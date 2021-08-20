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Наука

«Подвешивали за руки и ноги»: как японцы пытали советских граждан

ФСБ рассекретила документы об испытаниях японского биооружия на гражданах СССР

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Территория, где работал «отряд 731»

Территория, где работал «отряд 731»

РИА «Новости»
Японские военные испытывали бактериологическое оружие на советских гражданах. Среди пленных были как военные, которые числились пропавшими без вести в боях, так и граждане, которых японцы «забирали» с территории Советского Союза. При этом выбирали исключительно русских мужчин. Их помещали в концлагерь, а после того, как они под пытками не выдавали нужной информации, отправляли на опыты.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила фамилии солдат СССР, которых японские спецслужбы в годы Второй мировой войны подвергли испытаниям бактериологического оружия. Военнопленных, которые под пытками не согласились работать против Советского Союза, отправили на смерть в 1945 году в отряд 731-й Квантунской армии.

РИА «Новости» ознакомилось с рассекреченными документами и сообщает, что ФСБ обнародовала информацию из протоколов допросов начальника концлагеря «Хогоин» («Приют») Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси, допросы проводились в 1948-1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу.

В 1930-1945 годах в плену у Японии оказались несколько тысяч советских граждан.

В их числе были как военные СССР, которых считали пропавшими без вести в ходе боев 1938 и 1939 годов, так и мирные граждане, которых японцы похищали с приграничной территории. Многих, кто оказался в Маньчжурии, помещали в концлагерь «Хогоин», а после этого отправляли на опыты в «Отряд 731». Им командовал генерал-лейтенант Сиро Исии.

По словам начальника концлагеря, «Хогоин» был рассчитан на 150 человек, и в нем содержали исключительно русских мужчин. Замначальника концлагеря Кендзи Ямагиси рассказал на допросе в 1948 году, что основная задача «Приюта» — получить данные о военных и экономических возможностях СССР. Японцы также интересовались политической обстановкой в стране. При этом к советским гражданам применялись всевозможные пытки, отмечает РИА «Новости».

«Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере «Хогоин», физически нами истреблялись, причем такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными на смерть советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств», — рассказал Ямагиси.

Иидзима отметил, что отправил на смерть всего около 40 человек. При этом каждое такое решение утверждали в Японской военной миссии в Харбине по представлению главы концлагеря. Отправку пленных в 731-й отряд организовывал заместитель Иидзимы.

«Солдат Советской Армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе. С моего разрешения к нему применялись меры физического воздействия, его следователи подвергали пытке, подвешивая его за руки, за ноги к балке. Демченко все же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд», — рассказал замглавы концлагеря на допросе в 1949 году.

На опыты были отправлены офицер Игнатов (проводил антияпонскую агитацию), Канев, Перебоев и Романченко (пытались сбежать из концлагеря), а также пойманный после удачного побега офицер Кузеванов.

В 731-й отряд отправляли без одежды и личных вещей, так как их использовали японские разведчики, которые были отправлены на территорию СССР.

После того, как в августе 1945 года Кватунская армия капитулировала, японские спецслужбы убили некоторых пленных (их не успели передать в спецотряд для проведения испытаний бактериологического оружия).

«Помимо 40 человек, направленных в отряд 731, я должен был направить еще четырех человек… Но так как эти лица по своим специальностям мне были нужны в лагере «Хогоин», я их временно оставил на месте», — приводит РИА «Новости» слова начальника концлагеря Иидзима. Об этом он рассказал на допросах летом 1948 года.

По словам главы «Приюта», по фамилии он помнит только артиста Смирнова. Помимо него, оставались в лагере православный священник, агроном и советский моряк. Их расстреляли.

Также была убита русская женщина Лиза (она в виде исключения попала в «Хогоин»). Ее направили в качестве служанки сотруднику Харбинской ЯВМ, но его квартира была не готова, поэтому ее держали в концлареге. Ее умертвили в госпитале, куда она попала с аппендицитом.

Несколькими днями ранее ФСБ рассекретила и другие документы, которые касались испытаний бактериологического оружия. Согласно протоколам допросов главнокомандующего японской армии времен Второй мировой войны Отодзо Ямады, Япония планировала применить такое оружие уже в 1944 году. С этого же года Ямада был главнокомандующим Квантунской армией.

Свидетель отмечал, что устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы «системы Исии». «Этот доклад был мной одобрен», — сказал экс-главком.

Бомба названа в честь микробиолога и главы спецотряда Квантунской армии Сиро Исии, солдаты которого проводили опыты над военнопленными. Бомба, которую придумал Исии, состояла из керамического корпуса, начиненного чумными блохами. В 1944 году руководство армии приказало увеличить производство бактериологической массы. Это могло указывать на подготовку к бактериологической войне.

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