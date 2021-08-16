ФСБ рассекретило документы об опытах японцев на советских гражданах

В годы Второй мировой войны спецслужбы Японии отправляли китайцев и советских граждан, обвиняемых в антияпонской деятельности, в отдельную тюрьму, где на них проводили испытания бактериологического оружия. Это следует из архивных документов, которые рассекретило ФСБ России, сообщает РИА «Новости».

В материалах представлен в том числе протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, который проходил во время подготовки и в ходе Хабаровского процесса (в 1947-1949 годах).

Он признался, что документы свидетельствуют о том, что «в тюрьме 731 отряда (Квантунской армии) содержались заключенные из числа китайцев, русских, корейцев и других, которые использовались для производства опытов». В основном, туда отправляли китайцев. Однако такая же участь людей, подозреваемых в работе на разведку СССР.

Их истребляли бактериологическими средствами. В 731 отряде людей заражали чумой, сибирской язвой, тифом, холерой и другими заболеваниями, от которых человек умирал в страшных муках. Выздоровевших снова подвергали опытам, а потом убивали. У некоторых вырезали органы, чтобы посмотреть путь распространения инфекции.

«По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибло около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная служба безопасности рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Как следует из впервые опубликованных документов, соответствующие действия велись с начала 1938 года. Ямада в январе 1938-го отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай «возникновения военных действий с Советским Союзом».