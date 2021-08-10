Не чувствуют боль: как COVID-19 ломает симпатическую систему

После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые из США. Переболевшие спокойнее реагируют на боль, но смена положения вызывает избыточную нервную активность и учащение сердцебиения. Симпатическая нервная система связана со множеством процессов в организме, от пищеварения до эрекции, поэтому изменения в ее работе могут иметь серьезные последствия.

Симпатическая нервная система активируется при стрессовых реакциях, за что получила название системы «бей или беги». Она регулирует скорость обменных процессов, пищеварения, сердечных сокращений, поступающего к мышцам кислорода — факторов, которые в случае опасности позволяют вступить в схватку или скрыться, если противник заведомо сильнее.

В свете большого количества сообщений о неврологических нарушениях у тех, кто перенес COVID-19, исследователи из Государственного университета Аппалачей в США решили выяснить, связаны ли эти симптомы с симпатической нервной системой. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Physiology.

Участниками исследования стали 16 молодых мужчин и женщин, которым около месяца назад был поставлен диагноз COVID-19, а также 14 здоровых добровольцев в качестве контрольной группы. Исследователи использовали микронейрографию — метод, при котором под к нерву (в данном случае под коленом) подводится тонкая игла с электродом, который регистрирует электрические импульсы этого нерва и измеряет, сколько всплесков электрической активности происходит и насколько велики эти всплески. По этой нервной активности можно оценить функцию симпатической нервной системы с помощью ряда тестов.

Во всех тестах испытуемые лежали на спине на кровати. Сначала исследователи изучали исходную активность нервов в состоянии покоя, частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Активность симпатических нервов в состоянии покоя у участников, перенесших COVID-19 была выше, чем у здоровой контрольной группы.

После исследователи проверили реакцию участников на холод. Испытуемые опускали руку в смесь воды и льда температурой около 0° C на две минуты. У здоровых людей это, как и в более ранних подобных тестах, вызвало заметное повышение активности симпатической нервной системы и повышение кровяного давления, у переболевших COVID-19 же реакция была намного менее выраженной. Также они оценили свою боль значительно ниже, чем здоровые испытуемые.

Затем участников исследования на специальной кровати переводили в вертикальное положение.

Организм здоровых испытуемых легко переносил смену положения, а у переболевших наблюдалась повышенная активность симпатической нервной системы и увеличение частоты сердечных сокращений.

В контексте сообщений об учащенном сердцебиении после COVID-19 эти данные дают возможность понять причину этого и, возможно, других симптомов, надеются ученые.

Изменения в реакции «бей или беги» говорят о том, что последствия COVID-19 затрагивают и нарушают многие процессы в организме, отмечают они. Кроме непосредственно реакции на угрозу, симпатическая система важна для реакции на физические упражнения, работы пищеварительной системы, иммунитета и многого другого. Система «бей или беги» — сложный комплекс реакций, влияющих на весь организм, вплоть до слуха, слюноотделения и эрекции.

Для более корректных результатов следует проводить такие тесты на одних и тех же людях до и после болезни, отмечают исследователи — иначе сложно оценить, как вела себя симпатическая нервная система раньше и насколько велики изменения в ее работе.

В ближайшем будущем исследователи намерены повторить тесты — с момента эксперимента прошло уже около полугода, и теперь есть возможность оценить, как изменилось состояние испытуемых.

«В рамках проекта мы наблюдали за этой когортой пациентов с COVID-19 в течение шести месяцев после того, как они получили положительные результатов тестов, — говорит Эбигейл Стикфорд, ведущий автор исследования. — Эта работа была репрезентативной для краткосрочных данных, поэтому следующие шаги для нас — завершить сбор данных и интерпретировать, как субъекты изменились за это время».

Как можно более точное понимание того, что происходит в организме после заражения COVID-19 — важный шаг к определению долговременных последствий болезни и поиска борьбы с ними, подчеркивают исследователи. Также важно проверить, возникают ли обнаруженные изменения у пожилых людей — в этом случае их сердечно-сосудистая система может оказаться под угрозой.