Россия в этом году поставит США последние ракетные двигатели РД-180

Генеральный директор НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов рассказал, когда последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет отправлена в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эти двигатели уже готовы к отправке, однако пандемия COVID-19 «не дает возможности вывезти их в США».

«Поставим их в этом году», — сказал Арбузов.

В июле прошлого года стало известно, что США получили замену российским ракетным двигателям РД-180. В декабре сайт госзакупок сообщал, что в 2021 году в Соединенные Штаты будут отправлены шесть двигателей РД-180.

Россия поставляет американским заказчикам ракетные двигатели РД-180 для ракет. По некоторым данным, США начали искать альтернативу российскому двигателю еще в 2015 году после ответных реакций Москвы на антироссийские санкции Вашингтона в связи с ситуацией на Украине. Ранее американские аналитики заявляли, что заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года не представляется возможным.

По информации НПО «Энергомаш», с 1999 года в США было отправлено 116 двигателей, 92 из которых были уже использованы.