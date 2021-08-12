«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС

Дыру в корабле «Союз» на МКС просверлили в космосе, и не российские члены экипажа. Об этом, опираясь на данные расследования, заявил ТАСС источник в космической отрасли.

Человек, просверливший летом 2018 года отверстие в корабле «Союз» на МКС, действовал в условиях невесомости и не был знаком с устройством станции.

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — заявил ТАСС высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

По его словам, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. «То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», — отметил он.

По мнению источника, подобное повреждение не могли нанести на Земле — в таком случае корабль перед запуском не прошел бы испытания в вакуумной камере. «Таким образом, в Роскосмосе исключили сразу версию повреждения «Союза МС-09» на Земле», — добавил он.

Дыра в обшивке корабля «Союз-МС-09» была обнаружена экипажем МКС 30 августа 2018 года. В тот день в Центре управления полетами обратили внимание, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней. Вскоре причина утечки была локализована – ею оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

Дыру космонавты вскоре заделали специальным герметиком, но быстро встал вопрос о ее происхождении — в течение сентября 2018 года эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий. Созданная комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на Земле. Как заявил тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую – он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

При этом именно Рогозин был первым, кто допустил возможность сверления дыры не на Земле, а уже в космосе. «Есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — сообщил Рогозин в первые дни после инцидента, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

В декабре 2018 года российские космонавты специально вышли в открытый космос и осмотрели отверстие снаружи. Это была весьма сложная операция, поскольку работать приходилось в месте, не оборудованном для выхода в открытый космос. Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик. Говоря о сроках расследования инцидента в январе, Рогозин обещал доложить о выводах руководству страны «в ближайшие недели».

Спустя почти год Рогозин заявил, что специалисты госкорпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако рассказывать обществу ничего не станут.

«Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля «Союз МС-09»], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

Между тем российские космонавты из-за ситуации с отверстием в космическом корабле «Союз МС-09» прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались, отметил источник в космической отрасли.

«Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов», — сказал он. Он отметил, что российская сторона не получила возможности исследовать инструменты и сверла, которые имеются на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса «Союза МС-09».

Ищите женщину

Слухи о том, что дыру мог просверлить американский член экипажа, появились почти сразу после ее обнаружения. Тогда подозрение пало на астронавтку NASA Серину Ауньон-Ченселлор, которая находилась в то время на МКС и испытывала проблемы со здоровьем. Якобы с помощью порчи обшивки она хотела ускорить свое возвращение на Землю.

Не называя астронавтку по имени, в апреле 2021 года фактически эту версию подтвердил космонавт Олег Атьков, выступая на общем собрании Отделения медицинских наук РАН.

Говоря о развитии космической медицины, Атьков уделил внимание разнополым экипажам. Он продемонстрировал фото экипажа советской станции «Салют-7», обратив внимание, что в нем присутствовала женщина — вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая, и отметил, что показывает это фото не просто так. Проблемы гетерогенности экипажа связаны с культурными и языковыми различиями, которые могут повлиять на общение между членами экипажа, пояснил он, и такие проблемы уже возникали.

В связи с этим он упомянул случай с просверленным в корабле «Союз МС-09» отверстием. «Если мы хотим избежать ситуации, когда неумелой рукой, сверлом сверлится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек на уроке труда... а там не было уроков труда, и он не знает как сверлить кривизну. Потом все это заклеивается, чтобы потом была обнаружена или не обнаружена утечка кислорода и падение давления... Нужно очень хорошо отбирать людей и обеспечивать психологическую поддержку на всем протяжении полета», — сказал Атьков.

Несмотря на многочисленные публикации о возможной роли американской астронавтки в инциденте, американские СМИ об этом в течение почти трех лет не упоминали.