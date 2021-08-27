Рост, импотенция, холестерин: как предсказать время смерти

Датские ученые выяснили, что уменьшение роста у женщин связано с риском преждевременной смерти. Однако существуют и другие факторы, указывающие на риск скорой гибели, а также анализы, способные рассчитать риски.

Первые звоночки

Наблюдения за 2406 шведками и датчанками, рожденными в 1908-1952 годах, показали: каждый сантиметр роста, потерянный женщинами, был связан с увеличением риска смерти от любых причин на 15%, а у тех, кто потерял более 2 см роста, риск смерти возрастал на 74%.

Изменения в росте прочнее всего коррелировали с рисками смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

«Существуют какие-то процессы, приводящие у женщин к потере роста и также повышающие риск преждевременной смерти, — заключили исследователи. — Если удастся выяснить, что приводит к потере роста, то, устранив эту причину, можно будет улучшить общее состояние здоровья женщин и поднять общую выживаемость».

Еще одним недавно обнаруженным фактором риска преждевременной смерти стали выкидыши. Как выяснили исследователи из Гарварда, женщины, пережившие выкидыши, в среднем на 19% чаще рисковали умереть преждевременно. Наиболее высокие риски наблюдались у тех, кто столкнулся с несколькими выкидышами, и у тех, кто пережил выкидыш в возрасте до 24 лет.

С выкидышами сталкивается около четверти беременных. Ранее уже было известно, что пережившие выкидыш женщины чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления, диабета 2 типа. Разумеется, не выкидыш становился причиной этих проблем — очевидно, определенные факторы способствовали и выкидышам, и проблемам со здоровьем.

Для мужчин же поводом побеспокоиться о приближающейся смерти может быть импотенция. Как установили специалисты Наньчанского университета в Китае, мужчины с эректильной дисфункцией на 59% больше рискуют пострадать от ишемической болезни сердца или атеросклероза, на 34% — от инсульта, а также у них на 33% выше риск смерти от всех причин.

Больше всех рискуют мужчины старше 55 лет, страдающие диабетом или курящие.

Проблемы с потенцией — важный сигнал о возможных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Мелкие сосуды страдают первыми, поэтому своевременное обращение к врачу позволит вовремя выявить и затормозить развивающуюся патологию. На потенции также могут сказаться стрессы или употребление алкоголя — что, впрочем, тоже не добавляет здоровья.

Плоть и кровь

На риск скорой смерти может указывать слишком частый пульс — если в среднем возрасте он превышает 75 ударов в минуту, вероятность ранней смерти ото всех причин возрастает вдвое по сравнению с теми, у кого ЧСС 55 ударов в минуту и ниже. Хотя нормой считается пульс до 90 ударов в минуту, высокая его частота может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний, основной причиной смерти в среднем и пожилом возрасте. Кроме того, высокая ЧСС сама по себе перегружает сердце, способствуя развитию патологий.

Также частый пульс может говорить о повышенной восприимчивости к стрессам, что повышает риск развития ожирения и сопутствующих заболеваний вроде диабета.

Предсказать смерть человека в течение следующих пяти лет можно по анализу крови. Финские ученые определили четыре биомаркера, повышенное содержание которых говорит о скорой кончине — белок альбумин, альфа-1-кислый гликопротеин, цитраты (соли лимонной кислоты) и размер частиц липопротеинов очень низкой плотности. Как показали наблюдения за 17 тыс. изначально здоровых людей, рост этих показателей коррелирует с высокой вероятностью смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней. Впрочем, что именно станет причиной смерти, анализ не покажет.

Другой способ оценить риск смерти в течение следующих 10 лет по крови придумали исследователи из Института биологии старения Общества Макса Планка.

Они выявили 14 надежно связанных со смертью биомаркеров, говорящих о метаболизме липопротеинов и жирных кислот, гликолизе, водном балансе и воспалениях.

Отклонения в уровнях глюкозы и холестерина использовались и ранее — они связаны с диабетом, болезнями сердца и раком. Гликопротеиновые ацетилы и полиненасыщенные жирные кислоты указывали на воспалительные процессы, белок альбумин сообщал о проблемах с почками и печенью.

ИИ тебя сосчитал

Возможно, в будущем прогнозировать примерную дату смерти будут нейросети. Предпосылки к этому есть уже сейчас. В 2018 году специалисты Google продемонстрировали, как с помощью ИИ можно предсказать вероятность смерти пациента с точностью до 95%.

Создатели нейросети обучили ее на данных 215 тыс. пациентов, использовав информацию о возрасте, поле, расе, истории болезни, а также отдельные заметки врачей — всего более 46 млн фактов.

Нейросеть оказалась способна предсказать продолжительность пребывания пациента в больнице с точностью в 86%, вероятность смерти — в 95% и вероятность возвращения в больницу после выписки — в 77%.

Есть и более простые способы — например, «калькуляторы смерти», оценивающие перспективы продолжительности жизни, сопоставляя введенные пользователем данные с информацией о связанных с ними рисках. Недавно подобный калькулятор разработали ученые из Университета Восточной Англии. Для его создания специалисты использовали данные о здоровье более ста тысяч человек старше 60 лет, отслеживая их показатели каждые полгода. На основе полученной информации эксперты выделили 648 «профилей риска».

«Калькулятор» высчитывает возраст смерти, опираясь на показатели пола, возраста, индекса массы тела, наличие вредных привычек и хронических болезней. Также приложение учитывает давление, уровень холестерина, место жительства и расу.

Разработчики подобных систем надеются, что результаты подсчетов позволят врачам вовремя корректировать планы лечения и понимать, кому из пациентов нужно уделить больше внимания, а прочим пользователям — задуматься о своем здоровье и образе жизни.