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Наука

COVID-19 вызывает преждевременные роды

Ученые рассказали об опасности коронавируса для беременных

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Коронавирус у беременных способен привести к досрочным родам, предупреждают ученые из США. Переболевшие на 60% чаще рожают до 32-й недели беременности, что чревато серьезными осложнениями для ребенка. В группе повышенного риска — этнические меньшинства, малоимущие, женщины с хроническими заболеваниями. Исследователи подчеркивают важность профилактики COVID-19 для беременных, в первую очередь — с помощью вакцинации.

Беременные относятся к группе высокого риска COVID-19, но многие не спешат вакцинироваться, опасаясь, что вакцина может навредить плоду. Однако сама болезнь способна нанести гораздо больше вреда. В числе возможных осложнений, как выяснили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско — преждевременные роды. Подробнее исследователи рассказали об этом в статье в журнале The Lancet Regional Health — Americas.

«Преждевременные роды связаны со множеством осложнений и для матери, и для ребенка, — говорит гинеколог Дебора Карасек, ведущий автор исследования. — И чем раньше роды состоялись, тем выше риск неблагоприятных последствий».

Более ранние данные уже указывали на то, что COVID-19 во время беременности может быть связан с неблагоприятными ее исходами, включая преждевременные роды. Однако достаточно подробно эта связь и факторы, которые могут на нее влиять (сопутствующие заболевания, расовые различия, социальное положение и т. п.), не изучались.

Исследователи проанализировали все случаи живорождения в Калифорнии в период с июля 2020 года по январь 2021 года. Из 240 157 рожениц почти 9000, или 3,7%, переболели COVID-19 во время беременности. Частота преждевременных родов среди женщин с COVID-19 составила 11,8% по сравнению с 8,7% среди здоровых.

У женщин, заразившихся COVID-19, риск родов на сроке до 32-й недели беременности был на 60% выше, на сроке до 37-й недели — на 40% выше.

Авторы работы подчеркивают, что выводы касаются женщин разных рас и народностей — среди рожениц 26,8% были белыми, 47,2% — латиноамериканками, 13,2% — азиатками, 4,9% — темнокожими, остальные — представительницами прочих этнических групп, включая коренные народы Америки.

Это позволило выяснить, что среди цветного населения COVID-19 во время беременности встречался намного чаще, чем у белого — так, на латиноамериканок пришлись 72% переболевших. Также от COVID-19 чаще страдали люди с государственной страховкой, т. е. в основном малоимущие.

Учитывая, что COVID-19, как и преждевременные роды, чаще встречается в этих группах населения, важно обеспечить им доступ к медицинской помощи, отмечает Карасек.

«В связи с резким ростом числа инфекций и распространением дельта-варианта, мы должны думать о беременных, особенно цветных, как о группах, которым необходимо уделять первоочередное внимание», — говорит она.

Дополнительным фактором риска стали сопутствующие заболевания — гипертония, диабет, ожирение, которые наблюдались у 15,9% рожениц. У страдавших от них женщин на фоне COVID-19 роды до 32-й недели происходили на 160% чаще, а до 37-й — на 100%.

Интересно, что преждевременные роды встречались как спонтанные, так и вызванные по медицинским показаниям, отмечает Карасек. Риск первых при COVID-19 был выше на 50%, вторых — на 40%. Очевидно, COVID-19 влияет на риск преждевременных родов разными путями.

«Наши результаты указывают на важность профилактических мер по снижению инфицирования COVID-19, включая вакцинацию, среди беременных для предотвращения преждевременных родов, — говорит Карасек.

— У беременных могут быть опасения по поводу влияния вакцин на здоровье их ребенка, поэтому очень важна возможность вести открытый диалог, обсуждать эти опасения, приводить данные о безопасности и информировать о связанных с COVID-19 рисках».

У исследователей не было данных о том, на какой неделе женщины заразились COVID-19 и как тяжело переносили болезнь. Кроме того, наверняка не все беременные проверялись на SARS-CoV-2 и многие переносили инфекцию бессимптомно, что могло в некоторой степени исказить результаты. Также, так как для исследования использовались данные о зарегистрированных родах, у авторов работы не было возможности оценить риски выкидышей или абортов в связи с COVID-19. Скорее всего, такие данные помогут говорить о рисках более точно, поэтому сейчас Карасек и другие исследователи изучают эти факторы.

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