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Наука

Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане

Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией

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Третья подряд попытка запуска ракеты Rocket 3 частной компании Astra на Аляске закончилась неудачей. Из-за отказа одного из двигателей носитель сначала лишь едва оторвался от стартового стола и полетел низко над землей. Затем ракета все-таки достигла отметки в 50 км и рухнула в океан.

Американская компания Astra попыталась в третий раз запустить сверхлегкую ракету Rocket 3 с космодрома на Аляске и снова потерпела неудачу. Все пошло не так с самого начала. Старт несколько раз переносили, а затем ракета вместо того, чтобы взлететь вертикально вверх, наклонилась и двинулась в сторону, зависнув над землей.

Чтобы остановить движение вбок, потребовалось почти 20 секунд, после чего ракета начала подъем и разгон.

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Astra/NASASpaceFlight.com

Максимальная высота полета составила 50 километров, ракета упала в океан, не причинив никакого ущерба.

Подъем Rocket 3 длился примерно две с половиной минуты, почти до выработки топлива первой ступени. Затем на видеотрансляции стало видно, как двигатели выключились, ракета полетела кувырком, а в центре управления полетами раздалась команда «прекратить».

Через полтора часа директор компании Крис Кэмп выступил с заявлением: «Мы все еще выясняем, почему это произошло. Система наведения смогла сохранить управление, и ракета начала лететь горизонтально в течение нескольких секунд, пока мы не сожгли достаточно топлива, чтобы возобновить полет». По его словам, команда отмены поступила после того, как ракета вылетела за пределы отведенного для испытаний безопасного участка.

«Мы собрали огромное количество данных о полете, а в ракете-носителе номер семь, который находится на стадии производства, мы учтем все предыдущие ошибки», — продолжал директор.

Другая попытка пуска ракеты накануне была прервана через мгновение после зажигания двигателя. Как позже сообщила Astra, причина была в том, что тяга двигателя не нарастала так быстро, как ожидалось. «Прямо сейчас у нас нет причин полагать, что сегодняшняя авария связана со вчерашней неудачей», — сказал Кемп.

На кадрах видно, как при старте ракета коснулась пусковой установки, после чего наклонилась и сместилась в сторону. «Мы все еще изучаем данные и ищем какие-либо следы контакта», — продолжил глава компании, но предположил, что такой контакт мог произойти по причине отказа двигателя.

«Мы невероятно впечатлены системой наведения, — добавил он. — Учитывая, что у нас был двигатель, который отключился очень рано, ракета все равно смогла сохранить управление, продолжить полет и вернуться на траекторию».

Традиционные космические запуски очень дороги. Цена полета одной ракеты Falcon 9 или «Протон» достигает нескольких десятков миллионов долларов, но зато они способны доставить в космос 10-20 тонн полезной нагрузки за раз. Это позволяет нескольким клиентам объединяться, посылать свои спутники на одной ракете и экономить деньги.

Проблема в том, что некоторые спутники необходимо запустить срочно, или они должны летать по необычной орбите, проходящей через полярные области или с высоким эксцентриситетом. Для подобных целей как раз идеально подходит сверхлегкая ракета, вроде новозеландской Electron, чья длина равна 17 метрам, а полная стартовая масса — 12 тонн.

Rocket 3 от компании Astra еще меньше, а полезная нагрузка достигает 150 килограмм.

Неудачный пуск 28 августа стал уже третьим подряд. Первый старт в сентябре 2020 года окончился неудачей из-за ошибки системы наведения, отчего ракета полетела не в ту сторону.

Второй запуск в декабре почти удался, но вторая ступень ракеты преждевременно закончила работу, незадолго до того, как достигла орбиты.

Третий запуск выполнялся по контракту с министерством обороны США. Эта миссия, которой Космические силы США присвоили индекс STP-27AD1, несла тестовую полезную нагрузку, основную массу которой составили измерительные приборы.

Rocket 3 должна была взлететь с Аляски, что считается более трудной задачей, чем старт в низких широтах, где находятся, например, Байконур или Космический центр Кеннеди во Флориде. Легче всего стартовать с экватора, где вращение Земли дает наибольший стартовый «толчок».

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