заболеваний, что наталкивает на мысль о некоторых проблемах с подсчетами у авторов работы.

При этом авторы даже не попытались провести какие-либо эксперименты — работа состояла из теоретических расчетов, сложных многострочных формул, диаграмм, упоминаний других исследований, при этом не содержа никаких конкретных доказательств гипотезы. Критики назвали статью «худшим исследованием 2020 года».

Нефритовые амулеты

Авторы работы, опубликованной в журнале Science of the Total Environment, решили обратиться к народной китайской медицине. За формулировкой «вызванные серпентинизацией литосферные длинноволновые магнитные аномалии в протерозойских горных породах в ослабленном геомагнитном поле опосредуют аберрантную трансформацию биогенных молекул в COVID-19 с помощью магнитного катализа»

оказался скрыт вывод о том, что нефритовые и жадеитовые амулеты способны предотвратить заражение COVID-19.

В ответ на возмущение других ученых один из авторов работы предложил им ознакомиться с историей науки — мол, фанатики постоянно высмеивали новые идеи, бросающие вызов преобладающей парадигме, подучить квантовую физику и спиновую химию, а потом и вовсе счел претензии проявлением расизма.

«Работа прошла стандартный процесс рецензирования, — подчеркнул другой автор. — Ее рассмотрели двое экспертов-рецензентов, и только после нескольких доработок с согласия рецензентов она была принята».

В итоге, по всей видимости, знатоки квантовой физики и спиновой химии все же смогли убедить и авторов статьи, и редакторов журнала в абсурдности выводов статьи. На данный момент она удалена с сайта журнала по просьбе авторов.

Чудо-витамин

Не менее сомнительным оказалось исследование, посвященное спасительному эффекту витамина D в лечении COVID-19. Дефицит витамина D в организме — известный фактор риска заражения коронавирусом, и это позволило многим ученым предположить, что повышение его уровня позволит бороться с симптомами. В итоге наблюдения показали, что пользы в ударных дозах витамина D при болезни все-таки нет, но до этого появилось множество низкокачественных работ, якобы доказывающих его эффективность.

Одна из них даже появилась в журнале The Lancet — правда, в виде препринта.

Исследователи, в основном из Барселонского автономного университета, утверждали, что высокие дозы кальцифедиола, формы витамина D, вводимого госпитализированным пациентам, «снизили необходимость в ИВЛ на 80%, а вероятность гибели — на 60%».

Статья находилась на сайте журнала почти месяц и не привлекала к себе особого внимания, пока о ней в Твиттере не рассказал член парламента Великобритании Дэвид Дэвис. Работа тут же подверглась критике за недостаточную рандомизацию, отсутствие ослепления (исследователи знали, каким пациентам вводился кальцифедиол, и это знание могло исказить оценку результатов) и другие недочеты.

Редакторы журнала попросили экспертов подробнее оценить работу. После тщательного пересмотра ее было решено отозвать.

«Препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, не прошедшие рецензирование. Результаты не должны использоваться для принятия клинических решений или принятия решений в области общественного здравоохранения, а также не должны представляться непрофессиональной аудитории без указания того, что они являются предварительными и не подвергались экспертной оценке», — подчеркивается в редакционном комментарии.

Курите на здоровье

Об отзыве статьи, посвященной пользе курения, «Газета.Ru» уже рассказывала.

Авторы работы, опубликованной в журнале European Respiratory Journal утверждали, что «курение не было связано с неблагоприятными исходами» у пациентов с COVID-19, оказавшихся в больницах, и, более того, снижало риски пострадать от SARS-CoV-2. Эти выводы получили широкое распространение в СМИ и породили массу мифов о пользе курения.

Вскоре, однако, анализ международной группы ученых «выявил некоторые противоречия и пробелы в знаниях, которые могут создать ложное впечатление, будто курение может иметь защитный эффект при COVID-19». По словам авторов анализа, некоторые исследования действительно сообщали о так называемом парадоксе курильщика, когда выяснялось, что курящие люди якобы меньше страдают от COVID-19. Тем не менее, более глубокий анализ парадокса показал, что такие результаты были связаны с некорректными выборками и ошибками в работе с данными. Так, например, проблематично было собрать данные о курении у пациентов, которые находились на интубации без сознания.

«Если данные о этих пациентах отсутствуют, это может создать ложное впечатление, что у курильщиков меньше вероятность развития тяжелого заболевания, — пояснили исследователи. — Кроме того, в большинстве опубликованных исследований не сообщается о продолжительности или частоте курения, поэтому сложно делать из них однозначные выводы».

Кроме того, оказалось, что один из авторов во время работы над статьей консультировал табачную компанию по вопросам снижения вреда от курения, а другой занимался исследованиями для производителей вейпов. Сами авторы об этом решили не сообщать. Статью в итоге было решено отозвать из-за конфликта интересов.

Отзывы статей — нормальная часть научного процесса.

Часто речь идет о работах с отсутствием проверяемой экспериментальной части, проведенных без согласия пациентов, с некорректными подсчетами и, как следствие, выводами. В большинстве случаев некачественные статьи отсеиваются на этапе рецензирования и вообще не доходят до публикации. Порой, увы, даже рецензент может не заметить ошибки — но в этом случае опубликованная статья привлекает внимание других ученых, которые в итоге добиваются отзыва.