«Дедушкин багги не годится»: NASA ищет способ 10 лет кататься по Луне

Национальное космическое агентство США предложило представителям бизнеса создать концепт современного автомобиля для поездок по Луне, который потребуется астронавтам в ходе миссий по программе «Артемида». Ожидается, что транспорт сможет перевозить более 800 килограмм груза и прослужит около 10 лет.

Американское космическое агентство обратилось к частным компаниям с просьбой поделиться идеями для создания лунного автомобиля. На нем предстоит ездить астронавтам, которые отправятся на Луну по программе «Артемида».

«Большинство людей тщательно исследуют вопрос, прежде чем купить машину, – говорит Натан Говард, руководитель программы по созданию лунного транспорта в Космическом центре имени Линдона Джонсона. – Мы, в свою очередь, изучаем потенциал для создания современного лунного автомобиля. Поскольку на этот раз мы планируем долгосрочное пребывание на Луне, нам не годится допотопный дедушкин лунный багги, на котором катались астронавты «Аполлонов».

Люди уже ездили на вездеходах по поверхности земного спутника трижды, в ходе экспедиций «Аполлон-15», «16» и «17». Тогда это действительно трудно было назвать полноценным автомобилем. Вездеход весил всего 200 килограмм и мог нести только двух пассажиров в скафандрах с небольшим багажом, так что по земной классификации скорее бы считался квадроциклом. Тогда астронавты проехали на каждом из них около 30 километров, чтобы взять образцы грунта из разных мест, и на этом ресурс вездеходов заканчивался: они питались от одноразовой серебряно-цинковой батареи.

В этот раз NASA планирует совсем другой подход. По плану программы «Артемида» на южный полюс Луны планируется множество долгосрочных высадок в течение около 10 лет, каждая экспедиция продлится от недели до, возможно, нескольких месяцев. Также запланирована постройка полноценной лунной базы, причем NASA изучает возможность использовать для нее местные ресурсы. Главным образом людей интересует водяной лед, который изобилует на южном полюсе, но кроме него могут пригодиться полезные минералы лунного грунта, или сам реголит, из которого можно «лепить» кирпичи.

Для подобных задач нужно не лунное багги, а полноценный лунный грузовик. Космическое агентство подчеркивает, что новый лунный транспорт должен будет: уметь ездить самостоятельно, прослужить около 10 лет, переживать экстремальный холод лунной ночи и жару дня, проезжать на одном заряде десятки километров и быть легким в обслуживании. NASA указывает, что полезная нагрузка вездехода должна быть не менее 800 килограмм, но чем больше, и чем меньше собственный вес, тем лучше.

Нынешний запрос к частникам от космического агентства призывает их поделиться последними ноу-хау из разных областей, чтобы лучше понять, какой вообще лунный автомобиль может себе позволить человечество на нынешнем этапе развития. Особые надежды возлагаются на прогресс в производстве электромобилей, которые со времен полетов «Аполлонов» превратились из опытной диковинки в будничный товар. NASA изучит эти идеи, и уже на основании этого сформулирует точные требования к характеристикам вездехода, который полетит на Луну в этом десятилетии.

close 100% Toyota

Некоторые компании уже разрабатывают лунные автомобили сами, по собственной инициативе. Например, компания Toyota предложила свой вариант герметичного электромобиля, который сможет проезжать несколько тысяч километров. Самое главное, что в нем будет герметичный отсек объемом 13 кубометров, в котором можно будет снять скафандр.

Впрочем, обилие желающих сделать лунный вездеход не обязательно пойдет на пользу программе. Например, компании SpaceX и Blue Origin настолько остро конкурируют за право сделать посадочный аппарат, что перенесли свой спор в суд. Неизвестно, насколько это задержит ход лунной программы: пока 7 гигабайт жалоб Джеффа Безоса «подвесили» компьютеры Министерства юстиции.