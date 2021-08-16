«Прибор наш, российский»: когда Россия полетит на Луну

НПО имени Лавочкина получило последний недостающий прибор для сборки космической миссии «Луна-25», отправка которой к спутнику Земли намечена на октябрь этого года, выяснила «Газета.Ru». Прибор необходим для мягкой посадки на поверхность Луны.

В марте 2021 года стало известно, что НПО Лавочкина не получило два ключевых служебных прибора, без которых отправка миссии не возможна — инерциальный блок «Биус-Л» НПЦАП имени Пилюгина и прибор ДИСД-ЛР от концерна «Вега».

Позднее «Газета.Ru» рассказывала о том, как разрабатывался прибор «Биус-Л» и о том, что он был испытан и поставлен НПО Лавочкина 5 мая.

Неопределенность оставалась со вторым прибором — доплеровским измерителем скорости и дальности ДИСД-ЛР, который используется аппаратом для управления мягкой посадкой на поверхность Луны.

С поставкой этого прибора, который в НПО Лавочкина планировали получить еще в июне, вышла задержка. В связи с этим глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность очередного переноса запуска «Луны-25», которая и так откладывается уже несколько лет.

«Мы ждем от концерна «Вега» поставки ключевых приборов. В августе НПО Лавочкина должно мне подтвердить, успеваем ли мы с окончательными этапами испытаний в пусковое октябрьское окно и какие есть резервные варианты», — сказал Рогозин в ходе ПМЭФ-21.

Однако, как рассказал «Газете.Ru» источник в ракетно-космической отрасли, прибор ДИСД-ЛР 6 августа поставлен концерном «Вега» и сейчас проходит испытания на НПО Лавочкина.

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Разрабатывался он концерном еще с 2012 года и произведен на Рыбинском заводе приборостроения. Как и «Биус-Л», он создавался в условиях импортозамещения и не имеет иностранных комплектующих. «В нем нет импортной электронно-компонентной базы, — пояснил источник,— он полностью наш, российский».

«Прибор действительно уже на Лавочкина, необходимо провести дополнительные испытания», — подтвердил информацию второй источник в отрасли.

Возвращение на Луну

Миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») должна символизировать возвращение России на Луну и стать первым шагом в новой отечественной лунной программе. На миссию очень надеются ученые и специалисты по ракетной технике – Россия не отправляла аппараты и тем более не садилась на Луну с 1976 года (аппарат «Луна-24»), поэтому успех проекта даст возможность дальнейшего исследования Луны последующими станциями.

Выполнение заявленных задач сулит России важные научные открытия. Несмотря на то, что Луна и считается холодным безводным телом, данные с орбиты однозначно указывают, что в приполярных широтах, где сядет «Луна-25», есть залежи льда, особенно в вечно затененных крупных кратерах, на дно которых никогда не попадает солнечный свет. Обнаружение этого льда в месте посадки (а на борту «Луны» будет специальный манипулятор и приборы для анализа) откроет перспективы для использования воды человеком и в качестве источника ракетного топлива в будущих пилотируемых миссиях, уверены ученые. Южную полярную область выбрали и в NASA, как место прилунения своих астронавтов после 2024 года.

«Луна-25» стала самым ярким примером долгостроя в российском космосе. Изначально запуск планировался на 2014 год, но старт постоянно откладывался, в первую очередь, из-за неготовности аппарата и по причине западных санкций.

Неоднократные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров. Так, шведские ученые покинули проект, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан». Они поставили свой прибор на борт китайского лунного аппарата.

Последний раз запуск «Луны-25» перенесли с 2019 года на 2021-й и, хотя в отрасли об этом говорили еще с конца 2017 года, объявлено об этом было на Совете РАН по космосу в мае 2018 года – из-за санкций не были готовы важные приборы. Что касается научных инструментов миссии, то они разрабатывались в Институте космических исследований РАН, уже давно готовы и ждут отправки на Луну.

Впрочем, поставка последнего служебного прибора все еще не снимает главную интригу миссии – отправится ли она к Луне, как и планировалось в октябре этого года.

«Испытания на Лавочкина идут полным ходом. Проверка приборов после интеграции с аппаратом – большой период времени, у американцев он называется ATLO (Assembly, Test, and Launch Operations) – операции по сборке, испытаниям и запуску — рассказал «Газете.Ru» заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов. – Мы полетим тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными. Если успеем на заявленную дату в октябре, полетим в октябре. Не будем успевать к этой дате — будем испытывать сколько понадобится, чтобы все хвосты подчистить. Могу определенно заявить, что никуда не полетим, пока все испытания не будут успешно завершены — из неудач «Марса-96» и «Фобоса-Грунта» все уроки извлечены. Ведь на кону лежит успех миссии, первая российская экспедиция на южный полюс Луны должна стать успешной».

По информации «Газеты.Ru», решение об окончательной дате пуска будет принято руководством Роскосмоса в самое ближайшее время после доклада о готовности миссии.