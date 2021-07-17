Опозорился дважды: ученый поплатился за статью об опасности медицинских масок

Научный журнал отозвал статью, в которой сообщалось о вреде медицинских масок для детей. Вопросы возникли не только к методологии и выводам работы, но и к личности ведущего автора — ранее он отличился публикацией статьи о вреде вакцин от коронавируса, и вообще не имеет соответствующей квалификации — он не врач и не вирусолог, а психолог и философ. Подобные скандалы не прошли для автора даром — с ним прекратил сотрудничество крупный университет.

Журнал JAMA Pediatrics отозвал статью о вреде медицинских масок для детей спустя пару недель после публикации. Авторы статьи утверждали, что ношение масок якобы всего за несколько минут в разы повышает концентрацию углекислого газа в воздухе, который вдыхают дети. По их мнению, это происходило из-за того, что маски задерживали выдыхаемый воздух, и дети вдыхали его снова.

Исходя из полученных данных, они делали вывод, что не следует заставлять детей носить маски.

Статья вышла 30 июня и быстро привлекла внимание специалистов. Они критиковали выбор прибора для замеров уровня углекислого газа и отсутствие других важных данных — например, об уровне углекислого газа в крови детей. Автор пытался ответить на критику, но его оправдания оказались недостаточно убедительными.

«После публикации возникло множество вопросов относительно методологии исследования, в том числе сомнения по поводу эффективности устройства, использованного для оценки уровня углекислого газа в условиях данного исследования, и того, точно ли полученные измерения отражают содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе, а также вопросы, связанные с обоснованностью выводов исследования, — гласит комментарий редакторов журнала. — Авторы не представили достаточно убедительных доказательств, чтобы рассеять сомнения. Учитывая фундаментальную обеспокоенность по поводу методологии исследования, неопределенность в отношении обоснованности результатов и выводов, а также потенциальные последствия для общественного здравоохранения, мы решили отозвать работу».

Ведущий автор исследования, немецкий психолог и философ Харальд Валах, не согласился с таким решением.

«Основные причины отзыва статьи — неправильные данные, неправильный анализ, плагиат — не присутствуют в работе и не доказаны редакторами или комментаторами», — считает он.

Валах ранее уже отметился проблемными публикациями. В начале июля 2021 года журнал Vaccines из-за его статьи оказался в центре скандала, в результате которого из редакционного совета журнала ушли несколько крупных ученых.

В той статье Валах утверждал, что вакцинация от коронавируса приводит к смертям почти так же часто, как и COVID-19.

«На три смерти, предотвращенные вакцинацией от COVID-19, приходится две, причиненные вакцинацией», — говорилось в статье.

Специалисты раскритиковали небрежность в работе с данными — информация о смертях бралась из базы, в которую сами пациенты вносили данные о побочных эффектах вакцинации. Неизвестно, есть ли причинно-следственная связь тех или иных симптомов, и даже смертей, с прививкой, и об этом сообщается в самой базе. Однако авторы работы, по большому счету, приравняли все описанные изменения в самочувствии и случаи смертей к последствиям прививок и заявили об их опасности.

Некоторые члены редсовета оказались настолько возмущены тем, что работа прошла рецензирование и была опубликована, что отказались сотрудничать с журналом.

Валах сообщил, что лишь хотел привлечь внимание правительств стран к важности проблемы.

Отзывы статей — нормальная часть научного процесса, и далеко не всегда это говорит о недобросовестности ученых. Однако Валах подмочил себе репутацию еще в 2012 году, когда занимался изучением телепатии и альтернативной медицины — за это Австрийское общество критического мышления признало его псевдоученым года.

Подобные публикации сказались на репутации Валаха. После истории с работой о вакцинах Познанский медицинский университет имени Кароля Марцинковского отказался с ним сотрудничать.

Руководство университета пришло к выводу, что в исследовании о вакцинах «неправильно использовались данные, что привело к ошибочным выводам, которые могут нанести вред обществу».

«Хотя мы высоко ценим свободу слова в академической среде, мы также считаем, что крайне важно, чтобы научная статья была основана на достоверных данных и обоснованной методологии. По нашему мнению, данная статья не отвечает этому условию. Именно поэтому мы хотим самым решительным образом подчеркнуть, что статья не выражает точку зрения нашего университета», — подчеркивается в сообщении.

Валах же заявил, что не хочет иметь дела с университетом, в котором не поддерживается плюрализм мнений.