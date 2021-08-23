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Наука

Подходит слишком близко и не крутит головой. Как распознать психопата

Ученые нашли новую характерную черту психопатов

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Кадр из фильма «Психо» (1960)

Кадр из фильма «Психо» (1960)

Shamley Productions
Психопаты при разговоре не двигают головой, выяснили ученые из США. Кивки и покачивания — важная часть невербального общения, и, видимо, такая особенность психопатов вызвана дисфункцией миндалевидного тела, работа которого важна для обработки эмоций и межличностного взаимодействия. Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения позволят автоматизировать выявление психопатов, сделав их определение более объективным и непредвзятым.

Невербальное поведение играет в общении важную роль. Движения головы и их направление передают согласие, несогласие или замешательство, кивание и покачивание помогает подчеркнуть суть сказанного. В сочетании со взглядом движение головы может использоваться для еще более тонких задач — выражение степени эмоций, социальный контроль и регулирование последовательности разговора (например, чья сейчас очередь говорить).

Более ранние наблюдения показали, что люди с психопатическими чертами при разговоре используют мимику и жесты несколько иначе. Одна из характерных особенностей — долгий, пронзительный взгляд, особенно когда психопат пытается обмануть или убедить в чем-то.

Специалисты из Института биомедицинских исследований Лавлейса и Университета Нью-Мексико предположили, что двигать в разговоре головой психопаты тоже могут иначе. Подробнее свой эксперимент они описали в статье в журнале Journal of Research in Personality.

Исследователи провели 507 интервью с заключенными и записали их на видео, использовав камеру, отслеживающую движения головы. Каждое видео длилось от одного до четырех часов, во время записи заключенный сидел прямо напротив интервьюера. Также заключенные заполняли оценочный лист психопатии — опросник из 20 пунктов, оценивающих различные личностные аспекты и отмечаемое поведение.

Так, заключенные должны были сообщить, насколько им доставляет удовольствие манипулировать кем-то, считают ли они себя обаятельными и убедительными, кажется ли им, что они неэмоциональны, насколько часто они извиняются. Также они сообщали о своей половой жизни и отношениях в целом, способности быть ответственными и ставить долгосрочные цели, и о том, как часто у них бывали проблемы с законом.

Всего в тесте можно набрать 40 баллов. Люди, набравшие от 30 и более, считаются психопатами. Баллы заключенных варьировались от 3,2 до 37, в среднем они набирали около 20,35 баллов.

Чем больше баллов набирал заключенный, тем более неподвижно он держал голову во время разговора.

Более подробный анализ показал, что отсутствие движений головы коррелировало не столько с психопатией в целом, столько с отдельной ее частью, антисоциальными чертами: агрессией, импульсивностью и преступным поведением.

Этот результат оказался несколько контринтуитивным, отмечают исследователи. Ведь может показаться, что движения головы во время общения или их отсутствие — это поведение, которое ассоциируется с межличностными чертами психопатии, такими как патологическая ложь или манипулирование. Однако антисоциальные черты тоже влияют на межличностные взаимодействия.

Исследование не ставило целью определить, почему психопатические личности с особенно выраженными антисоциальными чертами ограничивают свои движения головой, отмечают авторы работы. Тем не менее, у них есть на этот счет гипотеза. Дело может быть в дисфункции миндалевидного тела, которое связано с обработкой эмоций, обучением с подкреплением и может влиять на межличностное взаимодействие.

«Нарушение личного пространства (например, когда человек подходит слишком близко), неуместное поведение при приближении могут отражать нарушения функции миндалины при психопатии, поскольку они также характерны для пациентов с повреждением миндалевидного тела», — пишут авторы работы.

Они надеются, что дальнейшие наблюдения позволят выявить еще больше объективных внешних признаков психопатии, которые позволят отказаться от личных отчетов испытуемых и тем самым сделать изучение психопатии более глубоким и объективным.

Главные особенности психопатии как черты личности — асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм, бессердечность и беспощадность.

В психиатрии под психопатами понимают бессердечных, эгоцентричных и лживых людей, неспособных к сопереживанию и раскаянию.

Количество психопатов в мире составляет 1-2% от населения.

Психопатия делится на первичную и вторичную. «Первичные» психопаты бесстрашны, не страдают от тревожности и невротизма, очаровательны для окружающих, их не волнует, кто и что о них думает. Отсутствие склонности переживать из-за чужого мнения приводит к неспособности ощущать стыд или раскаяние, зато позволяет при необходимости быть неискренними и нечестными. Вторичная психопатия, наоборот, проявляется через повышенную импульсивность, невротизм и тревожность. Если первичная психопатия может быть выгодна для продвижения в бизнесе или политике, то вторичная скорее способствует совершению преступлений.

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